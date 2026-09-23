4 tháng đổi cách chạy qua vòng xoay Điện Biên Phủ: Giao thông giờ ra sao?

Từng xảy ra cảnh xe đan cài, ùn ứ giữa giao lộ, vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định, TP.HCM) hiện đã ổn định hơn sau đúng 4 tháng thay đổi cách tổ chức giao thông.



Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 9 (mở rộng) chiều 22.9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá cao ngành xây dựng trong việc điều chỉnh, phân luồng giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường Cộng Hòa.

"Các thay đổi này điều chỉnh trên cơ sở sẵn có, chỉnh lên một chút là khác liền", ông Trần Lưu Quang nói.

Dòng xe từ cầu vượt Hàng Xanh đổ về vòng xoay Điện Biên Phủ vẫn đông nghẹt mỗi sáng, nhưng dòng phương tiện di chuyển khá ổn định ẢNH: NHẬT THỊNH

Với vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, sự thay đổi mà Bí thư Thành ủy TP.HCM nhắc đến bắt đầu từ ngày 23.5. Thay vì để các dòng xe cùng lưu thông theo vòng xoay như trước, khu vực này được tổ chức lại bằng đèn tín hiệu, kết hợp dải phân cách dẫn hướng.

Sau đúng 4 tháng, giao thông tại đây đã có những thay đổi rõ rệt, dù những ngày đầu áp dụng phương án mới không tránh khỏi cảnh ùn ứ.

Những ngày đầu đổi cách lưu thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ

Trước khi điều chỉnh, vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những nút giao thường xuyên xảy ra xung đột giữa các dòng phương tiện.

Lượng xe liên tục đổ vào vòng xoay và tự do giao cắt với nhau khiến khu vực thường xuyên quá tải. Dòng phương tiện từ cầu vượt Hàng Xanh đổ về vòng xoay, rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm giao cắt với dòng xe đi thẳng trên đường Điện Biên Phủ theo hướng ngược lại.

Vào giờ cao điểm, CSGT phải trực tiếp có mặt, ngăn từng dòng xe để tổ chức cho phương tiện lưu thông theo từng đợt.

Vòng xoay Điện Biên Phủ thời điểm chưa đổi cách lưu thông ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Sau nhiều cuộc họp giữa các đơn vị liên quan, Sở Xây dựng TP.HCM quyết định bỏ cách lưu thông theo vòng xuyến. Theo đó, từ ngày 23.5, nút giao được điều khiển bằng cụm đèn tín hiệu giao thông 2 pha. Dòng xe đi thẳng trên đường Điện Biên Phủ và dòng rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm được phân tách, điều khiển theo tín hiệu đèn.

Sau khi vận hành phương án mới, lượng xe từ hướng cầu vượt Hàng Xanh đổ về vòng xoay vẫn rất đông. Trong khi đó, làn rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm chưa đáp ứng nhu cầu, khiến phương tiện ùn ứ trên cầu Điện Biên Phủ.

Sáng 25.5, dòng xe từ cầu vượt Hàng Xanh đổ về vòng xoay đông kín, trong khi hướng lưu thông ngược lại đường thênh thang ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày 25.5, Sở Xây dựng tiếp tục điều chỉnh. Biển cấm ô tô rẽ phải từ hầm chui Hoàng Sa vào hẻm 54 Nguyễn Bỉnh Khiêm được lắp đặt. Thời lượng đèn tín hiệu tại các giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Văn Thủ và Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng cũng được điều chỉnh.

Đến ngày 27.5, Sở tiếp tục "mượn" làn ngược chiều để làm thêm làn đường cho dòng xe rẽ trái từ vòng xoay vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Với phương án này, phương tiện qua khu vực lưu thông đều đặn hơn, tình trạng dồn ứ cục bộ giảm so với những ngày đầu.

Sau khi "mượn" thêm làn ngược chiều cho xe rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, dòng xe đã thông thoáng hơn ẢNH: NHẬT THỊNH

Vẫn đông xe nhưng không còn cảnh đan cài giữa vòng xoay

Đúng 4 tháng sau khi thay đổi cách tổ chức giao thông, lượng phương tiện qua vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm vào giờ cao điểm vẫn rất lớn, đặc biệt ở hướng từ Hàng Xanh đổ về.

Ghi nhận sáng 21 đến 23.9, dòng xe từ hướng cầu vượt Hàng Xanh về vòng xoay có thời điểm đông, các phương tiện phải dừng thành hàng chờ đèn đỏ. Tuy nhiên, khi tín hiệu chuyển xanh, từng dòng xe lần lượt di chuyển qua nút giao khá ổn định. Khu vực giữa vòng xoay không còn cảnh phương tiện đan cài, xung đột với nhau như trước khi điều chỉnh.

Thay đổi cách chạy xe giúp loại bỏ các dòng xe giao cắt giữa vòng xoay ẢNH: NHẬT THỊNH

Một lượng lớn phương tiện rẽ phải vào đường Trường Sa trước khi tới vòng xoay ẢNH: NHẬT THỊNH

Thêm làn cho hướng có lưu lượng xe đông giúp dòng phương tiện di chuyển ổn định ẢNH: NHẬT THỊNH

Ô tô băng ngang dòng xe máy rẽ phải vào đường Trường Sa vẫn đang là một điểm nghẽn tại gần vòng xoay Điện Biên Phủ ẢNH: NHẬT THỊNH

Thời gian đầu khi đổi cách chạy xe ở vòng xoay Điện Biên Phủ, các đơn vị tổ chức nhận nhiều ý kiến tranh luận ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc phải dừng chờ tín hiệu có thể khiến vận tốc lưu thông ở khu vực lân cận giảm nhẹ ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Sở Xây dựng, việc phải dừng chờ tín hiệu có thể khiến vận tốc lưu thông ở khu vực lân cận giảm nhẹ. Đổi lại, hình thái dòng xe ổn định, trật tự hơn, loại bỏ tình trạng giao cắt giữa các dòng phương tiện trong giao lộ, không còn ùn xe bên trong vòng xoay. Luồng xe đi thẳng trên đường Điện Biên Phủ cũng thoát nhanh hơn, giảm đáng kể độ dài hàng xe chờ so với thời điểm chạy vòng xuyến.

Một thay đổi khác dễ nhận thấy là lực lượng CSGT không còn phải túc trực tại vòng xoay để chia từng dòng xe như trước.

Tuy nhiên, các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng vẫn theo dõi để điều chỉnh thời lượng đèn tại những giao lộ lân cận phù hợp với tình hình giao thông thực tế. Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật rà soát tất cả vòng xoay tại TP.HCM để nghiên cứu điều chỉnh những vị trí không còn phù hợp với tình hình giao thông thực tế.