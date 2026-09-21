Bác sĩ luân phiên ở trạm y tế xã, đặc khu được hỗ trợ đến 30 triệu/tháng

UBND TP.HCM đã có tờ trình gửi HĐND TP.HCM về dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến cơ sở khám, chữa bệnh công lập cấp cơ bản và trạm y tế xã, phường, đặc khu.



Theo đề xuất, chính sách áp dụng với bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và dược sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc TP.HCM, đáp ứng yêu cầu về hành nghề và được Sở Y tế cử đi luân phiên.

Mức hỗ trợ được phân theo chức danh, trình độ chuyên môn và địa bàn tiếp nhận. Người luân phiên đến xã đảo Thạnh An được đề xuất hưởng mức hỗ trợ bằng 1,2 lần mức tương ứng; đến đặc khu Côn Đảo được hưởng bằng 1,5 lần.

Các mức hỗ trợ cụ thể được đề xuất như sau:

Đơn vị: triệu đồng/người/tháng.

Nhóm nhân viên y tế Mức thông thường Tại Thạnh An Tại Côn Đảo Bác sĩ có học hàm giáo sư, phó giáo sư; học vị tiến sĩ hoặc văn bằng bác sĩ chuyên khoa cấp II 20 24 30 Bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bác sĩ chuyên khoa 17 20,4 25,5 Bác sĩ không thuộc hai nhóm trên 12 14,4 18 Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược sĩ có trình độ đại học trở lên 10 12 15 Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược sĩ có trình độ cao đẳng 8 9,6 12

Để được hưởng hỗ trợ, nhân viên y tế phải có quyết định cử đi luân phiên của Sở Y tế, thực hiện nhiệm vụ liên tục từ đủ 2 tháng và được cơ sở tiếp nhận xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.

Mức hỗ trợ tính theo thời gian thực tế làm việc. Phần thời gian còn lại chưa đủ một tháng được tính theo số ngày thực tế, trên cơ sở mức hỗ trợ tháng chia 30 ngày.

Đây là khoản hỗ trợ bổ sung của thành phố, không thay thế tiền lương, phụ cấp, công tác phí và các chế độ khác theo quy định.

Bác sĩ làm việc tại Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Côn Đảo ẢNH: TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y ĐẶC KHU CÔN ĐẢO

Theo UBND TP.HCM, sau sắp xếp đơn vị hành chính, phạm vi quản lý và khối lượng công việc của các trạm y tế tăng lên, từ khám chữa bệnh, phòng chống dịch đến quản lý bệnh không lây nhiễm và hồ sơ sức khỏe điện tử.

Năm 2026, 168 trạm y tế có 1.415 bác sĩ, trong đó 1.073 người đã được cấp giấy phép hành nghề. Các trạm có nhu cầu hỗ trợ luân phiên 1.046 lượt bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành, cho thấy khó khăn cả về số lượng lẫn cơ cấu nhân lực.

Tờ trình cũng dẫn kết quả luân phiên bác sĩ tại Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Côn Đảo. Đến thời điểm báo cáo, chương trình đã triển khai 11 đợt với 85 bác sĩ tham gia. Số lượt khám tăng từ khoảng 80 lượt/ngày lên hơn 150 lượt/ngày, có ngày vượt 200 lượt. Các bác sĩ luân phiên đã thực hiện 155 ca phẫu thuật, góp phần giúp người dân được điều trị ngay trên đảo.

Để tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở, Sở Y tế dự kiến mỗi năm tổ chức khoảng 1.000 lượt bác sĩ luân phiên, đồng thời bố trí khoảng 300 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và dược sĩ tham gia.

Với thời gian luân phiên bình quân 6 tháng/người, kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 98,46 tỉ đồng/năm; trường hợp tính thêm phương án hỗ trợ tại địa bàn đảo, mức tối đa khoảng 108,3 tỉ đồng/năm.

UBND TP.HCM dự kiến trình HĐND TP.HCM xem xét chính sách tại kỳ họp thứ 5 trong tháng 9.2026, đề xuất thực hiện từ ngày 1.10.2026 đến hết năm 2030.