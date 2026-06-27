Thủ tướng yêu cầu chọn tư vấn quốc tế cho dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam

Yêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, nửa đầu năm đã hoàn thành và đưa vào khai thác các công trình quan trọng, hoàn thành 6 đoạn tuyến với tổng chiều dài 395 km thuộc đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, nối thông cao tốc từ Lạng Sơn - Cà Mau.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương chọn tư vấn quốc tế lập báo cáo khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam ẢNH: NHẬT BẮC

Đồng thời, đưa vào sử dụng dự án Biên Hòa - Vũng Tàu giúp kết nối thuận lợi giữa cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng biển Vũng Tàu. Các dự án cảng hàng không Cà Mau, Phú Quốc và Gia Bình giai đoạn 1 đang triển khai đáp ứng kế hoạch đề ra. Đặc biệt, các khó khăn tại dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành từng bước được tháo gỡ...

Dù vậy vẫn còn tồn tại, hạn chế, nhiều dự án thiếu vật liệu. Tiến độ thi công nhiều dự án rất chậm, khối lượng thi công trong 6 tháng đạt thấp. Về tiến độ giải ngân, một số dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đang thi công liên tục nhưng tiến độ giải ngân trong 6 tháng đầu năm rất chậm, chỉ ở mức dưới 20%, nhiều dự án dưới 10%.

Nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm, theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, 38 dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 5 triệu tỉ đồng. Tổng số vốn đã bố trí năm 2026 cho các dự án là 220.000 tỉ đồng. Đây là nguồn lực rất lớn sẽ đóng góp hiệu quả mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giảm hệ số ICOR.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ khi không có lý do khách quan chính đáng. Tổng thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN-MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương. Nếu cần thiết, các địa phương thu hồi các giấy phép đã cấp không thực hiện đúng quy định để phục vụ cho việc triển khai các dự án, công trình quan trọng.

Với các dự án cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng tăng cường giám sát, ACV chịu trách nhiệm triển khai các nhóm công việc của dự án Long Thành. Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành lựa chọn tổ hợp nhà thầu tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt cao tốc trên trục Bắc - Nam và thuê đơn vị, tổ chức đủ năng lực để thẩm tra công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Hồi giữa tháng 5, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) đã phối hợp cùng Liên danh tư vấn EVRC tổ chức roadshow giới thiệu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế FEED, cho dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, thu hút hơn 80 nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541 km. Điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM).

Tuyến đi qua 15 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, TP.HCM.

Dự án sẽ được đầu tư mới toàn tuyến đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/giờ, tải trọng 22,5 tấn/trục; 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 1,7 triệu tỉ đồng (khoảng 67,34 tỉ USD).

Theo kế hoạch, công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công dự án thực hiện từ quý 4/2026 - quý 4/2028; cơ bản hoàn thành dự án năm 2035.