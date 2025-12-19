TP.HCM: Phường Vũng Tàu yêu cầu tháo dỡ hàng rào tôn lấn chiếm vỉa hè Trần Phú

Ngày 18.12, Phòng Kinh tế - hạ tầng phường Vũng Tàu (TP.HCM) đã làm việc với ông L.H.A (ở nhà số 38 Trần Phú, phường Vũng Tàu), yêu cầu tháo dỡ toàn bộ hàng rào tôn, khung sắt lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.

Tường rào tôn dài 20 m lấn chiếm vỉa hè Trần Phú thời gian dài ẢNH: NGUYỄN LONG

Tường rào tôn dài 20 m, lấn chiếm vỉa hè đường Trần Phú sâu 1,5 m. ông A, cho biết trước đây có xin UBND phường 1, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ làm tường rào tôn trên vỉa hè Trần Phú để sửa chữa cổng rào.

Tuy nhiên, dù đã sửa chữa xong cổng rào nhưng nhiều tháng nay, ông A. vẫn không tháo dỡ phần tường rào. Nhiều người dân phản ánh tường rào đã lấn chiếm vỉa hè thời gian dài gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng người đi bộ.

Bên trong tường rào tôn là cổng rào nhà ông A ẢNH: NGUYỄN LONG

Một cán bộ Phòng Kinh tế - hạ tầng phường Vũng Tàu cho biết sau khi sáp nhập chính quyền 2 cấp, phường Vũng Tàu đã phát hiện công trình lấn chiếm này. Do chủ hộ không thường xuyên ở nhà nên nhiều lần xuống vận động tháo dỡ nhưng chưa được.

Tại buổi làm việc ngày 18.12, ông A. cam kết sẽ tháo dỡ tường rào tôn lấn chiếm vỉa hè đường Trần Phú, chậm nhất ngày 25.12 trả lại lối đi vỉa hè thông thoáng.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cho biết để xử lý triệt để các vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn phường trong giai đoạn trước, sau tết dương lịch và tết Nguyên đán 2026, phường Vũng Tàu tổ chức thực hiện đợt cao điểm ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

"Trong đợt cao điểm, lãnh đạo UBND phường trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Kiên quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trường hợp cần thiết, các cơ quan, phòng chuyên môn làm xuất văn bản đề nghị Công an TP.HCM phối hợp, hỗ trợ xử lý", Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu nhấn mạnh.

Đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự đô thị, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè của phường Vũng Tàu kéo dài từ ngày 20.12.2025 đến ngày 22.2.2026.