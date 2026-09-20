Xe máy được đi thẳng liên tục ở vòng xoay, muốn rẽ trái, rẽ phải thì sao?

Từ ngày 15.9, vòng xoay ngã sáu Cộng Hòa (vòng xoay ngã sáu đường Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Văn Cừ - Lý Thái Tổ) ở trung tâm TP.HCM lắp đèn tín hiệu. Ngay trong ngày đầu hoạt động, cơ quan chức năng đã điều chỉnh đèn và bổ sung bảng hướng dẫn "Xe 2 bánh được đi thẳng liên tục".

Đi thẳng liên tục ở vòng xoay có ý nghĩa gì?

Dù vậy, theo quan sát, nhiều người đi xe máy khi đến đây thì dừng lại chờ đèn. CSGT, người dân phải liên tục nhắc nhở: "Xe máy di chuyển liên tục", "xe máy đi thẳng đi"...

CSGT phải liên tục nhắc xe máy được đi liên tục, nhưng chữ "đi thẳng" khiến người dân vẫn bối rối ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khi PV hỏi, người đi xe máy cho biết, dù thấy bảng xe 2 bánh được di chuyển liên tục, nhưng họ định rẽ phải hoặc rẽ trái khi vào vòng xoay nên không dám đi. "Vượt đèn đỏ giờ tới 5 triệu, đứng lại cho chắc", một tài xế công nghệ nói.

Vậy xe 2 bánh được phép đi thẳng liên tục ở vòng xoay hiểu thế nào mới đúng? Lãnh đạo một đội CSGT giải thích: "Xe 2 bánh được phép đi thẳng liên tục" tại vòng xoay ngã sáu Cộng Hòa được hiểu là xe máy được đi qua vị trí đèn tín hiệu để vào vòng xoay. Sau khi qua đèn, người điều khiển tiếp tục di chuyển theo hướng cần đi".

Như vậy, "đi thẳng" ở đây không nên hiểu là xe máy bắt buộc phải đi từ nhánh đường này sang nhánh đối diện. Người đi xe máy dù sau đó cần rẽ trái hoặc rẽ phải vẫn được tiếp tục qua vị trí đèn để vào vòng xoay.



Ghi nhận tại vòng xoay ngã sáu Cộng Hòa, ngày đầu lắp đèn tín hiệu chỉ có đèn cho xe 2 bánh đi rẽ phải, lượng xe dừng chờ đèn ở các đường nhánh đông nghẹt, kéo dài gây ùn ứ.

Vòng xoay ngã sáu Cộng Hòa lắp đèn tín hiệu từ ngày 15.9 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngay lập tức, Đội CSGT Bến Thành và Sở Xây dựng TP.HCM có mặt tại hiện trường đã điều chỉnh đèn cho xe 2 bánh đi thẳng liên tục. Nhận thấy nhiều người đi xe máy không di chuyển theo đèn, ngày hôm sau, các đơn vị tiếp tục bổ sung bảng chỉ dẫn: "Xe 2 bánh được phép đi thẳng liên tục".

Hệ thống đèn tín hiệu ở vòng xoay ngã sáu Cộng Hòa được tổ chức thành 2 pha. Pha 1 dành cho các hướng đường Lý Thái Tổ, đường Nguyễn Văn Cừ và đường Phạm Viết Chánh; pha 2 dành cho đường Trần Phú và đường Nguyễn Thị Minh Khai.