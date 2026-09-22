Cụ thể hóa các nghị quyết, tổ chức thực hiện ngay sau kỳ họp HĐND TP.HCM

Ngày 22.9, kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM đã bế mạc thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền với 38 nghị quyết, trong đó có 24 nghị quyết cụ thể hóa luật Phát triển đô thị.

Phát biểu tại phiên bế mạc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đề nghị UBND TP.HCM nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay sau kỳ họp.

Ông Võ Văn Minh cho biết các nghị quyết được thông qua chỉ là bước đầu, điều quan trọng là tổ chức triển khai thực hiện để các cơ chế, chính sách sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ ràng, có kết quả cụ thể và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho thành phố.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, phát biểu bế mạc kỳ họp ẢNH: NGUYỄN ANH

"Trên tinh thần đó, tôi đề nghị UBND TP.HCM phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ sản phẩm, gắn kết quả thực hiện với đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI; đảm bảo các cơ chế, chính sách mới ban hành được triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp", ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Võ Văn Minh cũng đề nghị UBND TP.HCM thường xuyên theo dõi, đánh giá để kịp thời nhận diện các khó khăn, vướng mắc phát sinh; chủ động quản trị rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm giải trình.

Các đại biểu nhấn nút biểu quyết thông qua các nghị quyết của HĐND ẢNH: NGUYỄN ANH

"Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đổi mới và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, tôi tin tưởng các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp sẽ sớm đi vào cuộc sống và phát huy cao nhất tính hiệu quả; tạo chuyển biến rõ rệt, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực để thành phố mang tên Bác phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới", ông Võ Văn Minh phát biểu.

Ông Võ Văn Minh cho rằng thực tiễn phát triển của TP.HCM rất phong phú, đa dạng và vận động không ngừng. Những vấn đề chưa được dự báo đầy đủ trong quá trình xây dựng chính sách cần tiếp tục được nhận diện trong tổ chức thực hiện; những cách làm hay và hiệu quả cần được tổng kết, nhân rộng; những quy định chưa phù hợp phải kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện.

Danh sách 24 nghị quyết của HĐND TP.HCM triển khai luật Phát triển đô thị 1. Quy định việc sử dụng ngân sách thành phố để thực hiện trách nhiệm chi trả, bồi thường của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý của thành phố cho tổ chức, cá nhân theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền. 2. Quy định nội dung chi từ nguồn thực hiện chính sách tiền lương, nguồn tăng thu ngân sách thành phố và nguồn thưởng vượt dự toán một số khoản thu trên địa bàn thành phố. 3. Quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền thu hồi cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố do cơ quan Trung ương quản lý khi có căn cứ thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 4. Quy định trường hợp thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông thường và nhóm IV không phải thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố. 5. Quy định mở rộng đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện trên địa bàn TP.HCM. 6. Quy định cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, chính sách đầu tư đối với cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn TP.HCM. 7. Quy định mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 điều trị bằng dịch vụ kỹ thuật thận nhân tạo thường quy (chu kỳ) và lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn cư trú trên địa bàn TP.HCM. 8. Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản và trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM. 9. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người hiến máu tình nguyện cư trú trên địa bàn TP.HCM. 10. Quy định kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của thành phố. 11. Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn TP.HCM. 12. Quy định đối tượng, mức lưu lượng xả nước thải, bụi, khí thải công nghiệp phải áp dụng biện pháp quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn TP.HCM. 13. Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn TP.HCM. 14. Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trên địa bàn TP.HCM. 15. Quy định lĩnh vực, tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ không hoàn lại từ ngân sách thành phố cho chi phí ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP.HCM. 16. Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP.HCM. 17. Quy định việc thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp, tham gia quản lý, điều hành, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên địa bàn TP.HCM. 18. Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP.HCM. 19. Quy định nội dung, thành phần hồ sơ, định mức chi phí, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tổng thể thành phố, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể thành phố, công bố, cung cấp thông tin, thực hiện, đánh giá Quy hoạch tổng thể thành phố; việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể thành phố. 20. Quy định về loại quy hoạch, hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, hoạt động kiến trúc trên địa bàn TP.HCM. 21. Quy định một số chính sách quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm và phát triển công trình ngầm trên địa bàn TP.HCM. 22. Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh phương án tuyến công trình, vị trí công trình trên tuyến đường sắt địa phương, quy hoạch khu vực TOD; chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và yêu cầu về tổ chức không gian trong khu vực TOD trên địa bàn TP.HCM. 23. Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch không gian ngầm trên địa bàn TP.HCM. 24. Quy định về việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP.HCM. https://thanhnien.vn/chu-tich-ng...



