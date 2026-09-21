Đại biểu HĐND TP.HCM đề nghị đánh giá kỹ địa chất khi phát triển không gian ngầm

Theo đó, tại kỳ họp, UBND TP.HCM đã trình 2 dự thảo nghị quyết về quy định về một số chính sách quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm, phát triển công trình ngầm và dự thảo quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch không gian ngầm trên địa bàn TP.HCM.

Liên quan đến 2 dự thảo nghị quyết kể trên, các đại biểu: Mai Hữu Quyết (Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức); Phạm Trung Kiên (Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn); Nguyễn Văn Đức (Bí thư phường Tân Thới Hiệp), bày tỏ sự đồng tình và cần thiết có nghị quyết về quản lý, phát triển không gian ngầm.

Đại biểu Phạm Trung Kiên nêu ý kiến về không gian ngầm tại buổi thảo luận tổ đại biểu HĐND TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo tờ trình của UBND TP.HCM về dự thảo quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch không gian ngầm trên địa bàn TP.HCM trong đó quy định 7 nhóm nguyên tắc đối với quy hoạch không gian ngầm.

Cụ thể 7 nhóm nguyên tắc gồm: Quy hoạch không gian ba chiều theo chiều sâu, lập trên phạm vi toàn thành phố, cụ thể hóa định hướng không gian ngầm trong quy hoạch tổng thể thành phố; Bảo đảm kết nối liên hoàn tại khu vực nhà ga đường sắt đô thị, khu vực TOD, trung tâm đô thị mới; Phù hợp đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn phức tạp; Xác định khu vực ưu tiên, hạn chế, cấm xây dựng; Bảo đảm môi trường, nguồn nước ngầm, phòng cháy chữa cháy, quốc phòng, an ninh, di sản; Bảo đảm tính kế thừa, không chồng chéo với quy hoạch đã phê duyệt; Khuyến khích thu hút đầu tư.

Quy hoạch không gian ngầm sẽ dừng khi phát hiện di sản, khảo cổ

Liên quan đến 7 nhóm nguyên tắc, đại biểu Phạm Trung Kiên (Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn), bày tỏ sự đồng tình về quy hoạch không gian ngầm. Tuy nhiên, đại biểu Kiên cho rằng với đặc thù địa chất của đô thị TP.HCM việc lập quy hoạch không gian ngầm cần phải được khảo sát, thăm dò, đánh giá địa chất thật kỹ lưỡng.

"Đô thị của chúng ta không gian ngầm ở bên dưới không chỉ có vật chất là đất đá đơn thuần mà ở dưới có thể có những di sản, di tích lịch sử, khảo cổ… Vì vậy chúng ta cần phải đánh giá địa chất thật kỹ để lập quy hoạch", đại biểu Phạm Trung Kiên nêu ý kiến.

Còn đại biểu Nguyễn Văn Đức (Bí thư Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp), cùng có quan điểm đồng tình về sự cần thiết có các nghị quyết để phát triển triển không gian ngầm.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Văn Đức đề nghị: "Bao nhiêu năm nay Thành phố chúng ta mới có nghị quyết về phát triển không gian ngầm là điều rất được mong đợi. Tuy nhiên, bên cạnh việc quy hoạch không gian ngầm, TP.HCM cần quan tâm quy hoạch, phát triển không gian trên cao; gắn quy hoạch không gian ngầm với quy hoạch không gian trên cao".

Giải trình ý kiến của các đại biểu, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết lý do không đưa vào tờ trình dự thảo nghị quyết về nội dung khi phát hiện di sản, khảo cổ… trong khu vực quy hoạch phát triển không gian ngầm.

"Trong quá trình thăm dò, khảo sát mà phát hiện di sản, khảo cổ thì chúng ta sẽ thực hiện theo luật Di sản văn hóa. Do đó việc lập quy hoạch thì vẫn phải tiến hành. Cũng vì vậy nên nội dung này chúng tôi thấy không cần thiết phải đưa vào dự thảo nghị quyết", ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh phát biểu.

Kết thúc buổi thảo luận, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM (Tổ trưởng tổ 1) ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu về tất cả những lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực phát triển không gian ngầm và đề nghị các ban chuyên môn thuộc HĐND xem xét, nghiên cứu.