Đỗ xe trên vỉa hè để tránh kẹt xe có bị CSGT xử phạt?

Trong một buổi theo chân CSGT xử lý vi phạm dừng, đỗ xe tại khu vực trung tâm TP.HCM, PV Thanh Niên ghi nhận một số trường hợp đỗ xe trên vỉa hè đường Tú Xương.

Khi thấy CSGT ghi hình, tài xế đang ngồi trên xe bước xuống giải thích. Người này cho biết vừa từ quê đưa người nhà lên TP.HCM khám bệnh nhưng không tìm được chỗ đỗ xe.

Tài xế đỗ xe trên vỉa hè giải thích vì sợ kẹt xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thấy đường Tú Xương khá nhỏ, tài xế lo nếu để ô tô dưới lòng đường sẽ cản trở các xe khác, thậm chí gây kẹt xe. Vì vậy, anh đỗ xe trên vỉa hè với suy nghĩ vừa có chỗ đỗ, vừa chừa phần đường bên dưới cho phương tiện lưu thông.

Trường hợp khác thấy xe phía trước đỗ trên vỉa hè nên đã "tấp vào đỗ theo" cũng bị CSGT lập biên bản.

CSGT giải thích, vỉa hè dành cho người đi bộ, việc muốn tránh cản trở phương tiện dưới lòng đường không có nghĩa tài xế có thể đưa ô tô lên vỉa hè để đỗ. Nếu tuyến đường không có biển cấm và bảo đảm các điều kiện an toàn, tài xế có thể dừng, đỗ dưới lòng đường đúng quy định hoặc tìm bãi giữ xe phù hợp.

Đỗ xe trên vỉa hè bị phạt bao nhiêu?

Theo quy định hiện hành, người điều khiển ô tô đỗ xe trên vỉa hè trái quy định bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Người đi xe máy đỗ xe trên vỉa hè trái phép cũng bị phạt từ 400.000 - 600.000.

Vừa qua, CSGT TP.HCM và công an phường đã liên tục ghi nhận các trường hợp đỗ xe trên vỉa hè trái phép và gửi thông báo phạt nguội. Trong đó, nhiều người đi xe máy tra cứu thấy vi phạm tỏ ra khá bất ngờ vì thời điểm vi phạm đang sử dụng dịch vụ ở nhà hàng, quán ăn và đỗ xe theo hướng dẫn của bảo vệ hàng quán.

Đỗ xe ô tô trên vỉa hè bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo CSGT, tại một số tuyến đường, các cơ sở kinh doanh, hộ buôn bán và người dân còn sử dụng vỉa hè làm nơi để xe máy, thậm chí ô tô. Khi phương tiện chiếm hết lối đi, người đi bộ có thể phải bước xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đội CSGT Cát Lái, Hàng Xanh, An Sương thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM từng xử lý các trường hợp ô tô, xe máy đỗ trên vỉa hè.

Không có mặt tại xe vẫn có thể bị phạt nguội

Một tình huống khác nhiều tài xế quan tâm là đỗ ô tô trên vỉa hè rồi rời đi, khi CSGT kiểm tra không có chủ xe tại chỗ thì có bị xử lý hay không.

Theo ghi nhận, với các trường hợp ô tô dừng, đỗ trái quy định nhưng tài xế không có mặt, CSGT có thể sử dụng thiết bị ghi hình để làm căn cứ xác minh, xử lý phạt nguội.

Vi phạm cũng có thể được phát hiện qua camera giám sát hoặc phản ánh của người dân. Vừa qua, Cục CSGT cho biết CSGT tại Nghệ An, Ninh Bình từng tiếp nhận phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic, sau đó xác minh, mời tài xế có ô tô đỗ trên vỉa hè trái quy định đến làm việc và xử lý.

Như vậy, việc rời khỏi xe không có nghĩa hành vi đỗ xe sai quy định sẽ không bị phát hiện.

Ngoài xử phạt trực tiếp, CSGT cũng xử phạt đỗ xe trên vỉa hè bằng hình thức phạt nguội hoặc qua phản ánh của người dân ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo CSGT, các trường hợp đỗ xe ở vị trí dễ gây ùn tắc, cản trở lưu thông hoặc ảnh hưởng hoạt động của xe chữa cháy, xe cứu thương, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản và cẩu xe về bãi để giải phóng khu vực.

CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần quan sát biển báo, lựa chọn nơi dừng, đỗ đúng quy định hoặc tìm bãi giữ xe phù hợp.