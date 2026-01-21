Vì sao CSGT ghi hình phạt nguội xe máy đậu trên vỉa hè ở Vũng Tàu?

Ngày 21.1, Công an phường Tam Thắng phối hợp cùng Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc phòng CSGT Công an TP.HCM kiểm tra xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Công an phường Tam Thắng và Đội CSGT Nam Sài Gòn xử lý trường hợp vi phạm đậu xe trên vỉa hè ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại đường Thống Nhất mới và đường Trương Công Định, Công an phường Tam Thắng đã lập biên bản xử lý 3 hộ kinh doanh với các lỗi sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống, sử dụng trái phép vỉa hè để sửa chữa phương tiện.

Trong khi đó, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã lập biên bản vi phạm hành chính 4 trường hợp với lỗi để xe trên vỉa hè trái phép.

Ngoài ra, có 15 xe máy bị CSGT ghi hình để thực hiện thủ tục phạt nguội chủ phương tiện với lỗi đậu đỗ không đúng nơi quy định. Do thời điểm lực lượng CSGT đến kiểm tra để lập biên bản thì không có người nhận là chủ phương tiện.

CSGT ghi hình phạt nguội các phương tiện đậu trên vỉa hè không đúng quy định ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, trên đường Thống Nhất mới có hàng trăm xe máy đậu trên vỉa hè trái phép, trong khi các chủ phương tiện ngồi ăn sáng, uống cà phê gần đó.

Khi phát hiện lực lượng CSGT và Công an phường Tam Thắng lập biên bản xử lý các trường hợp ở phía xa thì chủ xe nhanh chóng lên phương tiện bỏ đi, hoặc dắt xe đỗ sát vào nhà dân, hàng quán.

Một lãnh đạo Đội CSGT Nam Sài Gòn cho biết hơn 1 tuần phối hợp với Công an các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng (thuộc TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), đơn vị đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và ghi hình phạt nguội hàng trăm trường hợp vi phạm đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, để xe trên vỉa hè trái phép.

"Đội CSGT Nam Sài Gòn sẽ phối hợp thường xuyên với lực lượng công an các xã, phường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè nhằm thiết lập trật tự công cộng, trật tự đô thị theo kế hoạch của Công an TP.HCM", lãnh đạo này cho hay.