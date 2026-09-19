Sáng 19.9, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa tiếp tục xử phạt một tài xế đỗ xe trên cao tốc nhưng không đặt cảnh báo đúng quy định.



Trong trường hợp này, tài xế không phải hoàn toàn không có cảnh báo phía sau. Người này cho biết đã đặt cảnh báo cách đuôi xe gần 40 m, tuy nhiên khoảng cách này vẫn chưa đáp ứng quy định.

Xe hư phải dừng, đỗ, đặt cảnh báo gần 40 m vẫn chưa đủ

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, lúc 8 giờ 34 phút ngày 19.9, tại Km13 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, CSGT phát hiện xe đầu kéo biển số 50E - 643.xx do tài xế L.V.K (48 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển đang đỗ trên cao tốc.

Xe đầu kéo bị sự cố đỗ trên cao tốc nhưng chỉ đặt cảnh báo cách 40 m ẢNH: C08

Qua kiểm tra, CSGT xác định tài xế không đặt cảnh báo đúng quy định. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế cho biết phương tiện bị hư nên buộc phải đỗ lại trên cao tốc. Trước khi CSGT kiểm tra, tài xế đã đặt cảnh báo phía sau xe nhưng khoảng cách chỉ gần 40 m.

CSGT sau đó lập biên bản tài xế về hành vi đỗ xe trên đường cao tốc không đặt biển cảnh báo "chú ý xe đỗ" hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m khi đỗ xe trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật bất khả kháng buộc phải đỗ xe.

Với lỗi này, tài xế bị phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo CSGT, tài xế cần đặc biệt lưu ý là trong trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật bất khả kháng buộc phải đỗ trên cao tốc, việc có đặt cảnh báo phía sau xe là chưa đủ. Cảnh báo phải được đặt với khoảng cách tối thiểu 150 m theo quy định.

Trong trường hợp vừa bị xử lý, tài xế đặt cảnh báo gần 40 m, tức chưa đạt khoảng cách tối thiểu nói trên.

Xe hư buộc đỗ trên cao tốc, đặt cảnh báo 40 m vẫn bị phạt 13 triệu

Hàng chục trường hợp dừng, đỗ sai trên cao tốc trong 1 tháng

Thời gian qua CSGT đã xử lý nhiều tài xế liên quan đến việc dừng, đỗ phương tiện trên cao tốc. Theo thống kê của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, từ ngày 15.8 - 14.9, trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong, CSGT đã lập biên bản 5 trường hợp đỗ xe trên đường cao tốc không đặt cảnh báo trong trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật bắt buộc phải dừng, đỗ.

Tài xế bị lập biên bản phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe ẢNH: C08

Cũng trong thời gian trên, CSGT lập biên bản 28 trường hợp đỗ xe tại nơi có biển cấm, 27 trường hợp dừng xe tại nơi có biển cấm và 24 trường hợp đỗ xe trên đường cao tốc không đúng quy định.

Từ trường hợp tài xế L.V.K, CSGT lưu ý tài xế khi phương tiện gặp sự cố kỹ thuật bất khả kháng buộc phải đỗ trên đường cao tốc phải thực hiện cảnh báo đúng quy định. Cụ thể, tài xế phải đặt biển cảnh báo "chú ý xe đỗ" hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m.

Thời gian qua, CSGT đã phát hiện một số trường hợp dừng, đỗ xe trên cao tốc trong trường hợp xe gặp sự cố nhưng không đặt cảnh báo tối thiểu 150 m. Các trường hợp có đặt cảnh báo nhưng không bảo đảm khoảng cách tối thiểu vẫn bị xử phạt.

Trên cao tốc, các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Vì vậy, cảnh báo được đặt từ xa giúp người điều khiển phương tiện phía sau có thêm khoảng cách để nhận biết phía trước có xe đang đỗ do gặp sự cố và chủ động xử lý tình huống.