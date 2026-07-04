Bộ Công thương nói gì về việc 'xăng dầu giảm, giá hàng hóa không giảm theo'?

Thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 diễn ra trưa nay 4.7, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, sau xung đột Trung Đông, nhờ hàng loạt chỉ đạo, giải pháp, đã đảm bảo được nguồn cung cũng như đảm bảo được việc điều hành giá xăng dầu một cách hợp lý. Hiện đã đảm bảo được mức giá xăng dầu trên thị trường ở mức thấp.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân ẢNH: NHẬT BẮC

"Tuy nhiên, giá cả mặt bằng trên thị trường vẫn chưa được điều chỉnh xuống theo. Rất mong chúng ta bỏ tâm lý lợi dụng biến động thị trường để giữ giá bất hợp lý. Yếu tố tâm lý và nhận thức cần có sự thay đổi", ông Tân nêu.

Lãnh đạo Bộ Công thương cũng cho rằng, trong phạm vi quản lý, từng bộ ngành cần tập trung chỉ đạo quyết liệt. Bộ Công thương đã yêu cầu tất cả doanh nghiệp, thương nhân đều phải rà soát để có điều chỉnh giá mặt bằng chung ở mức hợp lý.

"Nếu thương nhân, doanh nghiệp đưa ra lý do vì giá xăng dầu tăng cao dẫn đến giá tăng cao, thì phải thực hiện theo tỷ lệ thuận, giá xăng dầu đã giảm thì giá các mặt hàng cũng phải giảm theo. Cần phải xóa bỏ tâm lý kiên trì giữ giá bất hợp lý", Thứ trưởng Tân nhấn mạnh.

Cạnh đó, bộ cũng đã chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường Trung ương, địa phương vào cuộc rà soát lại toàn bộ hành vi vi phạm liên quan đến pháp luật về giá, trong đó có niêm yết giá, găm hàng, giữ giá. Kết quả đã xử lý rất nhiều vụ việc liên quan đến vi phạm về giá. Thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc này.

Về phía doanh nghiệp, Bộ Công thương khuyến cáo cần thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kê khai giá khi thuộc diện kê khai, đảm bảo rà soát cơ cấu chi phí, điều chỉnh giá phù hợp khi các yếu tố đầu vào giảm, không lợi dụng biến động của thị trường để tăng giá, giữ giá bất hợp lý.

Đồng thời, mong người tiêu dùng, người dân theo dõi các thông tin chính thống, không mua tích trữ theo tâm lý đám đông. Phản ánh đến các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường địa phương khi phát hiện có dấu hiệu bán không đúng theo giá niêm yết, bán giá cao hơn giá niêm yết, hoặc có biểu hiện găm hàng, đầu cơ.

Sản lượng điện lập kỷ lục do nắng nóng

Liên quan đến cung ứng điện, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, từ tháng 4 đến tháng 6 đã xuất hiện 3 đợt thời tiết nắng nóng gay gắt trên diện rộng và đồng thời tại cả ba miền, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến.

Riêng ngày 24.6, miền Bắc xuất hiện thời tiết cực đoan, đặc biệt khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, với nhiệt độ phổ biến từ 35 - 38°C, có nơi trên 40°C, trong khi nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội lên tới 50°C. Hệ thống điện quốc gia tiếp tục ghi nhận kỷ lục vận hành về sản lượng điện và công suất cực đại.

Cụ thể, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 1.206 triệu kWh (theo ước tính sản lượng điện thương phẩm của nguồn điện mặt trời mái nhà), tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn 8,9% so với mức kỷ lục năm 2025.

Công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đạt trên 57.537 MW (theo ước tính công suất thương phẩm của nguồn điện mặt trời mái nhà), tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn 5,8% so với mức kỷ lục năm 2025.

Riêng đối với hệ thống điện miền Bắc, đã ghi nhận mức sản lượng điện xấp xỉ so với mức kỷ lục ngày 27/5 đạt 629,7 triệu kWh (tăng 8,8% so với mức kỷ lục năm 2025) và công suất cực đại đạt 30.279 MW (tăng 7,4% so với mức kỷ lục năm 2025).

Trước tình hình này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo kiên quyết thực hiện tất cả các giải pháp đảm bảo cung ứng đầy đủ điện, phục vụ nhu cầu sản xuất cũng như tiêu dùng.

"Mặc dù hệ thống điện quốc gia liên tiếp ghi nhận mức tiêu thụ điện kỷ lục, việc cung cấp điện trong 6 tháng đầu năm vẫn cơ bản được bảo đảm an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân", Thứ trưởng Tân cho hay.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng nêu rõ, khi phụ tải tăng cao, khả năng dự phòng của hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là khu vực miền Bắc sẽ có xu hướng giảm trong một số thời điểm do phần lớn các nguồn điện hiện có đã được huy động ở mức cao.



