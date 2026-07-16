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Xe Xe - Giao thông

Ô tô con chạy ngược chiều, vẫn nghiêm túc dừng chờ đèn đỏ trên phố

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy

Lái ô tô chạy ngược chiều trên phố nhưng tài xế lại rất nghiêm túc cho xe dừng chờ đèn đỏ theo quy định; khiến nhiều người chứng kiến dù bức xúc nhưng cũng phải bật cười.

Tình huống giao thông hy hữu diễn ra vào khoảng 11 giờ 27 phút ngày 13.7.2026 trên phố Huế, đoạn qua địa bàn phường Cửa Nam, TP.Hà Nội.

Ô tô con đi ngược chiều, vẫn nghiêm túc dừng chờ đèn đỏ trên phố

Theo hình ảnh và thông tin ghi lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên phố Huế, hướng từ Vành Đai 1 về Hồ Gươm. Khi đến ngã tư giao với phố Hàm Long, tài xế phát hiện phía trước bất ngờ xuất hiện một ô tô khác khác màu xanh đang chạy ngược chiều.

Đáng nói, dù chạy sai luật nhưng tài xế ô tô nói trên lại nghiêm chỉnh tuân thủ tín hiệu đèn giao thông khi cho xe dừng chờ đèn đỏ theo quy định. Tình huống "khó đỡ" khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc, nhưng đồng thời cũng bật cười vì sự hài hước.

Tăng mức phạt với hành vi lái ô tô chạy ngược chiều

Nghị định 168/2024/NĐ-CP áp dụng từ 1.1.2025 quy định:

Phạt tiền 18 - 20 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" (điểm d, khoản 9, điều 6), trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.


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