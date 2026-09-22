CSGT xác minh vụ việc nhiều xe máy té ngã vì bùn đất trên đường Cộng Hòa

Sáng 22.9, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đang xác minh vụ bùn đất rơi vãi trên đường Cộng Hòa khiến một số người chạy xe máy té ngã, đồng thời mời những người liên quan lên làm việc.



Người chạy xe máy ngã lấm lem bùn đất trên đường Cộng Hòa ẢNH: NGUYỄN THẮNG

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài đăng kèm hình ảnh phản ánh tình trạng bùn đất rơi vãi trên đường Cộng Hòa trong lúc trời mưa lớn. Bài viết nhanh chóng nhận hàng ngàn lượt bình luận, tương tác.

Nhiều xe máy té ngã lúc trời mưa

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Thắng - người đăng bài cho biết, sự việc xảy ra khoảng 22 giờ 45 phút tối 21.9. Thời điểm này trời mưa, mặt đường xuất hiện bùn đất và có khoảng 5 - 6 xe máy té ngã trên đường Cộng Hòa.

Nhiều người chạy xe máy bị té ngã vì bùn đất đổ dày trên đường Cộng Hòa

ẢNH: NGUYỄN THẮNG

Theo anh Thắng, bùn đất được cho là rơi vãi từ xe chở đất, cát lưu thông qua đường Cộng Hòa. Tuy nhiên, phương tiện cụ thể làm rơi vãi hiện chưa được xác định. Người đăng bài cũng phản ánh tình trạng đất, cát rơi vãi trên đường tại khu vực này không phải mới xuất hiện.

"Tình hình rơi vãi đất, cát ra đường ở khu vực này diễn ra hơn nửa tháng nay rồi. Cứ khoảng 22 giờ là có đoàn xe chạy qua. Hôm qua đúng lúc trời mưa nên nhiều xe máy té ngã", anh Thắng nói.

Sau thời điểm xảy ra sự việc, các xe chở đất, cát vẫn tiếp tục lưu thông qua khu vực. Bên dưới bài đăng, nhiều người cho biết từng gặp xe chở đất, cát lưu thông trên đường Cộng Hòa và một số tuyến đường lân cận vào ban đêm.

Lớp bùn đất đổ dày khi trời mưa làm người đi đường dễ trơn trượt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một tài khoản phản ánh khoảng từ 21 giờ 40 phút đến 22 giờ thường thấy xe ben chở đất, cát, đá lưu thông theo tuyến Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Lê Trọng Tấn - Cộng Hòa. Người này cho rằng một số xe chạy nhanh, lấn làn, bấm còi liên tục và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra.

Một người khác cho biết sáng 22.9, khi trời vẫn còn mưa, xe chạy phía trước làm bùn đất văng lên người đi đường.

Một số ý kiến cũng phản ánh tình trạng xe chở đất, cát xuất hiện vào ban đêm trên đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh và khu vực ngã tư An Sương. Người dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra việc che chắn, để đất, cát rơi vãi cũng như việc lưu thông của các phương tiện này.

Các đơn vị dọn rửa bùn đất trên đường Cộng Hòa sáng nay ẢNH: TRẦN KHA

CSGT phải tạm thời điều tiết phương tiện không qua đoạn đường này để dọn dẹp bùn đất ẢNH: TRẦN KHA

Đặc biệt, khi đất, cát rơi xuống đường gặp trời mưa, mặt đường trở nên trơn trượt, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người đi xe máy. Thực tế trong vụ việc tối 21.9, người đăng bài cho biết đã chứng kiến khoảng 5 - 6 xe máy té ngã tại khu vực có bùn đất.

Liên quan vụ việc, sáng 22.9, Đội CSGT Tân Sơn Nhất phối hợp các đơn vị dọn dẹp bùn đất trên đoạn đường Cộng Hòa từ giao lộ với đường Ngô Bệ đến đường C12, các phương tiện được điều tiết di chuyển chọn lộ trình khác.