Xe đầu kéo lao xuống rãnh nước sau tình huống vượt ẩu trên đèo

Vụ việc được xác định diễn ra vào khoảng 11 giờ 5 phút ngày 13.7.2026 trên quốc lộ 12A, đoạn qua địa bàn xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Xe đầu kéo lao xuống rảnh nước sau tình huống vượt ẩu trên đèo

Theo hình ảnh, thông tin ghi lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên quốc lộ 12A. Khi đến khu vực đường đèo dốc quanh co, tài xế giật mình phát hiện từ phía sau xuất hiện một xe đầu kéo (loại phooc lùn chở máy) đang phóng nhanh vượt lên.

Đáng nói, thời điểm diễn ra vụ việc, ở hướng ngược lại cũng có một xe đầu kéo khác lưu thông. Trong khi đoạn đường đèo khá hẹp, mỗi bên chỉ vừa đủ một làn đường. Do vậy, khi phát hiện phương tiện ở hướng ngược lại, tài xế xe phooc đã buộc phải đánh lái gấp để tránh. Tuy nhiên, tình huống sau đó chiếc xe bị mất lái, lao sang rãnh nước ven đường suýt lật. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Vượt xe thế nào cho đúng? Về nguyên tắc, khi vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp mới được vượt về bên phải) và phải đảm bảo các điều kiện: - Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn. - Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải. - Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. - Trường hợp thực hiện các hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe (điểm b, khoản 10, điều 6).



