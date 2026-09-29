Cùng đến giao lộ không có đèn tín hiệu, xe nào được đi trước?

Ở một số giao lộ không có đèn tín hiệu, tình hình giao thông giờ cao điểm dễ xảy ra ùn ứ vì không ai nhường ai. Đây là tình huống khá phổ biến, đặc biệt ở khu vực trung tâm TP.HCM như dọc trục đường Ngô Thời Nhiệm, Hồ Xuân Hương hay những đường nhánh hình bàn cờ.

Giao lộ Ngô Thời Nhiệm - Trần Quốc Thảo phải lắp thêm đèn tín hiệu để điều tiết giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã lắp thêm đèn tín hiệu ở các giao lộ dọc trục đường Ngô Thời Nhiệm để giải quyết tình trạng này.

Vậy với các giao lộ không có đèn tín hiệu, khi các xe cùng đến giao lộ, xe nào được đi trước, xe nào phải nhường đường?

Không có đèn tín hiệu, xe nào được đi trước ở giao lộ?

Theo hướng dẫn của Trạm CSGT Quốc lộ 13, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, khi đến giao lộ tất cả người lái xe cần giảm tốc, quan sát các hướng.

Tại giao lộ không có đèn tín hiệu, người điều khiển phương tiện cần nhường đường cho xe đã đi vào giao lộ trước.

Người lái xe cần giảm tốc từ trước khi đến nút giao và quan sát xem đã có phương tiện đi vào giao lộ hay chưa. Ở những vị trí có cây xanh, công trình hoặc chướng ngại vật che khuất tầm nhìn, người lái xe cần chú ý quan sát hơn để bảo đảm an toàn.

CSGT khuyến cáo người lái xe không nên giữ nguyên tốc độ rồi đến sát giao lộ mới quyết định đi hay dừng, vì lúc này thời gian xử lý sẽ ít hơn nếu xuất hiện phương tiện từ hướng khác.

Xe trên đường ưu tiên được đi trước

Trường hợp giao nhau giữa đường ưu tiên và đường không ưu tiên, người điều khiển phương tiện cần nhường đường cho xe đang đi trên đường ưu tiên.

Đến giao lộ với đường ưu tiên thì phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên, đang đi trên đường ưu tiên không có nghĩa người lái có thể chủ quan khi qua giao lộ. Người điều khiển phương tiện vẫn cần giảm tốc và quan sát từ xa để kịp xử lý nếu có xe từ hướng khác đi tới.



Nếu các đường giao nhau là đường đồng quyền, người lái cần chú ý một nguyên tắc, đó là nhường đường cho xe đi từ bên phải tới.



Chẳng hạn, khi hai phương tiện cùng tiến đến một giao lộ đồng quyền, người lái cần quan sát phía bên phải. Nếu có phương tiện đang đi tới từ hướng này, phải nhường cho xe đó đi trước.

Như vậy, khi gặp giao lộ không có đèn tín hiệu, người điều khiển phương tiện cần ghi nhớ: nhường xe đã vào giao lộ trước; nhường xe đi trên đường ưu tiên; nếu là giao lộ đồng quyền thì nhường xe từ bên phải tới.