Đường Nguyễn Văn Linh nhiều ổ voi, ô tô sụp hố: Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng, hình ảnh và clip phản ánh mặt đường Nguyễn Văn Linh có nhiều ổ gà, ổ voi, khiến phương tiện đi lại khó khăn.

Một số tài khoản cho biết ô tô chạy qua các hố bị hư lốp, phải dừng lại xử lý. Những vị trí được nhắc đến trải dài trên tuyến, trong đó có khu vực giao với đường Phạm Hùng, đường Nguyễn Lương Bằng và gần vòng xoay Nguyễn Văn Linh.

Đường Nguyễn Văn Linh chi chít ổ voi, người đi đường ngao ngán ẢNH: TRẦN KHA

Tài khoản Trần Minh Huy đăng clip từ camera hành trình ghi lại cảnh phương tiện lưu thông trên tuyến. Bên dưới bài đăng, nhiều người chia sẻ tình huống từng gặp khi đi qua khu vực này.

"Cái hố bự thôi rồi. Hên em chạy chậm mà đụng một cái đùng dưới gầm", tài khoản Nguyễn Sang bình luận.

Một tài khoản khác kể hôm trước chạy qua một hố nhưng xe không gặp sự cố, hôm sau tiếp tục sụp một hố nhỏ hơn gần vòng xoay Nguyễn Văn Linh và bị hư lốp, phải dừng chờ vá.

Tài khoản Bryan Hà phản ánh khu vực đường Nguyễn Văn Linh - đường Phạm Hùng cũng có nhiều xe bị hư lốp vì ổ voi. Trong khi đó, tài khoản Quốc Lagi cho biết tại đầu đường Nguyễn Lương Bằng giao với đường Nguyễn Văn Linh cũng có một vị trí khiến nhiều xe gặp sự cố về lốp.

Đường vừa được trải đá gặp mưa lớn nên nhiều ổ voi xuất hiện ẢNH: TRẦN KHA

Người đi đường cho rằng các hố trên mặt đường gây nhiều bất tiện, nhất là khi trời mưa hoặc vào ban đêm, thời điểm tài xế khó quan sát để chủ động tránh.

Mặt đường Nguyễn Văn Linh chi chít ổ voi

Trưa 24.9, khảo sát thực tế trên đường Nguyễn Văn Linh, PV Thanh Niên ghi nhận tình trạng mặt đường hư hỏng tại một số đoạn.

Đoạn từ trạm thu phí về đường Phạm Hùng và chiều ngược lại đã được thảm nhựa. Trong khi đó, tại làn ô tô đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Nguyễn Đức Cảnh và chiều ngược lại từ đường Bùi Bằng Đoàn đến đường Nguyễn Hữu Thọ, mặt đường còn nhiều vị trí hư hỏng, lồi lõm.

Những ngày qua, TP.HCM có mưa lớn, tài xế lưu thông buổi tối trên đường Nguyễn Văn Linh rất khó khăn ẢNH: TRẦN KHA

Khi qua những đoạn này, nhiều phương tiện phải rà phanh, giảm tốc để tránh các hố trên mặt đường. Việc xe di chuyển chậm cũng khiến dòng phương tiện ùn ứ vào các khung giờ cao điểm.

Không chỉ phản ánh tình trạng mặt đường, những ngày gần đây, người dân đi qua giao lộ đường Nguyễn Văn Linh - đường Bùi Bằng Đoàn cho biết khu vực này thường xảy ra ùn ứ, nhất là vào giờ cao điểm sáng và chiều.

Cán bộ Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, phải liên tục điều tiết giao thông dưới mưa trong giờ cao điểm.

Theo tìm hiểu, khu vực này đang thực hiện công trình nâng cấp, bảo trì định kỳ của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.

Công nhân sửa đường đến 2 - 3 giờ sáng

Cũng trong trưa 24.9, PV ghi nhận đơn vị quản lý, duy tu đã triển khai lực lượng xử lý những vị trí hư hỏng. Tại một số điểm, công nhân rải đá, lu lèn tạm để tạo mặt phẳng cho phương tiện qua lại.

Tuy nhiên, thời tiết TP.HCM liên tục có mưa, trong khi tuyến đường có nhiều phương tiện tải trọng lớn lưu thông, khiến việc sửa chữa gặp khó khăn. Một số vị trí được dặm đá xuất hiện tình trạng lồi lõm trở lại, trong khi có đoạn đã thảm nhựa cũng bắt đầu bong tróc.

Là tuyến đường "gánh" lượng lớn phương tiện, việc thi công ảnh hưởng khá lớn đến người dân ẢNH: DIỆU MI

Hơn 11 giờ cùng ngày, tại khu vực gần giao lộ đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Hữu Thọ, một nhóm công nhân cùng máy móc vừa chuẩn bị dặm vá mặt đường thì trời bất ngờ đổ mưa lớn. Công việc phải tạm dừng, nhóm công nhân chạy vào một chòi lá ven đường trú mưa.

Một công nhân tham gia duy tu cho biết các đội thi công đã liên tục sửa chữa trong nhiều ngày, có hôm làm đến 2 - 3 giờ sáng để tranh thủ thời điểm đường vắng. Những hố sâu, có nguy cơ gây mất an toàn được ưu tiên xử lý trước.

Công nhân vừa thi công thì trời tiếp tục chuyển mưa ẢNH: DIỆU MI

Dự kiến thảm nhựa đường Nguyễn Văn Linh sẽ hoàn thành trong ngày 25.9 ẢNH: TRẦN KHA

Dù vậy, mưa kéo dài khiến việc thảm nhựa nóng không thể thực hiện liên tục, một số vị trí phải rải đá, lu lèn hoặc dặm vá tạm để phương tiện có thể lưu thông. Đến chiều 24.9, khi trời tạm ngớt mưa, tại một số đoạn làn ô tô đã được thảm nhựa hoàn thiện, biển cảnh báo được tháo dỡ, phương tiện có thể chuyển làn và lưu thông trở lại.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã nắm thông tin và đề nghị đơn vị quản lý khẩn trương khắc phục.



Đoạn đường báo chí phản ánh hiện mới được rải đá, trước khi thảm nhựa cần tiếp tục bù đá và lu lèn. Tuy nhiên, do công trình vừa thi công vừa phải bảo đảm phương tiện lưu thông, thời gian qua lại gặp mưa nên mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Dự kiến việc thảm nhựa tuyến đường này sẽ hoàn thành trong ngày 25.9.