Nên sớm miễn viện phí cho bệnh nhân chạy thận, ung thư

Như Thanh Niên đã thông tin, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035. Trong đó, đại biểu (ĐB) Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) cho rằng "gánh nặng chi phí điều trị vẫn là rào cản lớn nhất đối với người bệnh". Dù nhiều loại thuốc thế hệ mới, như thuốc điều trị đích, thuốc miễn dịch đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong điều trị, song chi phí cao khiến nhiều bệnh nhân (BN) không thể tiếp cận điều trị tối ưu.

Thống kê cho thấy tiền thuốc luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí khám chữa bệnh (KCB), hiện chiếm khoảng 33% (giảm từ mức 40 - 50% những năm trước). Do đó, nữ ĐB kiến nghị cập nhật danh mục thuốc kịp thời, nhất là đối với các loại thuốc điều trị ung thư, thuốc điều hòa miễn dịch thế hệ mới, để giảm chi tiền túi của người dân, đảm bảo quyền lợi cho hơn 95,5 triệu người tham gia BHYT hiện nay.

Bệnh nhân ung thư nằm trong nhóm mắc bệnh khó chữa, mạn tính được đề xuất miễn viện phí ẢNH: HOÀNG SƠN

ĐB Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu T.Ư), thì đề xuất cần làm rõ hơn quy định miễn viện phí. Theo ông, miễn viện phí phải theo hướng nâng cao chất lượng KCB với thuốc tốt, các phác đồ chẩn đoán, điều trị chuẩn mực. Đồng thời phải thuận tiện, tức là chủ động KCB nơi gần nhất, thuận lợi nhất, thực hiện việc phân tuyến thực chất, không bị phụ thuộc vào thanh toán BHYT và khả năng chi trả. Ông nhấn mạnh yếu tố công bằng, cấp KCB cơ bản phải được bố trí gần nhất và phải có đủ thuốc để điều trị cho BN. Mọi người dân, tùy theo mức độ bệnh tật, đều được thụ hưởng như nhau.

"Miễn viện phí cần có lộ trình hợp lý nhưng phải đạt được viện phí toàn dân vào năm 2030. Tôi đề nghị thực hiện miễn viện phí sớm cho những người đang điều trị các bệnh ung thư khó chữa, mạn tính, những BN đang chạy thận nhân tạo, đặc biệt là những BN ung thư đang điều trị với các thuốc rất đắt", ĐB Trí phát biểu.

Đề xuất nhân văn

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên đều bày tỏ ủng hộ và cho rằng việc miễn viện phí là đầu tư cho an sinh xã hội bền vững, tạo sự ổn định và niềm tin trong nhân dân. "Tôi hoàn toàn ủng hộ việc miễn viện phí cho bệnh nhân ung thư và chạy thận. Đây không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn là sự động viên tinh thần cực lớn để họ chiến đấu với bệnh tật. Mong nhà nước sớm hiện thực hóa đề xuất nhân đạo này. Nó sẽ cứu sống và giữ lại nhiều mái ấm gia đình", BĐ Hồng Lĩnh viết.

Cùng quan điểm, BĐ Quang Tùng ý kiến: "Gánh nặng chi phí điều trị ung thư và chạy thận là không tưởng đối với một gia đình trung bình. Miễn viện phí không chỉ cứu bệnh nhân mà còn giữ lại nguồn nhân lực lao động cho các thành viên còn lại của gia đình họ. Ủng hộ đề xuất rất nhân văn này".

Còn BĐ Bảo Lê viết: "Đề xuất này là cú hích tinh thần rất lớn, giúp người bệnh có thêm động lực, yên tâm điều trị mà không phải lo bán nhà, vay nợ. Khi tâm lý tốt hơn, hiệu quả điều trị cũng sẽ tăng lên".

Mong sớm thông qua

Không chỉ ủng hộ, nhiều BĐ mong đề xuất nói trên sớm trở thành hiện thực. "Tôi tha thiết mong nhà nước xem xét và rút ngắn thời gian, sớm triển khai vào thực tế. Đề xuất này nên được đưa vào thực thi ngay trong năm tới, hoặc chậm nhất là trong 2 - 3 năm tới, không nên kéo dài quá lâu", BĐ Lê Thuận mong mỏi.

Tương tự, BĐ Quang Long đề nghị: "Cần có lộ trình ưu tiên đặc biệt cho nhóm bệnh nhân này. Họ cần sự hỗ trợ khẩn cấp; chờ đợi đến năm 2030 là quá muộn. Tôi tin rằng nếu Chính phủ quyết tâm, nguồn lực sẽ được huy động đủ để thực hiện chính sách này sớm hơn năm 2030. Cần có sự đồng lòng từ các bộ ngành để tìm giải pháp tài chính".

"Tôi kiến nghị Quỹ BHYT cần linh hoạt điều chuyển nguồn vốn để ưu tiên cho chính sách nhân văn này. Sức khỏe và mạng sống của người dân phải là ưu tiên hàng đầu, cần được đặt trước các dự án khác", BĐ Hữu Trí góp ý.