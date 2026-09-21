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    Thời sự

    Loạt dự án lớn đang được HĐND TP.HCM xem xét thông qua

    Đỗ Trường-Thúy Liễu-Sỹ Đông
    HĐND TP.HCM đang xem xét quyết nghị 38 nội dung tập trung vào các vấn đề mới như quy hoạch tổng thể, quy hoạch đô thị, nông thôn, kiến trúc… và loạt dự án lớn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

    Sáng 21.9, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết kỳ họp HĐND sẽ xem xét, quyết định các chính sách, dự án lớn, triển khai luật Phát triển đô thị, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo động lực mới cho người dân, doanh nghiệp.

    Theo đó, kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM sẽ cụ thể hóa luật Phát triển đô thị bằng 24 nghị quyết, trong đó tập trung vào các vấn đề mới như quy hoạch tổng thể, quy hoạch đô thị, nông thôn, kiến trúc, không gian ngầm, bồi thường, tái định cư trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư...

    Loạt dự án lớn đang được HĐND TP.HCM xem xét thông qua- Ảnh 1.

    Kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM xem xét thông qua loạt dự án lớn

    ẢNH: NGUYỄN ANH

    Các chính sách an sinh xã hội và dân sinh: hỗ trợ giáo dục, đào tạo, chi phí khám chữa bệnh cho người yếu thế, hỗ trợ nhân viên y tế, mua bán điện, phát triển khoa học công nghệ, kinh phí đào tạo cán bộ...

    Các chương trình mục tiêu quốc gia và hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2030 như: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh nội trú…

    Đáng chú ý, các đại biểu tham dự kỳ họp sẽ thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nghị quyết đối với chủ trương đầu tư các dự án lớn như: chỉnh trang khu vực bờ nam kênh Đôi; hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc; xây dựng cầu Rạch Dơi; tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ; nâng cấp đường Nguyễn Văn Linh tại đặc khu Côn Đảo…

    Loạt dự án lớn đang được HĐND TP.HCM xem xét thông qua- Ảnh 2.

    Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu khai mạc kỳ họp

    ẢNH: NGUYỄN ANH

    Phát biểu tại kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị các đại biểu cần nghiên cứu kỹ, tập trung thảo luận tính khả thi và mức độ tác động của chính sách.

    "Đảm bảo các chính sách triển khai luật Phát triển đô thị phải thực chất, tháo gỡ được điểm nghẽn và tạo động lực mới cho người dân, doanh nghiệp. Các cơ quan tham mưu, UBND và các Ban HĐND phải phối hợp chặt chẽ, giải trình đầy đủ và nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện các dự thảo nghị quyết", ông Võ Văn Minh đề nghị.

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