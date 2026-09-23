    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sự

    4 tháng đổi cách chạy qua vòng xoay Điện Biên Phủ: Giao thông giờ ra sao?

    Vũ Phượng-Nhật Thịnh
    Đúng 4 tháng bỏ cách lưu thông qua vòng xoay Điện Biên Phủ, phương tiện vẫn đông giờ cao điểm, nhưng nhiều người đi qua đây có thể nhận thấy sự khác biệt.

    Từng xảy ra cảnh xe đan cài, ùn ứ giữa giao lộ, vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định, TP.HCM) hiện đã ổn định hơn sau đúng 4 tháng thay đổi cách tổ chức giao thông.

    Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 9 (mở rộng) chiều 22.9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá cao ngành xây dựng trong việc điều chỉnh, phân luồng giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường Cộng Hòa.

    "Các thay đổi này điều chỉnh trên cơ sở sẵn có, chỉnh lên một chút là khác liền", ông Trần Lưu Quang nói.

    Đúng 4 tháng bỏ chạy vòng xuyến, vòng xoay Điện Biên Phủ giờ ra sao? - Ảnh 1.

    Dòng xe từ cầu vượt Hàng Xanh đổ về vòng xoay Điện Biên Phủ vẫn đông nghẹt mỗi sáng, nhưng dòng phương tiện di chuyển khá ổn định

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Với vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, sự thay đổi mà Bí thư Thành ủy TP.HCM nhắc đến bắt đầu từ ngày 23.5. Thay vì để các dòng xe cùng lưu thông theo vòng xoay như trước, khu vực này được tổ chức lại bằng đèn tín hiệu, kết hợp dải phân cách dẫn hướng.

    Sau đúng 4 tháng, giao thông tại đây đã có những thay đổi rõ rệt, dù những ngày đầu áp dụng phương án mới không tránh khỏi cảnh ùn ứ.

    Những ngày đầu đổi cách lưu thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ

    Trước khi điều chỉnh, vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những nút giao thường xuyên xảy ra xung đột giữa các dòng phương tiện.

    Lượng xe liên tục đổ vào vòng xoay và tự do giao cắt với nhau khiến khu vực thường xuyên quá tải. Dòng phương tiện từ cầu vượt Hàng Xanh đổ về vòng xoay, rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm giao cắt với dòng xe đi thẳng trên đường Điện Biên Phủ theo hướng ngược lại.

    Vào giờ cao điểm, CSGT phải trực tiếp có mặt, ngăn từng dòng xe để tổ chức cho phương tiện lưu thông theo từng đợt.

    Đúng 4 tháng bỏ chạy vòng xuyến, vòng xoay Điện Biên Phủ giờ ra sao? - Ảnh 2.

    Vòng xoay Điện Biên Phủ thời điểm chưa đổi cách lưu thông

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Sau nhiều cuộc họp giữa các đơn vị liên quan, Sở Xây dựng TP.HCM quyết định bỏ cách lưu thông theo vòng xuyến. Theo đó, từ ngày 23.5, nút giao được điều khiển bằng cụm đèn tín hiệu giao thông 2 pha. Dòng xe đi thẳng trên đường Điện Biên Phủ và dòng rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm được phân tách, điều khiển theo tín hiệu đèn.

    Sau khi vận hành phương án mới, lượng xe từ hướng cầu vượt Hàng Xanh đổ về vòng xoay vẫn rất đông. Trong khi đó, làn rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm chưa đáp ứng nhu cầu, khiến phương tiện ùn ứ trên cầu Điện Biên Phủ.

    Đúng 4 tháng bỏ chạy vòng xuyến, vòng xoay Điện Biên Phủ giờ ra sao? - Ảnh 3.

    Sáng 25.5, dòng xe từ cầu vượt Hàng Xanh đổ về vòng xoay đông kín, trong khi hướng lưu thông ngược lại đường thênh thang

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Ngày 25.5, Sở Xây dựng tiếp tục điều chỉnh. Biển cấm ô tô rẽ phải từ hầm chui Hoàng Sa vào hẻm 54 Nguyễn Bỉnh Khiêm được lắp đặt. Thời lượng đèn tín hiệu tại các giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Văn Thủ và Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng cũng được điều chỉnh.

    Đến ngày 27.5, Sở tiếp tục "mượn" làn ngược chiều để làm thêm làn đường cho dòng xe rẽ trái từ vòng xoay vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Với phương án này, phương tiện qua khu vực lưu thông đều đặn hơn, tình trạng dồn ứ cục bộ giảm so với những ngày đầu.

    Đúng 4 tháng bỏ chạy vòng xuyến, vòng xoay Điện Biên Phủ giờ ra sao? - Ảnh 4.

