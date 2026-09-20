Sáp nhập Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo vào Bệnh viện Nhân dân 115

UBND TP.HCM vừa có văn bản giao Sở Y tế rà soát, tham mưu để xem xét, quyết định việc sáp nhập Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo vào Bệnh viện Nhân dân 115, chuẩn bị hình thành cơ sở 2 của bệnh viện này tại Côn Đảo.

Bệnh viện chuyên sâu lập cơ sở 2 tại Côn Đảo

Ngày 20.9, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết sau một năm triển khai chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến Côn Đảo và đạt những kết quả tích cực. Ngành y tế TP.HCM đang chuẩn bị một bước đi căn cơ, bền vững hơn, chuyển từ mô hình luân phiên bác sĩ chuyên khoa sang mô hình một bệnh viện đa khoa tuyến cuối trực tiếp hiện diện tại đảo, chịu trách nhiệm lâu dài về công tác khám chữa bệnh cho người dân và du khách.

Vì đặc thù địa lý của Côn Đảo, khó khăn trong vận chuyển người bệnh nặng, cấp cứu về đất liền, nên đòi hỏi đơn vị đảm nhận nhiệm vụ phải có năng lực cấp cứu, hồi sức và điều trị đa chuyên khoa tại chỗ. Đồng thời có khả năng huy động nhân lực, tổ chức hội chẩn và kết nối nhanh với các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của thành phố.

Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân 115 và trở thành cơ sở 2 của bệnh viện này ẢNH: TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y ĐẶC KHU CÔN ĐẢO

Với thế mạnh về cấp cứu, hồi sức và nhiều chuyên khoa sâu, Bệnh viện Nhân dân 115 được lựa chọn để đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người dân Côn Đảo. Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã tham mưu UBND TP.HCM chủ trương sáp nhập Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo vào Bệnh viện Nhân dân 115 để triển khai cơ sở 2 tại đảo.

Theo mô hình này, Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ vừa trực tiếp tổ chức khám, chữa bệnh tại cơ sở 2, vừa là "hậu phương" chuyên môn cho Trạm y tế đặc khu Côn Đảo. Trạm y tế thực hiện chăm sóc ban đầu, quản lý sức khỏe người dân; cơ sở 2 đảm nhận cấp cứu, khám và điều trị những trường hợp vượt khả năng của tuyến cơ sở.

Với các trường hợp bệnh nặng, phức tạp, bác sĩ tại cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân 115 có thể hội chẩn từ xa với chuyên gia tại cơ sở 1 và các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của TP.HCM. Qua đó, năng lực chuyên môn của toàn hệ thống được huy động kịp thời để hỗ trợ Côn Đảo.

Bệnh viện Nhân dân 115 sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Ngay khi được giao chuẩn bị nhiệm vụ mới, tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Bệnh viện Nhân dân 115 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Bệnh viện đang chủ động xây dựng phương án tổ chức, nhân lực và chuyên môn; chuẩn bị các ê kíp phù hợp để vừa bảo đảm hoạt động tại cơ sở 1, vừa sẵn sàng triển khai cơ sở 2 tại Côn Đảo.

Những kỹ thuật chưa thể triển khai thường xuyên tại Côn Đảo sẽ được hỗ trợ thông qua hội chẩn từ xa, luân phiên chuyên gia và kết nối với mạng lưới bệnh viện tuyến cuối của thành phố.

Bệnh viện Nhân dân 115 sẵn sàng nhận nhiệm vụ mở cơ sở 2 tại Côn Đảo ẢNH: BVCC

"Việc đưa năng lực của một bệnh viện đa khoa tuyến cuối ra Côn Đảo với mục tiêu là để người dân được chăm sóc tốt hơn ngay tại đảo. Trường hợp nặng, phức tạp được nhận diện sớm, xử trí ban đầu đúng và chuyển về đất liền an toàn, kịp thời khi cần thiết", lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM chia sẻ.

Đây cũng là bước cụ thể hóa định hướng phát triển hệ thống y tế TP.HCM theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm, đưa năng lực y tế chuyên sâu đến gần người dân hơn, kể cả tại địa bàn xa đất liền của TP.HCM.