Tin vui cho người nghèo chạy thận nhân tạo ở TP.HCM

Sáng 21.9, tại kỳ họp HĐND TP.HCM, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã trình bày tờ trình đối với nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh thận mãn tính giai đoạn 5, điều trị bằng dịch vụ kỹ thuật chạy thận nhân tạo thường quy (chu kỳ) và Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn cư trú trên địa bàn TP.HCM.

Bí thư Trần Lưu Quang trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM bên lề kỳ họp HĐND ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo tờ trình, hiện bệnh thận mãn tính giai đoạn 5 là bệnh lý nguy hiểm, đòi hỏi điều trị thay thế thận lặp lại thường xuyên (3 lần/tuần đối với chạy thận nhân tạo hoặc hằng ngày đối với lọc màng bụng chu kỳ) và kéo dài suốt đời.

Chi phí điều trị tích lũy rất lớn, tạo áp lực kinh tế đè nặng lên người bệnh và gia đình. Qua rà soát, TP.HCM hiện có 63 cơ sở điều trị với 9.882 bệnh nhân đang quản lý.

Nhóm đối tượng ưu tiên thụ hưởng dự kiến khoảng 692 người (trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi, hộ mới thoát nghèo, người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn).

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo đánh giá của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM, việc ban hành chính sách hỗ trợ 100% phần chi phí cùng chi trả BHYT cho nhóm đối tượng này là rất cần thiết, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần nghĩa tình của thành phố, giúp người bệnh duy trì điều trị liên tục, nâng cao chất lượng cuộc sống và phòng ngừa nguy cơ tái nghèo do bệnh tật.

Trong một diễn biến khác, UBND TP.HCM cũng thông qua tờ trình về quy định chính sách hỗ trợ đối với người thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập cấp cơ bản và Trạm Y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM.

Theo Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM sự cần thiết ban hành chính sách kể trên là nhằm nâng cao hiệu quả năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập cấp cơ bản và Trạm Y tế xã, phường, đặc khu, giảm chuyển tuyến, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh ngay tại địa phương và tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.