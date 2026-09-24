Khách đi xe buýt tăng 49%, vì sao đường phố TP.HCM vẫn kẹt xe?

Chiều 24.9, tại phường Bình Tiên (TP.HCM), Tổ đại biểu Quốc hội số 6 có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2.



Tổ đại biểu Quốc hội số 6 dự buổi tiếp xúc gồm ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.

Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại hội nghị, cử tri Phan Thị Ngọc Hương (phường Diên Hồng) phản ánh tình trạng kẹt xe có dấu hiệu lan rộng, tái diễn không chỉ tại các cửa ngõ, tuyến đường huyết mạch mà còn ở nhiều khu vực, trong đó có phường Diên Hồng, đường 3 Tháng 2 và khu vực vòng xoay.

Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận giải quyết kẹt xe là câu chuyện khó và phải có nhiều giải pháp đồng bộ.

Theo ông Quang, TP.HCM đông dân, có sức hút về việc làm, sinh kế nên nhiều người từ nơi khác đến sinh sống, làm việc. Trong khi đó, giờ đi làm và tan tầm tập trung vào những khoảng thời gian nhất định, khiến lượng lớn người và phương tiện cùng dồn ra đường. Áp lực giao thông càng tăng khi gặp mưa lớn, đường ngập.

Xe buýt tăng khách nhưng vẫn kẹt xe

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, giải pháp đầu tiên là phát triển phương tiện giao thông công cộng để từng bước thay thế phương tiện cá nhân.

Ông cho biết TP.HCM đang miễn phí xe buýt, mỗi năm thành phố bỏ ra khoảng hơn 2.000 tỉ đồng. Lượng người sử dụng xe buýt đã tăng 49%. Trong số hành khách tăng thêm, nhiều người trước đây sử dụng xe máy đã chuyển sang xe buýt, qua đó góp phần giảm áp lực giao thông.

Tuy nhiên, ông cho rằng sức hút của TP.HCM rất lớn. Trong khi một bộ phận người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang xe buýt, số người từ những nơi khác đến thành phố sinh sống, làm việc cũng tiếp tục tăng. "Cho nên tắc hoài", ông Quang nói.

Cùng với đó, những ngày mưa lớn, đường ngập càng khiến tình trạng giao thông thêm khó khăn.

Khách đi xe buýt tăng cao nhưng đường phố TP.HCM vẫn ùn tắc ẢNH: NHẬT THỊNH

Một giải pháp khác được Bí thư Thành ủy TP.HCM đề cập là phát triển hệ thống đường sắt đô thị. Theo báo cáo của UBND TP.HCM được ông dẫn lại, hệ thống này dự kiến phát triển khoảng hơn 500 km với nhiều tuyến kết nối.

Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng khi mạng lưới đường sắt đô thị phát triển và kết nối được với nhau, loại hình vận tải có sức chuyên chở lớn này sẽ góp phần giảm áp lực cho giao thông đường bộ.

Hệ thống xe buýt cũng cần được tổ chức hợp lý hơn. Khung giờ đông khách có thể bố trí xe lớn, thời điểm ít người đi sử dụng xe nhỏ hơn để tránh lãng phí.

Cùng với phương tiện là hệ thống nhà chờ, mái che và hạ tầng kết nối giữa các tuyến, giúp việc đi xe buýt thuận tiện hơn và từng bước thay đổi thói quen đi lại của người dân.

Ông Quang cho biết giải quyết ùn tắc giao thông là một trong bốn nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao tại Đại hội Đảng bộ thành phố vừa qua và thành phố sẽ nỗ lực thực hiện.

Văn hóa giao thông tốt thì áp lực kẹt xe giảm

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, hạ tầng và phương tiện công cộng chưa phải toàn bộ câu chuyện. Một phần của tình trạng kẹt xe còn liên quan đến văn hóa giao thông. Ông Quang dùng một cách nói khá hình ảnh để mô tả thói quen của một bộ phận người đi đường: "điền vào chỗ trống".

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Đi trên đường bây giờ có một khái niệm chúng tôi gọi là 'điền vào chỗ trống'. Thấy chỗ trống là nhảy vào, bất chấp luật giao thông", ông Quang nói và cho hay chính cách đi đường này cũng làm tình trạng ùn tắc tăng thêm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng nơi nào xây dựng được văn hóa giao thông tốt thì áp lực kẹt xe sẽ giảm. "Ai cũng có tâm lý muốn về nhà sớm, muốn nhanh chóng đến nơi mình cần đến, nhưng nếu thiếu ý thức khi tham gia giao thông thì tình trạng ùn tắc càng khó giải quyết. Ngược lại, nếu mỗi người có ý thức hơn khi đi đường, tình hình sẽ từng bước được cải thiện", ông Quang chia sẻ.

Chuyển đổi xe điện không bằng cách cấm đoán

Cũng tại hội nghị, cử tri Phan Thị Ngọc Hương nêu vấn đề chuyển đổi sang xe điện bởi việc này liên quan trực tiếp đến người dân, đặc biệt là người lao động, người có thu nhập thấp. Cử tri kiến nghị cần đánh giá để có giải pháp hài hòa.

Các cử tri phát biểu ý kiến ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trả lời nội dung này, ông Trần Lưu Quang cho biết nguyên tắc chung là thành phố không cấm người dân sử dụng xe xăng mà hướng tới các chính sách về tài chính để từng bước thúc đẩy chuyển đổi.

Ông lấy ví dụ trong tương lai có thể ứng dụng camera thông minh, tem nhận diện và công nghệ tương tự hệ thống nhận diện ô tô trên đường cao tốc. Đồng thời, người dân chuyển sang xe điện có thể được khuyến khích thông qua sự hỗ trợ của Nhà nước.

Đề cập vấn đề môi trường, ông Quang cho rằng xe liên tục xả khói cũng đồng nghĩa người dân đang hít lượng khí thải đó. Ô nhiễm không khí hiện có thể chưa phải vấn đề được cảm nhận rõ ngay, nhưng đây là câu chuyện cần tính đến về lâu dài.

