Phụ huynh TP.HCM chạy nhiều nơi mua sách giáo khoa, Bí thư Trần Lưu Quang nói gì?

Chiều 24.9, tại phường Bình Tiên (TP.HCM), Tổ đại biểu Quốc hội số 6 có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2. Tổ đại biểu có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Tại hội nghị, cử tri Trần Hồng Quang (phường Vườn Lài) phản ánh năm học mới đã bắt đầu nhưng nhiều phụ huynh vẫn phải chạy nhiều nhà sách để tìm mua sách giáo khoa cho con. Có trường hợp đăng ký mua từ cuối năm học trước nhưng đến nay vẫn chưa nhận đủ sách, ảnh hưởng việc học của học sinh.

Tổ đại biểu Quốc hội số 6 tiếp xúc cử tri tại TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng chấn chỉnh việc in ấn, cung ứng, bảo đảm sách giáo khoa có đầy đủ trước năm học. Đồng thời, các trường nên có tủ sách dùng chung để học sinh mượn, giúp phụ huynh tiết kiệm chi phí.

Tiếp nhận phản ánh, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết ông đã nhắn tin ngay cho PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, để hỏi về tình hình cung ứng sách giáo khoa.

Sau đó, ông Quang đọc thông tin phản hồi của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ngay tại hội nghị để cử tri nắm.

Theo thông tin được ông Quang dẫn lại, tính đến 14 giờ cùng ngày, TP.HCM còn thiếu 8.286 cuốn sách giáo khoa, chiếm tỷ lệ 0,04%, tương đương 4 trên 10.000. Số sách còn thiếu chủ yếu là sách công nghệ lớp 9 và lịch sử, địa lý.

Một số sách lịch sử, địa lý đang được nhà xuất bản giao, còn sách công nghệ lớp 9 đang được in. "Tôi hỏi khi nào hoàn tất thì được báo là trong tuần sau sẽ giao hết cho các trường", ông Quang cho biết và mong người dân chia sẻ trong thời gian chờ sách.

Trước mắt, giáo viên, nhà trường có thể cho học sinh học bằng slide, bài giảng; các em cũng có thể mượn sách của nhau trong vài ngày.

Bí thư Trần Lưu Quang: "Nếu giao thành phố in, tôi cần 2 đêm"

Nói thêm về câu chuyện sách giáo khoa, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết năm nay có nhiều điểm mới, trong đó hiện nay chỉ có một bộ sách thay vì nhiều bộ như trước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề cập chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về việc rà soát bộ sách, bảo đảm chuẩn và có giá trị sử dụng lâu dài từ 5 - 7 năm, đồng thời bổ sung những nội dung cần cập nhật.

Bí thư Trần Lưu Quang trả lời các ý kiến của cử tri ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một vấn đề khác được ông Quang nhắc đến là cần đa dạng hóa đơn vị làm sách giáo khoa. Theo ông, hiện nay chỉ có Nhà xuất bản Giáo dục in sách giáo khoa và điều này có những điểm chưa thực sự phù hợp.

"Nếu giao cho thành phố in, báo cáo với các vị và bà con, tôi cần 2 đêm là có thể in xong phần còn thiếu", ông Quang nói.

Hướng tới cho học sinh mượn sách giáo khoa

Từ kiến nghị của cử tri về tủ sách dùng chung, ông Trần Lưu Quang cho biết thành phố đã có chủ trương hướng tới việc cho học sinh mượn sách giáo khoa.

Theo đó, sách có thể được lưu giữ tại trường để học sinh mượn sử dụng trong năm học, sau đó trả lại cho học sinh khóa sau tiếp tục dùng. Trong một gia đình, sách của người anh cũng có thể được giữ lại cho người em học tiếp.

Tuy nhiên, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết đã yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tạm thời chờ việc rà soát, điều chỉnh nội dung bộ sách. Theo ông, cần chờ việc điều chỉnh hoàn tất để bộ sách có giá trị sử dụng lâu dài, tránh in số lượng lớn đưa vào thư viện nhưng sau đó không còn sử dụng được.

Nói thêm về nguyên nhân thiếu sách hiện nay, Bí thư Thành ủy cho biết có trường hợp người dân ở các tỉnh gọi điện, nhắn tin nhờ người thân tại TP.HCM mua sách rồi gửi về cho con em đang thiếu.

Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới một số phường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Do đó, số lượng sách được tính toán cho nhu cầu của học sinh TP.HCM cũng bị hụt. Tuy nhiên, tình trạng hiện nay không phải thiếu nguyên bộ mà chỉ thiếu một số cuốn.

Theo ông Quang, việc nhà xuất bản chưa kịp cung ứng đủ có thể xuất phát từ công nghệ in hoặc những nguyên nhân khác. Trong đó, sách công nghệ lớp 9 hiện vẫn còn thiếu và đang được nhà xuất bản in.

Bí thư Thành ủy TP.HCM thông tin dự kiến trong tuần sau việc cung ứng số sách còn thiếu sẽ hoàn tất.

Về lâu dài, ông Quang kỳ vọng nếu không có thay đổi, từ năm sau, sách giáo khoa sẽ có tại thư viện các trường để học sinh có nhu cầu được mượn sử dụng. Phụ huynh muốn mua sách riêng cho con vẫn có thể mua; những gia đình khó khăn có thể mượn sách nhưng phải giữ gìn, nếu làm hư hỏng thì phải đền.

"Tinh thần chung tới đây là người dân có thể yên tâm. Không phải cứ đầu năm học là phải đi nhiều nơi tìm mua sách, gây tốn kém đối với nhiều gia đình", ông Quang nói.

Buổi tiếp xúc cử tri còn có ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM.