Mở rộng quốc lộ 1 ở TP.HCM, giải phóng mặt bằng qua xã Tân Nhựt ra sao?

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 lần thứ 9 (mở rộng) chiều 22.9, lãnh đạo các địa phương báo cáo tiến độ nhiều dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng và kiến nghị tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 9 chiều 22.9 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong đó, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 tại cửa ngõ phía tây TP.HCM được lãnh đạo thành phố và xã Tân Nhựt đề cập.

Còn 50 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng

Ông Hà Phước Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Nhựt, cho biết dự án mở rộng quốc lộ 1 trên địa bàn xã ảnh hưởng 438 hộ và đơn vị. Đến nay, địa phương đã vận động 388 hộ và đơn vị bàn giao mặt bằng, đạt 88%; số tiền giải ngân khoảng 2.200 tỉ đồng.

Ngay từ khi triển khai dự án, Đảng ủy xã Tân Nhựt đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng. Với 50 hộ và đơn vị còn lại, địa phương thành lập 7 tổ để tiếp tục vận động, đặt mục tiêu đến ngày 30.9 hoàn tất bàn giao mặt bằng trên toàn địa bàn xã.



Người dân dỡ nhà bàn giao mặt bằng mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua xã Tân Nhựt ẢNH: UYỂN NHI

Theo ông Thắng, sáng 19.9, dự án đã được động thổ, khởi công. Với những trường hợp đã đồng ý bàn giao, địa phương vận động người dân tháo dỡ để giao mặt bằng cho dự án.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Nhựt cũng đề nghị đơn vị thi công sớm đưa thêm phương tiện, triển khai đồng loạt tại những vị trí đã có mặt bằng. Bởi vì khi người dân nhìn thấy tiến độ thi công khẩn trương sẽ góp phần vận động 50 trường hợp còn lại sớm bàn giao.

Cùng với các tổ vận động, tổ pháp lý cũng tập trung xử lý những nội dung liên quan, hướng tới mục tiêu hoàn tất bàn giao mặt bằng trước ngày 30.9.2026.

Theo ông Hà Phước Thắng, nhu cầu hiện nay là 103 nền, đất tái định cư. Nội dung này đã được địa phương trao đổi với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng.



Xã tiếp tục đề xuất bảo đảm đủ 103 nền, đất phục vụ người dân phải di dời, qua đó tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho dự án.

Mỗi khi lưu lượng phương tiện tăng cao, mặt đường 6 làn xe trở nên quá tải, các dòng ô tô, xe khách, xe tải và xe máy nối đuôi, chen kín tuyến đường ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài các hộ dân, trên địa bàn còn một số doanh nghiệp liên quan đến việc thuê đất của thành phố. Địa phương kiến nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết các trường hợp này để doanh nghiệp di dời, bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ chung.

Quốc lộ 1 được mở rộng lên 60 m

Đề cập dự án tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết quốc lộ 1 là tuyến giao thông kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây. Theo ông, trước đây tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Thành phố đã quyết định đầu tư, mở rộng quốc lộ 1 lên 60 m. Qua kiểm tra thực tế cùng lãnh đạo thành phố và các sở, ngành, ông Được đánh giá tiến độ hiện nay khá tích cực và nhắc lại cam kết bàn giao mặt bằng trong tháng 9.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương tập trung công tác vận động, giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, điều hành phần phát biểu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 có chiều dài toàn tuyến khoảng 9,62 km. Điểm đầu dự án giao với đường Kinh Dương Vương, điểm cuối tại ranh tỉnh Tây Ninh, khu vực Long An cũ.

Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại xã Tân Nhựt vì vậy là một trong những phần việc đang được địa phương tập trung trong tháng 9, với mục tiêu giải quyết 50 trường hợp còn lại trước thời hạn đã đặt ra.

Phường An Lạc kiến nghị đầu tư thêm các trục giao thông kết nối

Cũng tại hội nghị, ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, cho biết địa phương có nhu cầu lớn về đầu tư hạ tầng xã hội, giao thông và thoát nước.

Phường kiến nghị thành phố quan tâm đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mở rộng tỉnh lộ 10, mở rộng đường An Dương Vương, xây dựng đường Vành đai Trong và khép kín Vành đai 2 đoạn từ quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh.

Theo ông Hiếu, đây là những công trình có ý nghĩa đối với kết nối liên khu vực và tạo dư địa phát triển cho địa phương.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Năm 2026, phường An Lạc được giao kế hoạch vốn đầu tư công 1.425 tỉ đồng. Đến ngày 22.9, phường đã giải ngân hơn 1.180 tỉ đồng, đạt 82,85% kế hoạch. Dự kiến đến ngày 30.9, số vốn giải ngân đạt hơn 1.208 tỉ đồng, tương đương gần 85%.

Với tiến độ hiện nay, phường An Lạc cam kết đến ngày 31.12 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Ngoài giao thông, phường An Lạc đề xuất 7 dự án trường học với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.973 tỉ đồng, bổ sung 307 phòng học; đồng thời kiến nghị đầu tư cải tạo các tuyến vỉa hè, 5 tuyến kênh, rạch và thúc đẩy dự án nạo vét, cải tạo kênh Mười Xà, rạch Nhảy, rạch Ruột Ngựa, gắn chỉnh trang đô thị với giảm ngập, giảm ô nhiễm.