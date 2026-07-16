Đồng Nai: Xử lý ô tô chạy 115 km/giờ trên quốc lộ 14

Ngày 16.7, Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai cho biết, vừa phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính anh B.H.Đ (21 tuổi, ở thành phố Đồng Nai) về hành vi điều khiển xe ô tô chạy 115 km/giờ trên quốc lộ 14, ở đoạn đường cho phép chạy tối đa 80 km/giờ đối với xe ô tô.

Xe ô tô chạy 115 km/giờ, trong khi đoạn đường chỉ cho phép chạy tối đa 80 km/giờ đối với xe ô tô ẢNH: TRẠM CSGT ĐỒNG PHÚ

Trước đó, chiều 14.7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác hóa trang của Trạm CSGT Đồng Phú phát hiện xe ô tô biển số 93A-376.xx lưu thông trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Đồng Tâm với tốc độ lên đến 115 km/giờ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đoạn đường này không có dải phân cách giữa, tốc độ tối đa cho phép đối với ô tô chỉ 80 km/giờ. Sau khi dừng phương tiện kiểm tra, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm và bị lập biên bản xử lý theo quy định.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ từ trên 20 km/giờ đến 35 km/giờ, tài xế bị xử phạt tiền 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử lý lái xe vi phạm tốc độ ẢNH: TRẠM CSGT ĐỒNG PHÚ

Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo: Tốc độ là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mỗi người điều khiển phương tiện hãy đi đúng tốc độ, đúng làn đường, tập trung quan sát, vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng. Chạy nhanh hơn vài phút có thể phải đánh đổi bằng cả một cuộc đời.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị trực thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai đã tổ chức hơn 10.560 ca tuần tra, kiểm soát; kiểm tra, phát hiện và xử lý 59.228/136.506 trường hợp vi phạm, tăng 10.620 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025.

6 tháng đầu năm, CSGT Đồng Nai phát hiện 24.587 trường hợp vi phạm tốc độ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong đó, có 24.587 trường hợp vi phạm tốc độ; 9.038 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 43 trường hợp điều khiển phương tiện có chất ma túy trong cơ thể; 2.899 trường hợp vi phạm phần đường, làn đường…

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã tạm giữ 11.795 phương tiện, tước quyền sử dụng 1.476 giấy phép lái xe, thu nộp ngân sách nhà nước trên 81,8 tỉ đồng.

9.039 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố Đồng Nai xảy ra 464 vụ tai nạn giao thông, làm chết 313 người, bị thương 212 người; giảm cả 3 tiêu chí so với 6 tháng liền kề.