Máy bay, tàu hỏa đồng loạt giảm giá vé

Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, từ hôm nay 1.7 sẽ giảm 10% giá vé đối với các đoàn tàu khách Bắc - Nam, áp dụng từ ngày 1.7 đến hết ngày 16.8.

Theo đó, các đoàn tàu thống nhất mang ký hiệu SE trên tuyến Bắc - Nam, giảm tương ứng từ 110.000 - 280.000 đồng/vé tàu, tùy từng loại chỗ. Các đoàn tàu SNT1, SNT2, SNT5, SNT4 trên tuyến Sài Gòn - Nha Trang (số tiền giảm từ 70.000 - 160.000 đồng/vé tàu).

Tàu hỏa giảm 10% giá vé từ hôm nay ẢNH: TUẤN MINH

Tương tự, tàu NA1/NA2 tuyến Hà Nội - Vinh đối với các toa khoang 4 giường (số tiền giảm từ 50.000 - 80.000 đồng/vé tàu). Tàu NA1 áp dụng cho khoang 6 giường khởi hành vào các ngày thứ năm, thứ sáu hằng tuần. Tàu NA2 áp dụng cho khoang 6 giường khởi hành vào các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.

Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, việc giảm giá vé được triển khai trên cơ sở chi phí đầu vào thuận lợi hơn và mong muốn chia sẻ lợi ích với hành khách.

Thời gian qua, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường và giảm áp lực chi phí cho nền kinh tế. Cùng với xu hướng giảm của giá nhiên liệu trong nước, Chính phủ cũng khuyến khích các doanh nghiệp chủ động rà soát, điều chỉnh giá hàng hóa và dịch vụ tương ứng với chi phí đầu vào, góp phần chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng và hỗ trợ kiểm soát lạm phát.

Giá vé máy bay hạ nhiệt

Trước đó, từ giữa tháng 6, khi giá nhiên liệu Jet A1 giảm khá sâu so với mức tăng đỉnh thời điểm tháng 3 do xung đột, giá vé máy bay đã bắt đầu "hạ nhiệt". Theo khảo sát hôm nay (1.7), giá vé máy bay đang tiếp tục giảm thêm dù vẫn đang trong giai đoạn cao điểm hè.

Đơn cử, giá vé khứ hồi chặng Hà Nội - Đà Nẵng cuối tháng 7 có mức thấp nhất chỉ 2,2 triệu đồng với Vietravel Airlines, giá vé của Bamboo Airways, Vietjet và Vietnam Airlines cũng chỉ nhỉnh hơn một chút từ 2,4 - 2,7 triệu đồng/vé khứ hồi. Nếu so với thời điểm tháng 5, giá vé khứ hồi chặng Hà Nội - Đà Nẵng xấp xỉ 4,5 - 5 triệu đồng, vé máy bay đã giảm gần một nửa.

Tương tự, giá vé khứ hồi hạng phổ thông, chặng Hà Nội - TP.HCM cuối tháng 7, đầu tháng 8 được các hãng bán ra hiện nay chỉ còn 3 - 3,5 triệu đồng, giảm gần 2/3 nếu so với giai đoạn cao điểm 5 - 6 triệu đồng/vé.

Giá vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Đà Nẵng giảm còn khoảng 2,4 - 2,7 triệu đồng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Giá vé máy bay giảm khá sâu nhờ giá nhiên liệu bay đã bớt căng thẳng và giảm dần trong 2 tháng qua. Chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30 - 40% chi phí của hãng hàng không.

Ông Trần Văn Hữu, Trưởng ban Kế toán và tài chính Vietnam Airlines, cho biết thời điểm tháng 3.2026, xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá nhiên liệu Jet A1 lên mức rất cao, chạm mốc 195 USD/thùng trong tháng 3 và vọt lên 200 USD/thùng đầu tháng 4 (trong khi mức bình quân trước đó là 85 USD/thùng).

Dù đã giảm xuống mức trung bình còn 151 USD/thùng trong tháng 5, song tính chung quý 2 giá nhiên liệu Jet A1 vẫn ở mức 182 USD/thùng, làm chi phí của hãng này tăng thêm hơn 7.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực nhờ giá nhiên liệu giảm cùng loạt biện pháp kích cầu của các hãng hàng không như mở rộng mạng đường bay, tăng chuyến, tăng tải cung ứng đã giúp giá vé máy bay hạ nhiệt. Dù trên thực tế, tuy giá vé máy bay đã giảm khá mạnh so với vùng đỉnh tháng 4, nhưng mặt bằng chung, giá vé hè năm 2026 vẫn cao hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Dự báo giá nhiên liệu Jet A1 cuối năm nay có thể giảm về mức trung bình 120 USD/thùng, đây sẽ là tiền đề quan trọng để giá vé máy bay tiếp tục giảm trong nửa cuối năm.

Theo đại diện một hãng hàng không, để đặt được vé rẻ hơn, giúp giảm tổng chi phí chuyến du lịch, hành khách nên chủ động đặt vé sớm hoặc chọn các chuyến bay giờ thấp điểm như sáng sớm hoặc tối.