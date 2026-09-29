Con đường thi công gần 3 năm chưa xong ở TP.HCM, người dân liên tục té ngã

Ghi nhận thực tế tại công trình thi công trên tuyến đường Thạnh Xuân 25 (phường Thới An, TP.HCM) trưa 28.9, dù nước sau những cơn mưa lớn đã bắt đầu rút bớt, mặt đường vẫn lộ rõ cảnh nham nhở. Nhiều đoạn xuất hiện ổ gà, ổ voi đọng nước sâu chiếm tới 2/3 bề mặt đường; nơi khô ráo thì bụi bay mịt mù, đoạn ẩm ướt lại trơn trượt bởi bùn sình lầy lội.

Mặt đường Thạnh Xuân 25 chi chít "ổ gà, ổ voi" đọng nước ẢNH: TRẦN KHA

Đáng lo ngại, nhiều hố ga, miệng cống thoát nước chỉ được che chắn sơ sài, thậm chí có những hố miệng rất rộng nhưng không hề có tấm đan, nắp sắt bảo vệ, tạo thành những "cái bẫy" chết người khuất dưới làn nước đục. Dọc bên đường, ống cống đúc sẵn để ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm, trong khi máy cuốc, xe cơ giới nằm im lìm bên trong rào chắn tôn vây quanh.

Nỗi ám ảnh té ngã, gãy chân

Trước phản ánh của người dân vì đường hư hỏng nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã cho đổ đá, lu chèn tạm một đoạn hơn 200 m gần khu vực cầu Sắt Sập. Tuy nhiên, theo người dân, chỉ sau một trận mưa và vài lượt xe tải qua lại, đá dăm đã bị cuốn trôi, bề mặt lại tiếp tục lồi lõm, lởm chởm như cũ.

Mặt đường san sát các hố nước ẢNH: TRẦN KHA

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, anh Lê Văn Luật - người dân sinh sống và kinh doanh vật liệu xây dựng trên tuyến đường bức xúc cho biết công trình mở rộng đường này đã kéo dài gần 3 năm qua.

"Con nít đi học qua đây té hoài, người ướt sũng bùn đất đành phải quay về tắm rửa rồi nghỉ học luôn vì không kịp giờ. Có người đi làm sụp ổ gà té nhào, xe hư người đau cũng phải quay về nghỉ làm. Trời mưa thì sình lầy trơn trượt, bóp thắng đĩa một cái là té ngay. Đoạn từ đây lên cầu Sắt Sập là hư hỏng nặng nhất, người ta đi lại phải bò từng chút một, nhường nhau từng mét đường lành lặn để né ổ gà. Thấy bà con té nhiều quá, chúng tôi xót ruột đành phải tự bỏ tiền hoặc lấy đá dăm ra đắp tạm vào các hố sâu cho mọi người đi đỡ nguy hiểm", anh Luật chia sẻ.

Cùng tâm trạng bất an, chị Nguyễn Hồng Bích Phương (40 tuổi, kinh doanh ăn uống bên đường) kể lại những tai nạn kinh hoàng mà chị tận mắt chứng kiến: "Đường bị cày xới cả 2 năm nay rồi. Mùa nắng bụi mù mịt như sương mù, mưa xuống thì lầy lội. Đoạn này xe cộ té ngã như cơm bữa, nhiều nhất là học sinh, sinh viên và người lao động. Mới đây có một xe tải thắng gấp tránh ổ gà to, một phụ nữ đi xe máy phía sau né sang một bên thì té ngã rất mạnh, gãy cả xương chân. Tôi và người dân xung quanh phải vội đóng cửa quán để hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu".

Mặt đường Thạnh Xuân 25 đầy ổ gà đọng nước khiến việc di chuyển người dân tiềm ẩn nguy cơ tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Nước văng tung tóe khi chiếc ô tô chạy qua chỗ ngập ẢNH: TRẦN KHA

Chứng kiến nhiều vụ tai nạn trước cửa nhà, bà Trần Thị Thúy (kinh doanh gần 2 năm tại khu vực) chỉ tay vào những chiếc "bẫy hố ga" và ổ voi lớn: "Mới chiều qua, một phụ nữ chở 2 đứa con sụp ổ gà té nhào đầu ngay trước cửa nhà tôi. May mà chiếc xe lớn chạy phía sau còn giữ khoảng cách, chứ nếu áp sát bên cạnh thì không biết ra sao! Cách đây không lâu, một chiếc xe ba gác chở đầy thùng hàng cũng sụp hố ga, lật ngang giữa đường trong lúc mưa tầm tã, chồng tôi và hàng xóm phải chạy ra đội mưa phụ gom hàng dọn dẹp".

