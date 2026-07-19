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Xe Xe - Giao thông

Xe tập lái chạy ngược chiều, tài xế bị CSGT phạt 19 triệu đồng

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy

Dù có gắn biển "tập lái" nhưng chiếc ô tô con lại không tuân thủ luật giao thông, ngang nhiên chạy ngược chiều trên quốc lộ, suýt gây tai nạn với xe khác.

Tình huống giao thông gây bức xúc được xác định xảy ra vào khoảng 9 giờ 5 phút ngày 29.6.2026 trên quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Theo hình ảnh và thông tin từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên quốc lộ 14. Khi đến khu vực Km 1793+600, đoạn qua khu vực thôn 6, xã Hòa Phú (gần cầu Sêrêpốk), tài xế một phen "hú vía" vì phát hiện phía trước bất ngờ xuất hiện một ô tô khác màu xám trắng, mang biển kiểm soát 48A-104.05 đang chạy ngược chiều.

Xe tập lái chạy ngược chiều, tài xế bị CSGT phạt 19 triệu đồng - Video: Cục CSGT

Đáng nói, thời điểm diễn ra vụ việc, trên quốc lộ 14 đang có khá đông phương tiện lưu thông. Đặc biệt, ô tô con nói trên còn là xe gắn biển "tập lái" nhưng tài xế vẫn bất chấp luật giao thông và nguy hiểm, cố tình chạy ngược chiều gây bức xúc.

Theo thông tin từ Cục CSGT, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý trường hợp điều khiển xe ô tô đi ngược chiều nói trên.

Đơn vị này cũng cảnh báo, đi ngược chiều là hành vi đặc biệt nguy hiểm, dễ dẫn đến đối đầu trực tiếp với phương tiện đang lưu thông đúng hướng, tiềm ẩn nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng phương tiện; nghiêm chỉnh chấp hành biển báo, vạch kẻ đường và quy tắc giao thông; tuyệt đối không đi ngược chiều vì bất kỳ lý do nào.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền 18 - 20 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" (điểm d, khoản 9, điều 6), trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.


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