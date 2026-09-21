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    Thời sự

    TP.HCM sẽ thu hồi nhà đất sử dụng không hiệu quả, lãng phí

    Đỗ Trường-Thúy Liễu-Sỹ Đông
    HĐND TP.HCM đang xem xét tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền thu hồi cơ sở nhà, đất do cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn nhưng sử dụng không hiệu quả, lãng phí, không đúng mục đích.

    Theo tờ trình của UBND TP.HCM, hiện trên địa bàn thành phố có quỹ nhà, đất do Trung ương quản lý rất lớn với khoảng 1.491 lượt cơ sở, nhưng nhiều nơi sử dụng không hiệu quả, lãng phí, sai mục đích, cần phải thu hồi nhưng chưa có cơ sở pháp lý.

    Trong đó, nhiều khu đất có diện tích lớn và vị trí đắc địa, hiện trạng khai thác sử dụng nhà, đất chưa đạt hiệu quả cao, chưa sử dụng hết diện tích đất, còn lãng phí; nguyên nhân chính là thiếu nguồn lực, quy định của pháp luật về hạn chế đầu tư ngoài ngành, liên doanh, nhà nước và cần có quy định liên kết…

    Hiện mặc dù có 114 cơ sở đã có phương án thu hồi nhưng việc thực hiện thực tế bị kéo dài nhiều năm do vướng mắc, chồng chéo thẩm quyền xử lý tài sản công giữa địa phương và các bộ ngành Trung ương…

    TP.HCM sẽ thu hồi nhà đất sử dụng không hiệu quả, lãng phí- Ảnh 1.

    Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TP.HCM

    ẢNH: NGUYỄN ANH

    Một số cơ sở nhà, đất đang được TP.HCM đề nghị thu hồi, như: Khu đất 56.443 m² ở số 561 đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, TP.HCM) có diện tích, do Tổng công ty Lương thực Miền Nam thuê để làm nhà kho từ năm 2014, nhưng nay không sử dụng; Cơ sở nhà, đất số 75/4 Phan Văn Hớn (phường Đông Hưng Thuận) với diện tích 10.887 m² do Trung tâm Sâm và Dược liệu TP.HCM quản lý… 

    Ngoài ra còn 4 cơ sở nhà, đất do Tổng công ty Lương thực miền Nam quản lý, sử dụng đã được Bộ Tài chính có quyết định thu hồi nhưng đến nay Tổng công ty Lương thực miền Nam chưa bàn giao cho TP.HCM và kiến nghị tiếp tục giữ lại 4 khu đất này.

    TP.HCM sẽ thu hồi nhà đất sử dụng không hiệu quả, lãng phí- Ảnh 2.

    Trước đó UBND TP.HCM cũng đã thu hồi nhiều trụ sở cơ quan nhà nước cũ để làm trường học

    ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

    Cụ thể, cơ sở nhà, đất (diện tích đất 540,84 m², diện tích sàn sử dụng 960 m²) ở số 161 Trần Huy Liệu (phường 8, quận Phú Nhuận cũ; Cơ sở nhà, đất số 400 Nguyễn Duy (phường 9, Quận 5 cũ) có diện tích đất 12.908 m², diện tích sàn sử dụng 10.162 m²); Khu đất có diện tích 5.497,9 m², ở số 289 (số cũ 277A) đường Bến Bình Đông (phường 14, Quận 8 cũ); Cơ sở nhà, đất tại số 72/2B đường Võ Văn Ngân (nay là đường Tô Vĩnh Diện; phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức cũ) có diện tích đất 8.539,4 m², diện tích sàn sử dụng 6.595 m² .

    Sau khi thu hồi các cơ sở nhà, đất sử dụng không hiệu quả, lãng phí sẽ tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội, công trình công cộng và khơi thông nguồn lực đầu tư cho TP.HCM,

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