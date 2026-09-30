Học sinh chạy xe đi học: Những lỗi tưởng nhỏ nhưng đầy nguy hiểm

Khi tham gia giao thông, nhiều tình huống diễn ra hằng ngày có thể khiến học sinh chủ quan. Trong đó, việc di chuyển gần ô tô, xe tải có kích thước lớn hoặc qua đường nhưng chưa quan sát, đánh giá đầy đủ nguy cơ là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến va chạm giao thông.

Nhiều học sinh lái xe tham gia giao thông nhưng chưa nắm chắc các quy tắc bảo đảm an toàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây là những nội dung được cán bộ Đội CSGT Phú Lâm, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM lưu ý với học sinh Trường THPT Bình Hưng Hòa và Trường THPT An Lạc trong chương trình phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn mới đây.

Học sinh phải cẩn thận khi đi gần xe tải

Một trong những tình huống được CSGT đặc biệt lưu ý là khi học sinh di chuyển gần các phương tiện có kích thước lớn.

Theo cán bộ Đội CSGT Phú Lâm, học sinh cần nhận biết những khu vực hạn chế tầm quan sát của người điều khiển ô tô, xe tải. Khi lưu thông gần những phương tiện này, người đi đường cần chú ý giữ khoảng cách và lựa chọn vị trí di chuyển phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm.

CSGT giải thích, kích thước lớn của phương tiện có thể khiến người điều khiển bị hạn chế khả năng quan sát ở một số khu vực xung quanh xe. Vì vậy, việc nhận biết mình đang ở vị trí tài xế khó quan sát là kỹ năng quan trọng đối với học sinh khi đi đường.

CSGT Phú Lâm hướng dẫn học sinh những quy tắc khi tham gia giao thông ẢNH: DIỆU MI

Thay vì chỉ tập trung điều khiển phương tiện của mình, học sinh cần chủ động quan sát những phương tiện xung quanh và đánh giá nguy cơ trước khi lựa chọn vị trí di chuyển.

Đây cũng là lý do trong các tình huống được đưa ra trao đổi, CSGT tập trung hướng dẫn học sinh cách nhận biết, xử lý khi lưu thông gần phương tiện lớn, từ đó hình thành thói quen chủ động phòng tránh nguy hiểm.

Qua đường cũng không được chủ quan

Theo hướng dẫn của CSGT, học sinh cần hình thành thói quen quan sát, chủ động đánh giá nguy cơ và chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn.

Điều quan trọng là không xem việc qua đường là thao tác đơn giản rồi vội vàng di chuyển. Học sinh cần quan sát tình hình giao thông xung quanh, nhận diện những nguy cơ có thể xảy ra trước khi quyết định bước xuống đường.

Những tình huống cụ thể được nêu ra để học sinh trả lời, qua đó nắm chắc tình huống trên đường ẢNH: DIỆU MI

Từ những tình huống thực tế, CSGT cũng phân tích cho học sinh các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và cách xử lý những tình huống thường gặp trên đường.

Mục tiêu là giúp học sinh không chỉ biết quy định pháp luật mà còn biết nhận diện nguy hiểm và chủ động phòng tránh khi trực tiếp tham gia giao thông.

Theo Đội CSGT Phú Lâm, việc bảo đảm an toàn giao thông không dừng lại ở chấp hành các quy định mà còn liên quan đến ý thức và trách nhiệm của mỗi người khi đi đường.

Với học sinh, những kỹ năng như quan sát trước khi qua đường, nhận biết khu vực tài xế ô tô, xe tải khó quan sát, giữ khoảng cách và lựa chọn vị trí di chuyển phù hợp có thể giúp hạn chế nguy cơ va chạm.

Bên cạnh đó, học sinh cũng được lưu ý về việc nhường đường, hỗ trợ những người cùng tham gia giao thông và chủ động nhận diện các tình huống mất an toàn...