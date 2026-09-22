Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu xử lý tình trạng né tránh, chậm tham mưu

Sáng 22.9, tại kỳ họp thứ 5 của HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi về những kết quả kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2026 và giải pháp tăng tốc 3 tháng cuối năm, đặc biệt là vận dụng các cơ chế của luật Phát triển đô thị.

Ông Được cho biết trong 9 tháng qua, kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo nền tảng cho giai đoạn nước rút. Các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được củng cố, đồng thời các động lực mới từng bước được hình thành. Chỉ số tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước, năm 2025 tăng 8,03%, quý 1/2026 tăng 8,27% và 6 tháng tăng 8,55%, là mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

TP.HCM thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 670.599 tỉ đồng, bằng 83,5% dự toán HĐND TP.HCM giao và đạt khoảng 66,4% mục tiêu phấn đấu trên 1 triệu tỉ đồng của cả năm. Dự kiến đến hết tháng 9.2026, giải ngân đầu tư công hơn 103.300 tỉ đồng, đạt 70% kế hoạch.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Môi trường đầu tư, kinh doanh của TP.HCM tiếp tục được cải thiện. Thành phố xếp hạng 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới theo Global Cities Index 2026 của Oxford Economics, tăng 81 bậc so với năm 2025.

"Đây là những kết quả rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, khoảng cách từ kết quả đạt được đến mục tiêu cuối năm như tăng trưởng kinh tế trên 10%, thu ngân sách nhà nước trên 1 triệu tỉ đồng, giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch vẫn còn rất lớn", ông Được đánh giá.

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết ngay sau kỳ họp, UBND TP.HCM sẽ cụ thể hóa triển khai 24 nghị quyết đã được thông qua, tận dụng các cơ chế mới đẩy mạnh phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm tham mưu, chậm tổ chức thực hiện, tháo gỡ các dự án tồn đọng.

"Thời gian không còn nhiều. Ngay sau kỳ họp, các sở, ngành, địa phương phải bắt tay ngay vào việc, không chờ đợi, không để nghị quyết nằm trên giấy, phải biến những quyết sách thành công trình, dự án, nguồn lực, tăng trưởng và những giá trị cụ thể cho người dân", Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng cam kết sẽ nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất; tổ chức triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất các nghị quyết được HĐND TP.HCM thông qua, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.