    Sau khi "mượn" thêm làn ngược chiều cho xe rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, dòng xe đã thông thoáng hơn

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Vẫn đông xe nhưng không còn cảnh đan cài giữa vòng xoay

    Đúng 4 tháng sau khi thay đổi cách tổ chức giao thông, lượng phương tiện qua vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm vào giờ cao điểm vẫn rất lớn, đặc biệt ở hướng từ Hàng Xanh đổ về.

    Ghi nhận sáng 21 đến 23.9, dòng xe từ hướng cầu vượt Hàng Xanh về vòng xoay có thời điểm đông, các phương tiện phải dừng thành hàng chờ đèn đỏ. Tuy nhiên, khi tín hiệu chuyển xanh, từng dòng xe lần lượt di chuyển qua nút giao khá ổn định. Khu vực giữa vòng xoay không còn cảnh phương tiện đan cài, xung đột với nhau như trước khi điều chỉnh.

    Đúng 4 tháng bỏ chạy vòng xuyến, vòng xoay Điện Biên Phủ giờ ra sao? - Ảnh 5.

    Thay đổi cách chạy xe giúp loại bỏ các dòng xe giao cắt giữa vòng xoay

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đúng 4 tháng bỏ chạy vòng xuyến, vòng xoay Điện Biên Phủ giờ ra sao? - Ảnh 6.

    Một lượng lớn phương tiện rẽ phải vào đường Trường Sa trước khi tới vòng xoay

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đúng 4 tháng bỏ chạy vòng xuyến, vòng xoay Điện Biên Phủ giờ ra sao? - Ảnh 7.

    Thêm làn cho hướng có lưu lượng xe đông giúp dòng phương tiện di chuyển ổn định

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đúng 4 tháng bỏ chạy vòng xuyến, vòng xoay Điện Biên Phủ giờ ra sao? - Ảnh 9.

    Ô tô băng ngang dòng xe máy rẽ phải vào đường Trường Sa vẫn đang là một điểm nghẽn tại gần vòng xoay Điện Biên Phủ

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đúng 4 tháng bỏ chạy vòng xuyến, vòng xoay Điện Biên Phủ giờ ra sao? - Ảnh 10.

    Thời gian đầu khi đổi cách chạy xe ở vòng xoay Điện Biên Phủ, các đơn vị tổ chức nhận nhiều ý kiến tranh luận

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đúng 4 tháng bỏ chạy vòng xuyến, vòng xoay Điện Biên Phủ giờ ra sao? - Ảnh 11.

    Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc phải dừng chờ tín hiệu có thể khiến vận tốc lưu thông ở khu vực lân cận giảm nhẹ

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Theo Sở Xây dựng, việc phải dừng chờ tín hiệu có thể khiến vận tốc lưu thông ở khu vực lân cận giảm nhẹ. Đổi lại, hình thái dòng xe ổn định, trật tự hơn, loại bỏ tình trạng giao cắt giữa các dòng phương tiện trong giao lộ, không còn ùn xe bên trong vòng xoay. Luồng xe đi thẳng trên đường Điện Biên Phủ cũng thoát nhanh hơn, giảm đáng kể độ dài hàng xe chờ so với thời điểm chạy vòng xuyến.

    Một thay đổi khác dễ nhận thấy là lực lượng CSGT không còn phải túc trực tại vòng xoay để chia từng dòng xe như trước.

    Tuy nhiên, các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng vẫn theo dõi để điều chỉnh thời lượng đèn tại những giao lộ lân cận phù hợp với tình hình giao thông thực tế. Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật rà soát tất cả vòng xoay tại TP.HCM để nghiên cứu điều chỉnh những vị trí không còn phù hợp với tình hình giao thông thực tế.

    Tin liên quan

    Ông Trần Lưu Quang: Chỉnh giao thông vòng xoay Điện Biên Phủ, đường Cộng Hòa 'khác liền'

    Ông Trần Lưu Quang: Chỉnh giao thông vòng xoay Điện Biên Phủ, đường Cộng Hòa 'khác liền'

    Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá tích cực những chuyển biến sau điều chỉnh giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Cộng Hòa.

    Vòng xoay Điện Biên Phủ: Vì sao dừng đèn đỏ nhưng lại bớt kẹt xe?

    Vòng xoay Điện Biên Phủ không còn cần CSGT điều tiết: TP.HCM rà soát các vòng xoay khác

    Khám phá thêm chủ đề

    Vòng xoay Điện Biên Phủ giao thông TP.HCM điều chỉnh giao thông đổi cách chạy xe ở vòng xoay vòng xoay TP.HCM Sở Xây dựng Tp.HCM Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận