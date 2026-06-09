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Thời sự Dân sinh

Dự án mở rộng quốc lộ 14 lo nghẽn tiến độ vì... vướng điện lưới

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
09/06/2026 10:29 GMT+7

Nhiều nhà thầu thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành lo lắng chậm tiến độ vì đường điện trung thế chưa được di dời.

Ngày 9.6, Sở Công thương TP.Đồng Nai vừa đề nghị Công ty Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) khẩn trương lập phương án di dời, báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Nam để đăng ký kế hoạch vốn và triển khai thi công di dời trụ điện trong phạm vi thi công cầu Nha Bích thuộc dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14.

Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14: Gỡ vướng ranh mốc, đường điện sắp được di dời - Ảnh 1.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14, đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành đang được thi công

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cầu, đường "đợi" điện

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14, đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành thời gian qua đang gặp khó khăn khi hệ thống lưới điện trung thế trong phạm vi dự án chưa thể dịch chuyển.

Tại gói thầu xây dựng cầu Nha Bích (khởi công ngày 15.1.2026) kết nối phường Đồng Xoài và xã Nha Bích, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026. Tuy nhiên, hiện phải thi công cầm chừng vì vướng mắc lưới điện.

Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14: Gỡ vướng ranh mốc, đường điện sắp được di dời - Ảnh 2.

Dự án xây cầu Nha Bích đang khó khăn do vướng mắc lưới điện chưa thể di dời

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Anh Trần Thịnh Vượng, đại diện Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong (đơn vị thi công) sốt ruột: "Do vướng đường dây điện không đảm bảo an toàn khi thi công, chúng tôi khó có thể tăng cường thiết bị lớn. Nếu không giải phóng sớm đường điện, nguy cơ dự án có thể chậm tiến độ".

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại cầu Xa Cát (xã Nha Bích) khi hệ thống trụ điện trong phạm vi dự án chưa di dời, khiến việc đóng cọc, làm móng cầu mới bị chậm, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động cho công nhân thi công.

"Phía công ty kiến nghị các cơ quan chức năng sớm di dời đường điện, để công trình đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành thời gian dự kiến", anh Nguyễn Hải Thành, cán bộ kỹ thuật Công ty Mỹ Phước (đơn vị thi công xây dựng cầu Xa Cát) mong muốn.

Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14: Gỡ vướng ranh mốc, đường điện sắp được di dời - Ảnh 3.

Dự án xây cầu Xa Cát cũng đang gặp khó khăn bởi lưới điện trung thế

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Liên quan đến những khó khăn trong khi thi công các gói thầu của dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Đồng Nai (chủ đầu tư) cho biết đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị PC Đồng Nai nhưng các trụ điện hiện vẫn chưa thể di dời.

Ngày 11.5, sau khi kiểm tra thực tế cùng PC Đồng Nai, chủ đầu tư và chính quyền địa phương, Sở Công thương TP.Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, giải quyết dứt điểm các vị trí trụ điện cần di dời thuộc phạm vi dự án; đề nghị PC Đồng Nai phải hoàn thành việc di dời trước ngày 30.7.2026.

 Khó hoàn thành trước 30.7 

Trả lời phóng viên Thanh Niên lý do vì sao chậm di dời, đại diện PC Đồng Nai cho biết sau khi nhận các văn bản kiến nghị từ chủ đầu tư, đơn vị đã phối hợp, khảo sát thực địa. Tuy nhiên, PC Đồng Nai không thể lập phương án kỹ thuật hay bố trí vốn vì chủ đầu tư chưa xác định được vị trí ranh mốc trụ mới và phạm vi giải phóng mặt bằng ngoài thực địa.

"Đến ngày 5.2.2026, ranh mốc các trụ điện thuộc phạm vi 5 cây cầu Suối Dung, Suối Đông, Lò Gạch, Xa Mát và Suối Ngang và phần đường mới được 2 bên thống nhất. Riêng cầu Nha Bích thì đến ngày 14.5 mới được bàn giao", đại diện PC Đồng Nai cho biết thêm.

Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14: Gỡ vướng ranh mốc, đường điện sắp được di dời - Ảnh 4.

Theo PC Đồng Nai việc chưa thể di dời do liên quan đến khó khăn trong quá trình bàn giao ranh mốc các trụ điện mới và phạm vi giải phóng mặt bằng ngoài thực địa

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Liên quan đến tiến độ thực hiện di dời theo chỉ đạo của Sở Công thương, đại diện PC Đồng Nai cho biết, hiện nay các hạng mục liên quan đến 5 cây cầu: Suối Dung, Suối Đông, Lò Gạch, Xa Mát và Suối Ngang đang được đơn vị triển khai thủ tục đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị để di dời và dự kiến hoàn thành trong tháng 7.2026.

Đối với 90 vị trí trụ trung áp, trong đó có 21 vị trí liên quan trực tiếp khu vực cầu Nha Bích và đường dẫn, đến nay PC Đồng Nai đã hoàn thành lập dự toán di dời và đang trình Tổng công ty Điện lực miền Nam xem xét bố trí nguồn vốn để thực hiện.

Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14: Gỡ vướng ranh mốc, đường điện sắp được di dời - Ảnh 5.

PC Đồng Nai cũng lo lắng việc khó hoàn thành việc di dời các trụ điện trước 30.7

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Để di dời hạ tầng lưới điện với khối lượng và quy mô nêu trên cần phải thực hiện đầy đủ các trình tự về thiết kế, thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị vật tư thiết bị, đảm bảo cung cấp điện trong suốt quá trình thi công nên khó có thể hoàn thành trước ngày 30.7", đại diện PC Đồng Nai thông tin.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành được UBND tỉnh Bình Phước (nay là TP.Đồng Nai) phê duyệt từ ngày 15.8.2022. Dự án có chiều dài hơn 24 km với quy mô nền đường rộng 46 m (bao gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ).

Ngày 19.1.2026, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (nay là TP.Đồng Nai) đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án giảm bề rộng nền mặt đường tối thiểu 26,5 m.

Việc điều chỉnh này nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, có thể hoàn thành trong năm 2026; góp phần tránh lãng phí trong đầu tư, tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư và hạn chế ảnh hưởng đến nhà cửa của các hộ dân sinh sống 2 bên tuyến đường.


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