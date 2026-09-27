Bật xi nhan trước giao lộ bao xa? CSGT hướng dẫn mốc 30 - 50 m

Khi lưu thông qua giao lộ, người điều khiển phương tiện phải cùng lúc quan sát nhiều dòng xe từ các hướng khác nhau. Nếu có ý định rẽ trái, rẽ phải hoặc chuyển làn, việc xác định hướng đi và báo xi nhan từ sớm giúp những người xung quanh chủ động nhận biết.



CSGT hướng dẫn cần cách bật xi nhan

Theo hướng dẫn của Trạm CSGT Quốc lộ 13, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, trước khi đến giao lộ, người điều khiển phương tiện nên xác định mình sẽ đi thẳng, rẽ trái hay rẽ phải để chủ động chuyển vào đúng làn đường tương ứng.

Người tham gia giao thông cần chủ động bật xi nhan theo hướng định rẽ, chuyển làn trước ít nhất 30 - 50 m ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khi chuyển hướng, người cầm lái cần bật tín hiệu, thường gọi là xi nhan, trước giao lộ ít nhất 30 - 50 m để thông báo cho các phương tiện khác biết.

Người tham gia giao thông cần tránh thói quen đến sát giao lộ mới chuyển làn đột ngột hoặc đã đi vào khu vực giao lộ mới tìm cách đổi hướng. Trong điều kiện nhiều dòng xe cùng lưu thông, việc chuyển làn bất ngờ có thể khiến phương tiện phía sau hoặc bên cạnh không kịp xử lý.

Người điều khiển xe nên chủ động giảm tốc độ, quan sát từ xa khi tiến gần giao lộ, kể cả khi đang đi trên đường ưu tiên, đường chính hoặc phía trước đang có tín hiệu đèn xanh.

Vừa qua, tình huống được CSGT xử lý cho thấy người điều khiển phương tiện tham gia giao thông còn phải chú ý việc duy trì xi nhan trong trường hợp pháp luật yêu cầu.



Các phương tiện cần chủ động giảm tốc độ khi đến gần giao lộ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo thông tin từ Cục CSGT, từ hình ảnh phản ánh trên mạng xã hội, lực lượng chức năng xác minh một xe tải tự đổ có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên Đường tỉnh 287, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 1 xác định lúc 13 giờ 22 phút ngày 15.9.2026, anh H.M.K điều khiển chiếc xe tải trên, trong quá trình vượt xe đã có tín hiệu vượt nhưng không bật xi nhan trong suốt quá trình vượt.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế, mức phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.



Từ trường hợp này, CSGT lưu ý người điều khiển phương tiện không nên chỉ "bật xi nhan cho có". Trong quá trình vượt xe, người điều khiển phải duy trì tín hiệu báo hướng chuyển động trong suốt quá trình vượt.

Việc tắt xi nhan quá sớm hoặc không duy trì xi nhan có thể khiến những phương tiện xung quanh không kịp nhận biết hướng di chuyển, làm tăng nguy cơ va chạm, đặc biệt với xe tải có kích thước lớn và nhiều điểm mù.

Trước khi vượt, người lái cần quan sát kỹ và chỉ thực hiện khi bảo đảm các điều kiện an toàn; báo hiệu bằng đèn hoặc còi theo quy định; duy trì xi nhan báo hướng chuyển động trong suốt quá trình vượt. Sau khi vượt, chỉ trở về làn đường khi đã tạo được khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.