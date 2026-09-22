TP.HCM dự kiến miễn tiền sử dụng với không gian ngầm sâu đến 15 mét

Sáng 22.9, kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM tiếp tục ngày làm việc thứ hai, dự kiến thông qua 38 nghị quyết, trong đó có nghị quyết quy định một số chính sách quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm và phát triển công trình ngầm trên địa bàn TP.HCM.

Theo dự thảo nghị quyết của HĐND TP.HCM quy định chi tiết về giới hạn độ sâu không phải nộp tiền, cơ chế ưu đãi đầu tư, và phương pháp tính tiền sử dụng không gian ngầm tại TP.HCM. Nghị quyết này không áp dụng đối với hoạt động quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý.

Về quy định quản lý và sử dụng không gian ngầm, dự thảo nghị quyết của HĐND TP.HCM quy định trong ranh giới thửa đất, người sử dụng đất được dùng lòng đất đến độ sâu tối đa 15 mét (tính từ mốc cao độ quy định) mà không phải trả tiền sử dụng không gian ngầm.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, giải trình các ý kiến của đại biểu về không gian ngầm ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong trường hợp vượt mức giới hạn độ sâu hơn 15 mét, người sử dụng đất chỉ được phép xây dựng khi phù hợp quy hoạch, không chồng lấn công trình khác, bảo đảm an toàn kỹ thuật và phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Ở các khu đất, thửa đất khi chưa có quy hoạch ngầm, người sử dụng đất vẫn được xây dựng phần ngầm dưới 15 mét nếu phù hợp quy hoạch tổng thể thành phố.

Nếu muốn xây vượt mức 15 mét thì chỉ áp dụng cho tầng hầm của công trình trên mặt đất hoặc các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, chống ngập, quốc phòng, an ninh.

Chính sách ưu đãi sử dụng không gian ngầm

Về chính sách, các dự án bãi đỗ xe ngầm, trạm sạc điện dùng chung, lối đi ngầm công cộng, công trình ngầm lưỡng dụng (phục vụ kinh tế, quốc phòng, an ninh) sẽ được ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.

Đối với bãi đỗ xe ngầm, ngoài 25% diện tích sàn dịch vụ hỗ trợ theo luật định, chủ đầu tư được bố trí thêm tối đa 20% diện tích sàn thương mại, dịch vụ khác để hỗ trợ vận hành.

Đối với lối đi ngầm công cộng, được miễn tiền thuê đất đối với phần diện tích đất xây lối đi công cộng và miễn tiền sử dụng không gian ngầm cho phần diện tích sàn phục vụ lối đi.

Nếu kết hợp thương mại, phần diện tích kinh doanh phải nộp tiền theo quy định, nhưng số tiền thuê đất hằng năm sẽ được giảm trừ theo tỷ lệ diện tích lối đi công cộng.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây Dựng TP.HCM, phát biểu giải trình dự thảo nghị quyết về không gian ngầm ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Miễn, giảm tiền sử dụng không gian ngầm, người sử dụng không gian ngầm sẽ được miễn 100% đối với hạ tầng kỹ thuật công cộng (giao thông, cấp thoát nước, viễn thông...), hồ điều tiết chống ngập, công trình phục vụ an ninh, quốc phòng phi thương mại, công trình đầu tư công, và phần không gian ngầm sâu hơn 50 mét.

Giảm 50% tiền sử dụng không gian ngầm cho diện tích sàn trực tiếp phục vụ mục đích văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học….

Phương pháp tính tiền sử dụng không gian ngầm

Các căn cứ để tính tiền sử dụng không gian ngầm dựa trên diện tích sàn (bao gồm cả sảnh, hành lang, lối đi, vệ sinh... thuộc khu chức năng) nằm ngoài ranh giới miễn phí 15 mét. Không tính phần diện tích đường dốc dẫn xe hoặc kết cấu móng, tường vây chịu lực.

Phương pháp tính tiền sử dụng: Tiền nộp hằng năm = Diện tích sàn x Đơn giá thuê đất xây công trình ngầm do UBND TP.HCM quy định x Hệ số độ sâu x Hệ số miễn giảm x (số ngày sử dụng/tổng số ngày trong năm).

Hệ số thu theo độ sâu: Từ ranh giới (15 mét) đến độ sâu 30 mét: Hệ số là 0,3. Từ độ sâu trên 30 mét đến 50 mét: Hệ số là 0,15.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1.10. Đối với công trình ngầm đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng trước ngày 1.1.2027 thì không phải nộp tiền sử dụng không gian ngầm theo nghị quyết này. Công trình nghiệm thu từ 1.1.2027 trở đi bắt đầu phải tính tiền kể từ ngày khai thác thực tế.