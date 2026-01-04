CSGT TP.HCM truy bắt thanh niên đánh tài xế, cướp xe taxi công nghệ

Ngày 4.1, Công an phường Rạch Dừa (TP.HCM) điều tra vụ nam thanh niên tấn công tài xế taxi công nghệ rồi lấy xe nạn nhân bỏ chạy, bị CSGT truy đuổi, khống chế và bắt giữ.

Lực lượng CSGT đang khống chế nam thanh niên ngồi bên trong taxi công nghệ ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 40 ngày 3.1, N.V.H (30 tuổi) đặt app gọi taxi công nghệ đến đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa đón mình.

Khi taxi công nghệ đến nơi, tài xế xuống xe mở cửa cho H. lên thì bị H. tấn công. Tài xế sợ H. đánh nên bỏ chạy. H. liền lên xe taxi công nghệ điều khiển chạy ra đường 2 Tháng 9, hướng về phường Bà Rịa.

Thấy lực lượng tuần tra của Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ trên đường, tài xế taxi công nghệ đã đề nghị được giúp đỡ.

Qua định vị do tài xế taxi cung cấp, lực lượng CSGT đã huy động nhiều phương tiện truy đuổi, đồng thời triển khai các phương án đón đầu từ xa để dừng phương tiện bị H. lấy điều khiển.

H. điều khiển chiếc xe cướp được với tốc độ cao, chạy vào hẻm 833 Bùi Thiện Ngộ, phường Rạch Dừa.

Do đây là hẻm cụt và nhỏ nên H. không điều khiển xe được, buộc phải dừng lại. Lúc này, các cán bộ Đội CSGT Nam Sài Gòn đã tiếp cận phương tiện, đập kính taxi để khống chế, đưa H. ra khỏi xe và bàn giao cho Công an phường Rạch Dừa xử lý.