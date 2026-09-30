CSGT TP.HCM tăng cường phạt nguội xe máy, chấn chỉnh thói quen đi đường tùy tiện

Ngày 30.9, Cục CSGT thông tin Phòng CSGT Công an TP.HCM đang tăng cường phạt nguội (xử phạt qua hình ảnh) đối với người đi xe máy, xe gắn máy nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

CSGT TP.HCM phạt nguội qua camera AI ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thông qua hệ thống camera giám sát cùng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng CSGT ghi nhận những hành vi như không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều, đi trên vỉa hè, không đội mũ bảo hiểm… Hình ảnh sau khi thu thập được kiểm tra, đối chiếu, xác minh để làm căn cứ xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định.

Theo Cục CSGT, những vi phạm này trực tiếp đe dọa an toàn của người tham gia giao thông. Vượt đèn đỏ dễ dẫn đến va chạm tại nút giao; đi ngược chiều có thể tạo ra tình huống đối đầu bất ngờ; chạy xe trên vỉa hè vừa chiếm không gian, vừa gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Việc tăng cường phạt nguội cũng góp phần hạn chế tâm lý chỉ chấp hành quy định khi có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Phạt nguội xe máy được xử lý thế nào?

Khi camera hoặc thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận xe máy vi phạm nhưng CSGT không dừng xe tại chỗ, mà hình ảnh sẽ được kiểm tra, xác minh thông tin phương tiện và người có liên quan. Sau đó, cơ quan công an gửi thông báo phạt nguội để giải quyết vụ việc theo quy định.

Người dân có thể kiểm tra thông tin vi phạm trên ứng dụng VNeTraffic và thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị xử lý. Khi đến xử lý phạt nguội xe máy, người dân được xem hình ảnh, kết quả ghi nhận hành vi vi phạm và có quyền giải trình theo quy định.

CSGT ghi hình phạt nguội xe máy ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Việc kiểm soát giao thông qua camera, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được quy định tại điều 5 Thông tư 73/2024/TT-BCA của Bộ Công an. Trường hợp phát hiện vi phạm nhưng không dừng được phương tiện được xử lý theo điều 24 thông tư này, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 13/2025/TT-BCA.

Việc xử phạt được thực hiện trên cơ sở kết quả xác minh, bảo đảm đúng người, đúng hành vi và các quyền hợp pháp của người có liên quan.

Người dân nên chủ động tra cứu phạt nguội

Việc ứng dụng công nghệ và khai thác dữ liệu đăng ký xe hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, với những xe đã chuyển nhượng qua nhiều người, việc xác định người điều khiển tại thời điểm vi phạm vẫn cần sự phối hợp của chủ phương tiện và các cá nhân liên quan.

Người dân cần chủ động tra cứu phạt nguội để kịp thời xử lý ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lực lượng CSGT khuyến nghị người dân thực hiện đầy đủ thủ tục thu hồi, đăng ký sang tên khi mua bán, cho, tặng xe; chủ động kiểm tra thông báo vi phạm và chấp hành quyết định xử phạt.

Người dân cũng có thể cung cấp hình ảnh, thông tin về hành vi vi phạm qua VNeTraffic để cơ quan chức năng tiếp nhận, xác minh và xử lý.

Theo Cục CSGT, chấp hành luật giao thông cần trở thành thói quen trong mỗi hành trình. Dừng đúng đèn, đi đúng chiều, giữ vỉa hè cho người đi bộ và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách là những việc mỗi người cần thực hiện để bảo vệ bản thân và cộng đồng.