TP.HCM: Hộ dân cuối cùng ở dự án đường Nguyễn Cư Trinh đã bàn giao mặt bằng

Ngày 9.12, lãnh đạo UBND phường Long Hương, TP.HCM cho biết hộ gia đình bà T.K.L đã tự tháo dỡ công trình bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công thông tuyến đường Nguyễn Cư Trinh.

Hộ gia đình bà L. đã bàn giao mặt bằng ẢNH: NGUYỄN LONG

"Sau khi hộ gia đình bà L. bàn giao mặt bằng, cơ quan chức năng đã yêu cầu đơn vị thi công tập trung phương tiện, nguồn lực để thi công đoạn còn lại của tuyến đường. Đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành trước Tết dương lịch này", lãnh đạo phường Long Hương nói thêm.

Như Thanh Niên đã thông tin, đường Nguyễn Cư Trinh dài gần 700 m, thi công từ năm 2019 nhưng đến nay chưa hoàn thành chỉ vì 1 gia đình không chịu giao mặt bằng.

Đường Nguyễn Cư Trinh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa (trước đây là UBND thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm chủ đầu tư.

Đây là 1 trong 13 tuyến đường nội thị trên địa bàn thành phố Bà Rịa, với tổng chiều dài hơn 10 km được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ phê duyệt dự án từ năm 2016.

Tên dự án là đầu tư 20 km đường nội thị thành phố Bà Rịa (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư gần 820 tỉ đồng, nguồn vốn thực hiện từ ngân sách UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trong 13 tuyến đường, đến nay đã hoàn thành 11 tuyến. Còn 2 tuyến đường chậm tiến độ do công tác giải tỏa, bồi thường giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, trong đó có đường Nguyễn Cư Trinh.

Sau khi được bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đã tập trung triển khai thi công tuyến đường ẢNH: NGUYỄN LONG

Do vị trí khu đất của gia đình bà L. nằm giữa tuyến đường Nguyễn Cư Trinh, vì không bàn giao mặt bằng nên dự án phải giậm chân tại chỗ từ nhiều năm nay. Việc này không chỉ khiến người dân bức xúc mà chủ đầu tư, đơn vị thi công cũng bị ảnh hưởng tiến độ dự án nghiêm trọng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa đã nhiều lần đề nghị UBND thành phố Bà Rịa cũ có biện pháp giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch cho đơn vị thi công hoàn thiện tuyến đường, đưa vào sử dụng.

Ngày 20.10.2025, UBND phường Long Hương cho biết đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất của hộ gia đình bà L. và các quyết định cưỡng chế tài sản gắn liền với đất thu hồi đối với các con của bà L. để tiếp tục thi công dự án.

Theo lãnh đạo UBND phường Long Hương, sau khi ra các quyết định trên, địa phương cũng thành lập đoàn vận động hộ gia đình bà L. và các con của bà tự tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng. Đến đầu tháng 12, hộ gia đình bà L. và các con của bà đã tự tháo dỡ công trình.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng 9.12, tại mặt bằng vừa được bàn giao, đơn vị thi công đã đổ cát, đất để thi công. "Đoạn đường vừa được giao mặt bằng chỉ dài hơn 50 m. Chúng tôi đã tập trung nhân lực, phương tiện, quyết tâm hoàn thành trước Tết dương lịch 2026 để người dân đi lại thuận lợi", đại diện đơn vị thi công cho hay.