Cuộc sống bị đảo lộn, buôn bán ế ẩm

Không chỉ đe dọa đến an toàn, việc thi công kéo dài và "đắp chiếu" nhiều tháng qua còn bóp nghẹt hoạt động kinh doanh, buôn bán của các hộ dân dọc theo tuyến đường.

Nhiều vị trí trên đường nước đọng kéo dài ẢNH: TRẦN KHA

Bà Trần Kim Chi (65 tuổi, buôn bán tại đây) cho biết: "Ban ra làm thì cỡ 3 năm nay, nhưng hơn 1 năm nay là không thấy bóng dáng ai thi công. Đường sá quá lầy lội, bụi bặm nên khách hàng chê, né hết sang các tuyến đường vòng. Buôn bán ế ẩm, lượng khách vơi đi trông thấy trong khi giá thuê mặt bằng cứ rục rịch tăng. Đã vậy, đường ổ gà ổ voi dày đặc mà xe tải nặng vẫn nườm nượp chạy vào, khiến mặt đường càng bị băm nát".

Đồng cảnh ngộ, chị Phạm Thị Kim Toàn (chủ cơ sở kinh doanh đồ gỗ) than thở: "Từ lúc khởi công đến nay đã lâu rồi, cứ làm được một chút rồi ngưng, hơn năm nay thì bỏ mặc luôn. Học sinh bước vào năm học mới, phụ huynh đưa đón con ngày 2 - 3 vòng, khổ sở vô cùng. Nhiều hôm trời mưa, xe tải phóng qua tạt nước bùn sình văng tung tóe, phụ huynh và học sinh né xe bị trượt ngã dính đầy bùn, đành ngậm ngùi chở con về nghỉ học. Hàng quán buôn bán ở đây đóng cửa hoặc ế dài vì người dân chẳng ai dám đi qua con đường này nữa".

Bùn sình trơn trượt, người dân phải đắp cát lối vào nhà ẢNH: TRẦN KHA

Tình trạng đường vừa nắng bụi mù, vừa mưa lầy lội cũng khiến các tiểu thương kinh doanh ăn uống, thực phẩm điêu đứng. "Quần áo mới treo lên sáng tới chiều là đóng lớp bụi dày đặc hư hết, chỉ dám bán đồ cũ. Hàng quán ăn uống thì người ta dẹp bỏ vì bụi bặm không ai dám ngồi ăn", bà Thúy xót xa.

Trước thực trạng tai nạn luôn rình rập và cuộc sống bị đảo lộn từng ngày, người dân tuyến đường Thạnh Xuân 25 kiến nghị các cơ quan chức năng, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần khẩn trương xem xét, tái khởi động công trình và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Việc sớm trả lại mặt đường bằng phẳng, thông thoáng không chỉ đảm bảo an toàn cho học sinh, người dân đi lại mà còn giúp bà con yên tâm khôi phục hoạt động kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ khẩn trương khảo sát, kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với đơn vị thi công để bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông.

Đường Thạnh Xuân 25 là một trong những tuyến kết nối khu vực TP.HCM với Bình Dương trước đây. Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường dài 2,8 km, tổng vốn đầu tư gần 490 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Một đoạn hơn 200 m gần khu vực cầu Sắt Sập vừa được lực lượng chức năng đổ đá lu chèn. Tuy nhiên, đá dăm bắt đầu đã bị cuốn trôi, bề mặt lại tiếp tục lồi lõm, lởm chởm ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin khi khởi công, đường Thạnh Xuân 25 sẽ được đầu tư đồng bộ mặt đường bê tông nhựa cùng hệ thống thoát nước, cây xanh và chiếu sáng. Công trình được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập nước, chỉnh trang đô thị. Đường Thạnh Xuân 25 cũng giúp tăng khả năng kết nối giao thông, giảm áp lực cho khu vực đường Hà Huy Giáp - Tô Ngọc Vân, tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân.