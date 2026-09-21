Ông Lê Hồng Minh: Chính sách phát triển khoa học công nghệ của TP.HCM còn thận trọng

Chiều 21.9, kỳ họp thứ 5 của HĐND TP.HCM bước vào phiên thảo luận tổ. Thảo luận về các nghị quyết ưu đãi thuế cho khởi nghiệp sáng tạo, đại biểu Lê Hồng Minh, Chủ tịch Tập đoàn VNG cho rằng các dự thảo còn mang tâm lý thận trọng, chủ yếu tập trung gỡ vướng cho các khoản chi nhỏ lẻ mà chưa thể hiện rõ mục tiêu lớn hay sản phẩm đầu ra cụ thể.

Đại biểu Minh dẫn chứng quy định Trung ương đã cho phép ưu đãi thuế thu nhập cá nhân cho nhân sự trong các ngành công nghệ chiến lược (như thiết kế bán dẫn), doanh nghiệp tại TP.HCM vẫn chưa thể áp dụng do thiếu hướng dẫn cụ thể từ Sở Tài chính. Trong khi đó, Đà Nẵng đã triển khai từ tháng 7.2025.

Ông Lê Hồng Minh đề xuất TP.HCM cần đặt mục tiêu cạnh tranh mạnh mẽ, đưa ra chính sách thu hút nhân tài vượt trội. Đồng thời, thay vì phân bổ ngân sách dàn trải hoặc quá chú trọng vào tiêu chí học thuật như số lượng bài báo, TP.HCM nên tập trung nguồn lực chi lớn cho các bài toán thực tiễn trọng điểm của thành phố như chống ngập, kẹt xe hay chuyển đổi số.

Đại biểu Lê Hồng Minh, Chủ tịch Tập đoàn VNG, phát biểu tại phiên thảo luận tổ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, TP.HCM cần xác định rõ mục tiêu phải đạt được sau khi triển khai chính sách. Đơn cử như TP.HCM dự kiến dành khoảng 2.000 tỉ đồng trong 5 năm cho chính sách phát triển khoa học công nghệ thì cần xác định rõ kết quả mong muốn.

Ngoài ra, mức trần thu nhập 150 triệu đồng/tháng cho chuyên gia trong dự thảo vẫn còn thấp, chỉ bằng 50% mức 300 triệu đồng/tháng mà Bộ Khoa học - Công nghệ quy định. Do vậy, đại biểu Lê Hồng Minh đề xuất cần nâng lên mức tối đa mà Trung ương cho phép để tăng sức hút nhân tài.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM khẳng định thành phố sẽ ban hành chính sách vượt trội. Hiện TP.HCM đã tháo gỡ vướng mắc theo luật Ngân sách, cho phép dùng ngân sách thành phố đầu tư cho các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn, điển hình như dự án Trung tâm tính toán hiệu năng cao hơn 1.000 tỉ đồng tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

Luân phiên bác sĩ về cơ sở, tuyến trên bớt áp lực

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một, nhận định giáo dục và y tế là 2 lĩnh vực được vận dụng rõ nhất trong luật Phát triển đô thị. Với chính sách luân phiên nhân viên y tế về cơ sở, đại biểu Cúc cho rằng mức hỗ trợ phải đủ sức khuyến khích bác sĩ về cơ sở kèm theo cơ hội nghề nghiệp.

"Luân phiên không phải làm thay mà để tuyến dưới mạnh hơn, đủ sức chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt hơn", bà Cúc nói thêm.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, trao đổi về chính sách luân phiên bác sĩ về trạm y tế ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, nhận định chính sách luân phiên cán bộ y tế xuống tuyến dưới đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho y tế cơ sở và thay đổi nhận thức của người dân. Tuy nhiên, trước mức chi ngân sách dự kiến rất lớn, đại biểu đề nghị cần rà soát kỹ để tạo sự đồng thuận cao trong triển khai.

Bên cạnh đó, các bác sĩ chất lượng cao khi về cơ sở không chỉ làm công tác khám chữa bệnh ban đầu mà còn có nhu cầu nghiên cứu chuyên sâu. Do đó, ngành y tế cần tiến hành khảo sát thực tế chuyên khoa của bác sĩ luân chuyển và năng lực đáp ứng của trạm y tế tiếp nhận.

Nếu cơ sở chưa đủ trang thiết bị, ngành y tế phải có phương án đưa trang thiết bị đi kèm cán bộ luân phiên hoặc phối hợp vận động các nguồn lực xã hội hóa để đảm bảo bác sĩ phát huy đúng năng lực, giúp người dân an tâm điều trị tại trạm y tế thay vì dồn lên tuyến trên.

Trao đổi lại, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết đang hoàn thiện kế hoạch và quy chế kết nối giữa các bệnh viện tuyến trên với trạm y tế, việc luân phiên chỉ là một mắt xích trong chiến lược kết nối tổng thể y tế địa phương.

Ngành y tế sẽ tổ chức khảo sát nhu cầu thực tế, hỗ trợ đối soát chuyên môn đối với các ca bệnh khó và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến cơ sở. Đồng thời, các trường hợp bệnh nhân đã điều trị ổn định ở tuyến trên sẽ được tiếp tục theo dõi, kê đơn thuốc ngay tại trạm y tế theo chỉ định của bệnh viện.