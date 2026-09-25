Xe tải không hạ thùng kéo sập giá long môn: Vì sao chuyển cơ quan điều tra?

Tối 25.9, Cục CSGT thông tin vụ xe tải kéo sập giá long môn trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, khoảng 13 giờ 10 ngày 24.9, tại Km 00+720 đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc phường Bình Trưng (TP.HCM), xe ô tô tải tự đổ biển số 50E - 317.xx, do anh L.Y.T (31 tuổi) điều khiển, lưu thông theo hướng từ đường Mai Chí Thọ về cầu Mương Kênh.

Xe tải không hạ thùng tự đổ kéo sập giá long môn đường dẫn cao tốc ở TP.HCM ẢNH CẮT TỪ CLIP

Khi đến địa điểm trên, do không hạ thùng tự đổ, phần thùng xe tải đã va đụng vào giá long môn gắn biển báo, làm gãy đổ toàn bộ giá long môn vào hàng rào tôn bảo vệ an toàn thi công công trình thuộc dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM -Long Thành - Dầu Giây.

Vụ việc không gây thương vong về người nhưng có khoảng 63 m hàng rào tôn, giá long môn gắn biển báo bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Bình Trưng tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát, xác minh camera xung quanh khu vực và thu thập thông tin từ những người biết vụ việc để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Do vụ tai nạn có dấu hiệu tội phạm (gây thiệt hại tài sản trên 100 triệu đồng), nên Phòng CSGT đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Cục CSGT khuyến cáo, khi lưu thông trên đường, người lái xe phải tự ý thức được việc bảo đảm an toàn của phương tiện do mình điều khiển đối với bản thân và người tham gia giao thông xung quanh.

Người lái xe cần tránh “phóng bừa, phóng ẩu”, bất chấp quy tắc giao thông, bất chấp các yêu cầu an toàn cơ bản trước khi khởi hành (kiểm tra xe, lốp, phanh, đèn…) vì chỉ một giây chủ quan cũng có thể để lại hậu quả nặng nề.

