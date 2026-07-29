Đường Cộng Hòa: Vẫn đông xe, vì sao không còn kẹt như trước?

Sau hơn 2 tháng điều chỉnh tổ chức giao thông, nhiều người thường xuyên đi qua đường Cộng Hòa cho biết thời gian di chuyển trong giờ cao điểm đã rút ngắn đáng kể.



Theo Sở Xây dựng TP.HCM, kết quả này không phải ngẫu nhiên mà được tính toán từ dữ liệu giao thông và nhiều lần mô phỏng trước khi triển khai.

Dữ liệu quan trắc giao thông xác định đường Cộng Hòa không còn ùn ứ cục bộ trong giờ cao điểm ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường Cộng Hòa vì sao bớt kẹt xe?

Nếu thường xuyên đi qua đường Cộng Hòa vào buổi sáng hoặc cuối giờ chiều, nhiều người dễ nhận ra một thay đổi rõ rệt. Tuyến đường vẫn đông xe, nhưng cảnh phải đứng chờ nhiều nhịp đèn hay nối đuôi nhau từng mét như trước đã giảm đáng kể.

Đây cũng là cảm nhận mà Báo Thanh Niên từng ghi nhận sau khi TP.HCM triển khai phương án đảo chiều làn xe linh hoạt trên đường Cộng Hòa. Nhiều tài xế cho biết thời gian đi qua tuyến đường này giảm xuống, nhất là theo hướng vào trung tâm trong giờ cao điểm.

Đến nay, những cảm nhận đó đã có thêm cơ sở từ dữ liệu quan trắc giao thông (VDS).

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, từ dữ liệu quan trắc giao thông cho thấy trước khi TP.HCM điều chỉnh tổ chức giao thông (tháng 4.2026), vào giờ cao điểm, tốc độ lưu thông trên đường Cộng Hòa có thời điểm giảm xuống chỉ còn 31 km/giờ. Đây cũng là thời điểm thường xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ, dòng xe phải liên tục dừng rồi di chuyển từng đoạn ngắn.

Sau khi phân luồng và tổ chức lại giao thông, tình hình đã cải thiện rõ rệt. Trong giờ cao điểm, tốc độ lưu thông thấp nhất hiện duy trì ở mức khoảng 38 - 40 km/giờ, cao hơn trước và không còn ghi nhận tình trạng ùn ứ cục bộ trên tuyến.

Vận tốc trung bình của xe lưu thông trên đường Cộng Hòa vào thời điểm tháng 4.2026 và hiện tại (khi đã đảo chiều 2 tháng)

"Việc phân luồng và đảo chiều giao thông đã giúp giảm áp lực cho hướng có lưu lượng xe lớn trong giờ cao điểm, qua đó nâng tốc độ lưu thông trung bình thêm khoảng 10 - 15% ở thời điểm đông xe nhất", đại diện Sở Xây dựng đánh giá.

Dữ liệu cũng cho thấy dòng phương tiện hiện di chuyển đều hơn, ít phải dừng chờ liên tục như trước. Điều này góp phần giảm các điểm xung đột giữa các dòng xe, giúp phương tiện thoát qua tuyến nhanh hơn trong giờ cao điểm.

Giải pháp tổ chức giao thông linh hoạt bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, tối ưu hóa năng lực thông hành của đường Cộng Hòa trong các giờ cao điểm.

Không phải thấy kẹt là đổi ngay

Nhiều người thắc mắc vì sao TP.HCM quyết định đảo chiều hoặc thay đổi tổ chức giao thông trên một tuyến đường lớn như Cộng Hòa. Theo Sở Xây dựng, mỗi phương án đều được xây dựng từ nhiều nguồn dữ liệu chứ không dựa vào cảm tính.

Đầu tiên là dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera giao thông, kết hợp với việc đo đếm lưu lượng và phân loại từng loại phương tiện trực tiếp tại hiện trường. Các đơn vị chuyên môn cũng khảo sát hướng di chuyển của dòng xe, phân tích những điểm giao cắt dễ xảy ra xung đột, đánh giá thói quen lưu thông của người dân và hiện trạng hạ tầng.

Ở thời điểm khi vừa chính thức đảo chiều linh hoạt từ ngày 15.5, nhiều người dân di chuyển còn bối rối, ùn ứ trên đường Cộng Hòa vẫn diễn ra ẢNH: DIỆU MI

Từ những dữ liệu này, nhiều kịch bản tổ chức giao thông được xây dựng và đưa vào phần mềm chuyên dụng để mô phỏng. Chỉ sau khi so sánh hiệu quả của từng phương án, cơ quan chuyên môn mới lựa chọn phương án phù hợp để triển khai ngoài thực tế.

Không chỉ vậy, trước khi áp dụng, phương án còn được lấy ý kiến của Ban An toàn giao thông, Công an TP.HCM, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. Với những khu vực giao thông phức tạp, Sở Xây dựng còn tham vấn thêm các chuyên gia và trường đại học.

Làm sao biết một phương án có hiệu quả?

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sau khi triển khai, một phương án tổ chức giao thông không được đánh giá bằng cảm nhận mà bằng các chỉ số cụ thể.

Thứ nhất là chiều dài dòng xe chờ tại các nút giao phải giảm. Thứ hai là vận tốc lưu thông trung bình trên tuyến phải tăng. Quan trọng hơn, số điểm xung đột giữa các dòng phương tiện phải giảm để xe có thể thoát nút giao nhanh hơn trong giờ cao điểm.

Đối với đường Cộng Hòa, các chỉ số này đều cho thấy sự cải thiện so với thời điểm trước khi điều chỉnh tổ chức giao thông. Sở Xây dựng TP.HCM cho biết phương án tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa sẽ tiếp tục được theo dõi bằng dữ liệu quan trắc sau khi đưa vào khai thác.

Nếu lưu lượng phương tiện thay đổi hoặc phát sinh bất cập trong thực tế, cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục phân tích dữ liệu, mô phỏng các kịch bản mới và đề xuất điều chỉnh nhằm bảo đảm việc lưu thông an toàn, thông suốt.