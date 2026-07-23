Sửa cầu Ông Lớn, xe máy nối đuôi nhau chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Linh

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào chiều 20 - 21.7, đường Nguyễn Văn Linh khu vực từ cầu Ông Bé về cầu Ông Lớn (xã Bình Hưng, TP.HCM) cho thấy, tình trạng hàng loạt người tham gia giao thông chạy ngược chiều đang khiến giao thông qua khu vực này trở nên vô cùng hỗn loạn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Giao thông dồn ứ, dòng người vẫn vô tư đi ngược chiều

Theo phản ánh của người dân, khoảng 1 tháng nay, cơ quan chức năng đã tiến hành rào chắn một phần tuyến đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ cầu Ông Bé về cầu Ông Lớn, thuộc địa phận xã Bình Hưng) để phục vụ công tác sửa chữa, thay cáp cầu Ông Lớn. Việc bảo trì, sửa chữa này là bắt buộc để đảm bảo an toàn chịu lực lâu dài cho công trình.

Người dân không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Linh ẢNH: TRẦN KHA

Các phương tiện xe máy nối đuôi nhau chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Linh ẢNH: TRẦN KHA

Tuy nhiên, do toàn bộ làn ô tô bị rào chắn, các phương tiện phải di chuyển dồn vào làn hỗn hợp bên cạnh. Diện tích mặt đường bị thu hẹp khiến lượng xe đổ về tuyến đường huyết mạch này bị dồn ứ, di chuyển chậm. Đáng nói, thay vì chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông và lộ trình phân luồng, nhiều người dân lại vô tư chạy xe ngược chiều (từ xe đạp, xe máy đến xe lôi tự chế) để "đi tắt" băng qua cầu Ông Bé, gây cản trở nghiêm trọng dòng phương tiện đang đi đúng chiều thẳng.

Đánh cược tính mạng, gây ức chế cho người đi đúng luật

Ghi nhận thực tế của PV vào chiều 20 và 21.7, bất chấp dòng xe đang đổ dồn về đúng hướng, hàng loạt người điều khiển xe máy, xe đạp vẫn nối đuôi nhau thành từng đoàn gần chục chiếc chạy ngược chiều qua cầu. Nhiều người sợ lực lượng CSGT xử phạt nên đứng quan sát bên đường rất lâu, sau đó vặn ga phóng ngược chiều bất chấp nguy hiểm. Sự xuất hiện của các loại xe lôi tự chế chở hàng cồng kềnh đi sai luật, chiếm phần lớn diện tích mặt đường càng khiến giao thông thêm ùn ứ, ép các phương tiện đi đúng luật phải dạt ra phía ngoài rất nguy hiểm.

Do đi đường vòng xa, nhiều người chọn đi ngược chiều bất chấp nguy hiểm ẢNH: TRẦN KHA

Anh N.V.T, nhân viên bảo vệ công trình tham gia điều tiết giao thông tại đây, ngán ngẩm chia sẻ: "Sáng nào tôi cũng ra đứng từ 6 giờ 30 đến 11 giờ rồi chiều từ 16 giờ 30 đến 20 giờ 30 để phân luồng. Giờ cao điểm sáng người dân chen chúc dữ lắm. Tôi đã liên tục nhắc nhở chạy đúng chiều, thậm chí cảnh báo phía trên có lực lượng chức năng đang xử phạt nhưng họ vẫn cố tình vi phạm. Phía công trình cũng đã báo cho lực lượng giao thông thuộc Trạm CSGT Đa Phước, các anh ấy cũng đã lập chốt phạt nhiều trường hợp từ hôm qua đến nay nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng thì người dân lại tiếp tục đi ngược chiều".

Bức xúc trước hành vi bất chấp luật lệ này, ông H (45 tuổi, ở gần khu vực cầu Ông Bé) cho biết: "Đường chật vì đang sửa chữa là điều phải chấp nhận để đảm bảo an toàn chung, nhưng người ta cứ vô tư chạy ngược chiều vô ý thức quá. Xe máy, xe lôi cồng kềnh cứ ngang nhiên đối đầu với xe buýt, ô tô đi đúng luật . Kẹt xe, ùn ứ phần lớn là do những người đi sai luật này cản trở dòng xe đi thẳng. Chỉ cần một người đứng lại ép xe là cả hàng dài phía sau khựng lại".

Chiếc xe máy lôi tự chế chạy ngược chiều ẢNH: TRẦN KHA

Bà N.T.M (buôn bán ven đường Nguyễn Văn Linh) cũng lo lắng: "Ngày nào tôi cũng chứng kiến cảnh các xe suýt đâm nhau trực diện. Người đi đúng chiều thì giật mình né tránh, người đi ngược chiều thì phóng ầm ầm. Đoạn này chỉ cần một va quệt nhỏ do đi sai làn là có thể xảy ra tai nạn. Mong cơ quan chức năng xử phạt thật nặng chứ nhắc nhở không ăn thua".

CSGT "phạt nóng, phạt nguội"

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đang tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực cầu Ông Lớn trong suốt thời gian công trình sửa chữa. Bên cạnh việc bố trí lực lượng xử lý trực tiếp, CSGT cũng sử dụng thiết bị ghi hình để phát hiện, xử lý phạt nguội các trường hợp cố tình đi ngược chiều hoặc vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các trường hợp chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Linh bị CSGT xử phạt vào chiều 21.7 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không vì muốn rút ngắn quãng đường hay tiết kiệm vài phút di chuyển mà đi ngược chiều, lấn làn hoặc tự ý băng qua khu vực đã được phân luồng. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt theo quy định, mà còn làm gia tăng ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt tại khu vực đang thi công có mặt đường thu hẹp và lưu lượng phương tiện rất lớn. Người tham gia giao thông cần chấp hành hệ thống biển báo, rào chắn, hướng dẫn của lực lượng điều tiết, chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và lựa chọn lộ trình phù hợp để góp phần bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian sửa chữa cầu Ông Lớn.