Hỗ trợ 500 triệu đồng cho dự án khởi nghiệp tăng tốc tại TP.HCM

UBND TP.HCM vừa trình HĐND thành phố ba dự thảo nghị quyết về hỗ trợ ươm tạo khởi nghiệp sáng tạo; phát triển hạ tầng và các trung tâm đổi mới sáng tạo; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ.



Các đề xuất hướng đến giảm chi phí cho người làm khởi nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, đồng thời bổ sung nguồn lực cho hạ tầng dùng chung.

Tăng 25% mức hỗ trợ ươm tạo khởi nghiệp

Theo tờ trình về hỗ trợ không hoàn lại chi phí ươm tạo, mức hỗ trợ được đề xuất là 50 triệu đồng/dự án ở giai đoạn ý tưởng, 100 triệu đồng ở giai đoạn kiểm chứng và 500 triệu đồng ở giai đoạn tăng tốc. Các mức này tăng 25% so với mức tương ứng 40 triệu, 80 triệu và 400 triệu đồng hiện hành.

Thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng với giai đoạn ý tưởng, không quá 12 tháng với mỗi giai đoạn kiểm chứng, tăng tốc. Kinh phí được xác định cho toàn bộ giai đoạn, không tính theo tháng.

Nội dung hỗ trợ gồm tiền công lao động trực tiếp, tuyển chọn dự án, thuê chuyên gia, dịch vụ hỗ trợ và sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung. Riêng giai đoạn tăng tốc, 185 triệu đồng dành cho tiền công lao động trực tiếp, 315 triệu đồng cho các nội dung còn lại.

Các dự án khởi nghiệp tại TP.HCM sẽ được hỗ trợ nguồn lực ẢNH: SỸ ĐÔNG

Giai đoạn tăng tốc áp dụng với dự án do doanh nghiệp thực hiện, đã có sản phẩm được thị trường chấp nhận, khách hàng hoặc doanh thu và có nhu cầu mở rộng thị trường, huy động nguồn lực.

Dự án khởi nghiệp phải triển khai tại TP.HCM, đáp ứng tiêu chí của giai đoạn đề nghị hỗ trợ và chưa nhận hỗ trợ ngân sách cho cùng nội dung. Dự thảo không bắt buộc có vốn đối ứng.

Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua trung tâm ươm tạo. Trung tâm tiếp nhận, tuyển chọn dự án, sau đó gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý để xét duyệt, thẩm định kinh phí và phê duyệt.

Với phương án hỗ trợ 550 dự án mỗi năm, gồm 300 dự án ý tưởng, 200 dự án kiểm chứng và 50 dự án tăng tốc, kinh phí dự kiến khoảng 60 tỉ đồng/năm, tăng 12 tỉ đồng. Kinh phí thực tế phụ thuộc số dự án được tuyển chọn và dự toán ngân sách được giao.

Hỗ trợ hạ tầng trung tâm đến 100 tỉ đồng

Ở nhóm chính sách hạ tầng, UBND TP.HCM đề xuất hỗ trợ tối đa 25 tỉ đồng/tổ chức, doanh nghiệp đối với hạ tầng thuộc danh mục công nghệ chiến lược. Với lĩnh vực còn lại, mức tối đa là 5 tỉ đồng cho hạ tầng vật lý và 3 tỉ đồng cho hạ tầng số.

Ngân sách hỗ trợ không quá 50% tổng kinh phí dự án, phần còn lại do tổ chức, doanh nghiệp bảo đảm. Dự án phải đặt tại TP.HCM, cam kết duy trì vận hành đúng mục đích tối thiểu 5 năm. Trước mỗi đợt nhận kinh phí, đơn vị phải có bảo lãnh ngân hàng tương ứng khoản được cấp.

Đối với trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo đã được công nhận, dự thảo thiết kế cơ chế riêng với sáu nội dung hỗ trợ. Mức trần cơ sở cho hạ tầng, trang thiết bị là 100 tỉ đồng/trung tâm; thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và phát triển là 5 tỉ đồng.

Bốn nội dung còn lại có mức trần cơ sở 10 tỉ đồng/nội dung/trung tâm, gồm vận hành kỹ thuật, thiết bị ban đầu; đào tạo nhân lực; tư vấn và xác lập, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; hợp tác quốc tế.

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM ngày 22.9 ẢNH: NGUYỄN ANH

Các mức trần được áp dụng theo ba nhóm: tối đa 100% với trung tâm có đề án phát triển hướng đến tầm cỡ quốc tế, phù hợp kế hoạch, chương trình, đề án của thành phố; 70% với trung tâm cấp tỉnh hướng đến cấp quốc gia; 50% với trung tâm hướng đến được công nhận cấp tỉnh.

Giảm chi phí nghiên cứu, hỗ trợ bảo hộ sáng chế



Với nghiên cứu khoa học, dự thảo còn lại đề xuất hỗ trợ 100% một số chi phí trực tiếp, thiết yếu cho doanh nghiệp, tổ chức chủ trì nhiệm vụ có sản phẩm thuộc danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Những khoản này gồm chi phí nguyên liệu, dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ, máy móc, thiết bị, phần mềm, hạ tầng kỹ thuật, phòng thí nghiệm, hạ tầng tính toán hiệu năng cao và dịch vụ điện toán đám mây.

Đối với chuyển giao công nghệ thuộc danh mục khuyến khích chuyển giao, mức hỗ trợ tối đa 100% chi phí nhưng không quá 200 triệu đồng cho môi giới, tư vấn, đánh giá, thẩm định giá công nghệ và đào tạo nhân lực tiếp nhận.

Về xác lập quyền sở hữu trí tuệ, sáng chế thuộc danh mục công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược được đề xuất hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/bằng trong nước và 100 triệu đồng/bằng ở nước ngoài. Sáng chế còn lại có mức tương ứng 30 triệu và 60 triệu đồng/bằng.

Chính sách hỗ trợ được thực hiện sau khi quyền đã được xác lập, mỗi văn bằng chỉ được hỗ trợ một lần và không trùng lặp từ ngân sách nhà nước.

Dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ xây dựng hệ thống quản trị tài sản trí tuệ tối đa 200 triệu đồng/doanh nghiệp/lần đối với doanh nghiệp công nghệ cao, công nghệ chiến lược và khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ ứng dụng công nghệ để phát hiện, cảnh báo hành vi xâm phạm quyền, truy xuất nguồn gốc và chống hàng giả.

Tổng kinh phí dự kiến cho nhóm chính sách nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ khoảng 90 tỉ đồng/năm.