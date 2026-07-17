Dự án mở rộng quốc lộ 14 được giải cứu khỏi 'bẫy' trụ điện

Ngày 17.7, Điện lực Chơn Thành (Công ty Điện lực Đồng Nai), cho biết đã hoàn thành di dời các trụ điện trung áp đầu tiên trong phạm vi dự án xây dựng cầu Nha Bích (thuộc dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài – Chơn Thành).

Theo đó, khu vực cầu Nha Bích có 21 trụ điện, trong đó có 2 trụ ghép đã hoàn thành việc di dời và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

2 trụ điện ghép trong phạm vi dự án xây dựng cầu Nha Bích trước và sau khi được di dời ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Huỳnh Công Lập, Trưởng điện lực Chơn Thành, phụ trách di dời trụ điện trên quốc lộ 14, cho biết hiện nay đơn vị đã nhận được đầy đủ vị trí mặt bằng để di dời 90 trụ điện trung áp nằm trong dự án buộc phải di dời.

Đặc biệt các vị trí trụ điện qua 5 cây cầu: Suối Dung, Suối Đông, Sa Mát, Lò Gạch và Suối Ngang, nơi cần sớm di dời để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ngay sau khi các trụ điện trung thế được di dời, đơn vị thi công đã triển khai các máy móc cỡ lớn, đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Nha Bích ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Chúng tôi đã lên phương án di dời. Chậm nhất đến ngày 15.8 sẽ hoàn thành di dời các trụ nằm trong mặt bằng của 5 cây cầu này", ông Lập khẳng định.

Ông Đoàn Văn Chỉnh, Giám đốc điều hành công trường Công ty CP xây dựng và hạ tầng Đại Phong, đại diện liên danh nhà thầu thi công dự án cầu Nha Bích cho biết: "Ngay sau khi đường điện được di dời, nhà thầu đã tập kết thiết bị máy móc lớn để thi công hoàn tất cọc khoan nhồi, móng, thân, bệ trụ, đặt hàng các dầm… để thi công phần công việc bên trên. Đồng thời hoàn thành các hạ tầng kỹ thuật liên quan để công trình sớm đưa vào khai thác".

Ông Huỳnh Công Lập, Trưởng Điện lực Chơn Thành (bìa trái) trao đổi với nhà thầu thi công dự án cầu Nha Bích về tiến độ di dời các trụ điện còn lại trong phạm vi dự án ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai (chủ đầu tư), cho biết việc di dời trụ điện trong phạm vi cầu Nha Bích đang được thực hiện, góp phần đảm bảo tiến độ của dự án.

"Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn rất nhiều vị trí trụ điện cần di dời, đặc biệt trong phạm vi 5 cây cầu còn lại. Chủ đầu tư cùng các nhà thầu thi công mong muốn ngành điện lực Đồng Nai sớm di dời nhằm đảm bảo tiến độ thi công tổng thể của dự án, không làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công của thành phố", đại diện chủ đầu tư đề nghị.

Lo nghẽn tiến độ dự án do vướng lưới điện

Trước đó, Báo Thanh Niên đã có bài viết Dự án mở rộng quốc lộ 14 lo nghẽn tiến độ vì... vướng điện lưới.

Theo đó, một số nhà thầu thi công các gói thầu xây dựng thuộc dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành cho biết phải thi công cầm chừng để "đợi" các trụ điện được di dời.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành dài hơn 24 km ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngay sau đó, Sở Công thương thành phố Đồng Nai đã đề nghị Công ty điện lực Đồng Nai phải hoàn thành việc di dời trước ngày 30.7.2026. Tuy nhiên, phía điện lực cho rằng để di dời hạ tầng lưới điện với khối lượng và quy mô lớn cần phải thực hiện đầy đủ các trình tự về thiết kế, thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị vật tư thiết bị, đảm bảo cung cấp điện trong suốt quá trình thi công nên khó có thể hoàn thành trước ngày 30.7.