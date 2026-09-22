TP.HCM chi hơn 49.000 tỉ 'khoác áo mới' cho bờ nam kênh Đôi

Sáng 22.9, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM thông qua các tờ trình về chủ trương đầu tư 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ nam kênh Đôi, đoạn từ cầu Rạch Ông đến hết bờ nam kênh Đôi, qua phường Chánh Hưng và phường Bình Đông.

Tổng mức đầu tư dự kiến của 4 dự án hơn 49.000 tỉ đồng, đều sử dụng ngân sách TP.HCM và thực hiện theo hình thức đầu tư công. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 39.800 tỉ đồng.

Toàn tuyến bờ nam kênh Đôi dọc đường Phạm Thế Hiển dài khoảng 8,8 km, dự kiến thu hồi đất của 6.161 trường hợp, trong đó 5.807 trường hợp giải tỏa toàn phần và 354 trường hợp giải tỏa một phần.

Dự án chỉnh trang bờ nam kênh Đôi (bên trái) ảnh hưởng hơn 6.100 hộ dân ẢNH: NGUYÊN VŨ

Các dự án hướng tới mở rộng đường Phạm Thế Hiển dọc bờ nam kênh Đôi lên 30 m, đồng thời xây dựng kè, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng và công viên cây xanh, thể dục thể thao.

Riêng đoạn cầu Mật - cầu Hiệp Ân sẽ mở rộng cầu Mật và cầu Hiệp Ân. Đoạn cầu Hiệp Ân - cầu Bà Tàng xây dựng mới cầu Bà Tàng. Tại đoạn từ cầu Bà Tàng đến hết bờ nam kênh Đôi, dự án còn xây dựng mới đường D8 rộng 30 m và đường D7 rộng 14 m theo quy hoạch.

Việc chỉnh trang bờ nam kênh Đôi nhằm di dời nhà ở ven kênh, cải thiện điều kiện sống và bảo đảm an toàn cho người dân. TP.HCM cũng đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống giao thông, cải thiện môi trường nước, phòng chống sạt lở, tăng khả năng tiêu thoát nước và chỉnh trang không gian đô thị.

Các dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2032. Trong giai đoạn đầu, các đơn vị tập trung chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt hồ sơ, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Sau đó sẽ thi công các hạng mục hạ tầng, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.

2 bờ kênh Đôi sẽ mang diện mạo mới

Trước đó, TP.HCM đã triển khai dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng, sử dụng ngân sách, ảnh hưởng hơn 1.600 hộ dân. Dự án có chiều dài khoảng 4,7 km, trong đó xây dựng khoảng 4,3 km kè, kết hợp nạo vét một phần lòng kênh; mở rộng các tuyến đường Hoài Thanh, Nguyễn Duy, cầu Hiệp Ân 2.

Khu vực bờ bắc kênh Đôi đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, đang tăng tốc thi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong khi đó, 4 dự án vừa được HĐND TP.HCM thông qua sẽ tiếp tục chỉnh trang toàn bộ bờ nam, từ cầu Rạch Ông đến hết bờ nam kênh Đôi. Việc đầu tư hai bờ theo hướng đồng bộ được kỳ vọng tạo sự kết nối về giao thông, hạ tầng kỹ thuật và không gian cảnh quan, đồng thời tiếp tục di dời nhà ở ven kênh, cải thiện môi trường nước, tăng khả năng tiêu thoát nước và hạn chế nguy cơ sạt lở.

Khi các dự án hoàn thành, tuyến kênh Đôi sẽ có điều kiện hình thành không gian đô thị khang trang hơn, kết nối các tuyến đường và công trình hạ tầng ở cả hai bờ.