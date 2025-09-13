Người đàn ông ở TP.HCM ngưng tim lúc nửa đêm vì từ chối chạy thận

Ngày 13.9, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa cấp cứu một nam bệnh nhân tại nhà do đột ngột trợn mắt, sùi bọt mép, tím tái và ngưng tim vì suy thận mạn nhưng từ chối chạy thận hay điều trị thay thế.

Theo bệnh sử, ông L.X.T (52 tuổi, ở phường Bình Tân, TP.HCM) được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối từ tháng 7.2025, nhưng ông không chấp nhận chạy thận hay điều trị thay thế thận.

Vài ngày gần đây, ông mệt nhiều, ăn uống kém, có sốt nhẹ.

Lúc 0 giờ 10 phút ngày 13.9, ông đột ngột trợn mắt, sùi bọt mép, tím tái và ngưng tim. Người nhà vội gọi cấp cứu 115, và trạm cấp cứu 115 vệ tinh đặt tại Bệnh viện Gia An 115 được điều động đến hiện trường.

Nhân viên y tế đang ép tim cấp cứu bệnh nhân ẢNH: N.T

"Khi đang trên đường tới nhà bệnh nhân, chúng tôi hướng dẫn gia đình ép tim cho bệnh nhân. Khi đến nơi, bệnh nhân đã hôn mê. Sau 20 phút hồi sinh tim phổi nâng cao, bệnh nhân có nhịp tim trở lại nên được chuyển về bệnh viện", bác sĩ Nhật Tuệ chia sẻ.

Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy kali máu rất cao, dẫn đến loạn nhịp và ngưng tim. Các chỉ số urê và creatinin tăng cực cao, khiến bệnh nhân bị ngộ độc urê huyết nặng.

Chỉ số eGFR cho thấy thận của bệnh nhân gần như không còn hoạt động. Bệnh nhân cũng thiếu máu trầm trọng, khiến tim và não bị thiếu oxy.

Theo bác sĩ Nhật Tuệ, suy thận mạn giai đoạn cuối bắt buộc phải điều trị thay thế thận (chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng hoặc ghép thận). Nếu không điều trị, bệnh nhân sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng thiếu máu nặng, tăng kali máu gây ngưng tim đột ngột, hôn mê, co giật và tử vong. Một khi đã ngưng tim, dù cấp cứu kịp thời, tiên lượng cũng rất xấu.

Bác sĩ Nhật Tuệ khuyến cáo, người bệnh suy thận mạn cần khám định kỳ, tuân thủ điều trị để tránh rơi vào giai đoạn cuối. Và khi đã vào giai đoạn cuối thì cần chấp nhận điều trị thay thế thận. Việc từ chối điều trị đồng nghĩa với nguy cơ tử vong đột ngột.

"Đây là người đàn ông ở tuổi 52, lẽ ra đang là trụ cột gia đình và còn nhiều năm lao động. Nhưng vì không chấp nhận điều trị, bệnh nhân rơi vào biến chứng ngưng tim nguy kịch, tiên lượng sống còn rất thấp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người bệnh mà còn là gánh nặng tinh thần và kinh tế cho cả gia đình và xã hội", bác sĩ Nhật Tuệ nói.