Nhiều giao lộ trên đường Ngô Thời Nhiệm vừa lắp đèn tín hiệu: Có gì thay đổi?

Sáng 21.9, theo ghi nhận của Thanh Niên, dọc đường Ngô Thời Nhiệm ở khu vực trung tâm TP.HCM đã được lắp thêm một số trụ đèn tín hiệu tại các giao lộ. Các vị trí ghi nhận có giao lộ Ngô Thời Nhiệm - Trương Định, Ngô Thời Nhiệm - Trần Quốc Thảo, Ngô Thời Nhiệm - Bà Huyện Thanh Quan...

Giao lộ Ngô Thời Nhiệm - Trương Định xe đông giờ cao điểm sáng chiều, hiện đèn đã hoạt động và sắp được bổ sung vạch kẻ dừng chờ đèn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại những giao lộ đèn tín hiệu đã hoạt động, các hướng xe lần lượt di chuyển theo tín hiệu, dòng phương tiện lưu thông ổn định. Trong khi đó, sáng cùng ngày, đèn tín hiệu tại giao lộ Ngô Thời Nhiệm - Trần Quốc Thảo chưa hoạt động, các phương tiện vẫn giao cắt qua ngã tư.

"Trước đây mạnh ai nấy đi"

Anh Trần Hữu Phúc (41 tuổi, tài xế công nghệ) cho biết trước đây những ngã tư này không có đèn tín hiệu. Bất tiện thể hiện rõ vào giờ cao điểm, khi lượng xe tăng và nhiều hướng phương tiện cùng qua giao lộ.

"Nhiều người tranh thủ đi làm, không ai nhường ai, đâm ra xảy ra ùn tắc giao thông. Nên gắn được chốt đèn giao thông thì thuận lợi hơn. Tôi rất ủng hộ việc gắn đèn giao thông ở mấy ngã tư nhỏ này", anh Phúc nói.

Trươc đây chưa có đèn tín hiệu, các giao lộ với đường Ngô Thời Nhiệm "mạnh ai nấy đi" ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Đông, một người dân tại khu vực, cho biết buổi chiều đường Trương Định đông xe, nhất là khoảng từ gần 17 giờ đến 18 giờ. Những ngày trời mưa, theo ông, tình hình càng phức tạp. "Ngày xưa chưa gắn đèn thì mạnh ai nấy đi", ông Đông nói.

Theo ông, những ngày đầu người đi đường có thể chưa quen với cách tổ chức mới, nhưng việc có đèn tín hiệu sẽ an toàn hơn. "Nói chung mới ngày đầu thì người ta chưa quen thì nó cũng kẹt, nhưng nói về an toàn thì được. Lẽ ra phải lắp lâu rồi", ông Đông chia sẻ.

Tại giao lộ Ngô Thời Nhiệm - Trần Quốc Thảo đèn tín hiệu chưa hoạt động, các xe phải tự quan sát tìm lối đi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đơn vị phụ trách địa bàn đã đề xuất khẩn trương bổ sung vạch kẻ dừng chờ và các điều kiện khác để hoạt động đèn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Vì sao lắp thêm đèn tín hiệu trên đường Ngô Thời Nhiệm?

Ông Đông cũng cho biết khu vực này tập trung nhiều trường học. Vào giờ tan trường, lượng người và phương tiện tăng trong khoảng 30 phút, lại trùng với thời điểm nhiều người đi làm trở về.

Đại diện Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM giải thích đường Ngô Thời Nhiệm là tuyến tập trung nhiều trường học, cơ quan. Trong khi đó, các tuyến đường Nguyễn Thông, Bà Huyện Thanh Quan, Trương Định, Trần Quốc Thảo, Nam Kỳ Khởi Nghĩa có lưu lượng xe rất cao vào giờ cao điểm.



Khi chưa có đèn tín hiệu, dòng xe từ đường Ngô Thời Nhiệm thường xuyên cắt ngang dòng xe trên các tuyến chính, điền vào chỗ trống, gây xung đột, dẫn đến nguy cơ va chạm và làm giảm vận tốc dòng xe trên trục chính.

Do đó, trung tâm bổ sung các chốt đèn tín hiệu tại nhóm nút giao giữa đường Ngô Thời Nhiệm với các tuyến như đường Trương Định, đường Trần Quốc Thảo, đường Lê Quý Đôn, đường Bà Huyện Thanh Quan...

Chưa có vạch dừng chờ đèn, người tham gia giao thông chỉ ước lượng dừng trước vạch cho người đi bộ sang đường. Tuy nhiên, một số người vẫn rẽ phải theo thói quen ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các đèn tín hiệu mới sẽ phục vụ điều tiết tại từng ngã tư và được kết nối trong hệ thống điều hành giao thông của khu vực.

Thông qua camera và cảm biến đếm xe, hệ thống có thể cập nhật mật độ phương tiện, tình trạng hàng chờ. Khi xuất hiện ùn ứ cục bộ trên trục chính, hệ thống có thể đề xuất kéo dài thời gian đèn xanh hoặc điều chỉnh đèn tại các nút lân cận để giải tỏa áp lực.

Việc bổ sung các chốt đèn cũng tạo điều kiện để vận hành "làn sóng xanh" (đèn xanh liên tục cho dòng xe di chuyển) trên một số tuyến như đường Trương Định, đường Bà Huyện Thanh Quan.

Xe đông đúc tại giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Ngô Thời Nhiệm sáng 21.9 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Gần các trường học và nằm ở trục trung tâm khiến các giao lộ này thường xuyên ùn ứ, cần phải lắp đèn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM, khi có đèn tín hiệu, phương tiện ở các hướng được phân lượt di chuyển, tạo khoảng hở giải phóng giao lộ thay vì các dòng xe cùng giao cắt.

Khu vực này cũng tập trung nhiều trường học, trong đó có Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THPT Lê Quý Đôn. Việc phân chia các pha đèn rõ ràng nhằm bảo đảm an toàn cho người đi bộ qua đường, đặc biệt là học sinh.