Tăng tốc giải phóng mặt bằng Vành đai 4 TP.HCM, đường kết nối sân bay Long Thành

Ngày 15.9, Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai để nghe báo cáo về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, và tình hình bán đấu giá đất công.

Ông Nguyễn Cao Tài, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai (đứng) báo cáo tại buổi làm việc ẢNH: LÊ LÂM

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Cao Tài, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, cho biết công tác giải phóng mặt bằng đang đúng tiến độ đề ra.

Trong đó, nhiều dự án đạt tỷ lệ cao trên 90% như đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1); đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Một số dự án trọng điểm khác cũng có sự tiến độ vượt bậc, như đường Vành đai 4 TP.HCM đã bàn giao mặt bằng đạt 74,2%; 3 tuyến đường nội thành kết nối sân bay Long Thành (gồm ĐT 769, ĐT 770B, ĐT 773) có đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng tốt trên 50%.

Phối cảnh dự án đường ĐT 770B, đi qua 9 xã, phường, kết nối quốc lộ 1 đến sân bay Long Thành ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

Về công tác bán đấu giá đất, theo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, trong năm 2026 trung tâm được giao tổ chức đấu giá 36 khu đất.

Đến nay, 16 khu đất đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, đang thực hiện công khai thông tin đấu giá; 18 khu đất còn lại đang hoàn thiện các thủ tục để tiến hành đấu giá trong tháng 10 và 11.2026.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các cơ quan liên quan tăng tốc tối đa công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai.

Trong đó, hoàn thành dứt điểm phê duyệt phương án bồi thường và ban hành quyết định thu hồi đất với các dự án trọng điểm như đường Vành đai 4 TP.HCM, các tuyến nội thành kết nối sân bay Long Thành.

Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại cuộc họp ẢNH: LÊ LÂM

Đối với đấu giá đất, ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh đây là công tác quan trọng mang về nguồn thu cho thành phố. Do đó cần phải có sự đột phá mạnh mẽ trong những tháng cuối năm, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Ông Võ Tấn Đức yêu cầu triển khai ngay 5 nhiệm vụ: Rà soát, chọn những khu đất có tính khả thi cao nhất để tập trung hoàn thành đấu giá trong năm 2026; tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về giao đất, giải phóng mặt bằng liên quan đến đất cao su; xây dựng cơ chế xác định giá đất và hệ số điều chỉnh sát với thực tế thị trường, khắc phục tình trạng giá khởi điểm quá cao làm nhà đầu tư e ngại; quán triệt phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả; xây dựng chiến lược phát triển quỹ đất trung hạn và dài hạn, bảo đảm luôn có "quỹ đất sạch" sẵn sàng đưa ra đấu giá khi thị trường thuận lợi.