Rác thải bủa vây đường Nguyễn Văn Linh: Công nhân vệ sinh bị đe dọa vì nhắc nhở

Tình trạng xả rác thải bừa bãi trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua huyện Bình Chánh cũ và quận 8 cũ, TP.HCM) đang ở mức báo động, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị nghiêm trọng.

Bãi rác khổng lồ bủa vây trạm xe buýt

Theo ghi nhận thực tế, hai bên tuyến đường này xuất hiện hàng loạt "bãi rác lộ thiên" tự phát kéo dài cả chục mét. Tại khu vực gần cầu Xóm Củi, cầu Rạch Ngang, Trường cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM (xã Bình Hưng), cầu Sập (phường Bình Đông) rác thải tràn lan. Trong đó, khu vực cầu Sập rác thải chất đống cao từ mặt đất lên đến lan can sắt bảo vệ cầu, tràn xuống cả lòng kênh gây hôi thối nồng nặc.

Rác thải vứt tràn lan bên đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua xã Bình Hưng ẢNH: TRẦN KHA

Nhiều người dân phản ánh, cứ sau khi lực lượng chức năng rào chắn ngăn rác ở điểm này (như cầu Ông Bé), người vứt rác trộm lại đem sang đổ ở điểm khác (như cầu Sập), chủ yếu hoành hành vào ban đêm khi đường vắng người.

Không chỉ vỉa hè, các trạm dừng chờ xe buýt dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh cũng bị biến thành nơi tập kết rác thải. Tại trạm chờ gần giao lộ Nguyễn Văn Linh - Trịnh Quang Nghị (xã Bình Hưng), rác bủa vây chất đống phía sau và hai bên hông trạm chờ khiến người chờ xe buýt vô cùng sợ hãi.

Bên hông cầu Sập rác thải vứt thành đống cao ẢNH: TRẦN KHA

Dù có biển cấm một số người vẫn vứt rác bên đường ẢNH: TRẦN KHA

Chị H.V (21 tuổi, sinh viên) rùng mình chia sẻ: "Mỗi lần đứng chờ xe buýt ở đây là một cực hình. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, chuột cống to bằng bắp chân chạy lủ khủ dưới chân khiến mọi người sợ nổi da gà, không dám đứng vào trong trạm mà phải tràn ra sát mép đường lộ rất nguy hiểm".

Công nhân vệ sinh bị đe dọa "đâm chém" khi nhắc nhở

Hằng ngày đối mặt với bãi rác khổng lồ này là những người công nhân vệ sinh âm thầm dọn dẹp từ sáng sớm đến tối muộn. Thế nhưng, đổi lại sự tận tụy của họ lại là những lời lăng mạ, đe dọa bạo lực từ những người thiếu ý thức.

ẢNH: TRẦN KHA

Rác thải bủa vây trạm xe buýt trên đường Nguyễn Văn Linh ẢNH: TRẦN KHA

Rác thải, chuột chạy ở trạm chờ xe buýt khiến nhiều người dân rất sợ khi đợi xe buýt ẢNH: TRẦN KHA

Bà Vũ Thị Bích (61 tuổi, nhân viên Công ty Đô thị xanh, có 3 năm kinh nghiệm quét dọn đoạn qua cầu Sập) bức xúc kể: "Tôi làm việc từ sáng đến chiều, suốt từ thứ hai đến thứ bảy. Rác thải sinh hoạt, trái cây hư thối từ các vựa họ cứ mang ra dải phân cách giữa đường vứt vô tội vạ. Nhiều hôm thấy họ đổ rác, tôi nhẹ nhàng nhắc nhở liền bị họ nổi điên chửi bới, đòi đâm chém chết. Tôi lớn tuổi rồi, thực sự chị em đi làm ngoài đường vắng rất sợ bị họ trả thù".

Bà Nguyễn Thị Diệp cho biết có hôm rác nhiều bà phải làm trễ cả tiếng đồng hồ để dọn phụ con gái dọn rác trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, khu vực được phân công phụ trách ẢNH: TRẦN KHA

Chung nỗi niềm, bà Nguyễn Thị Diệp (61 tuổi, ở Đồng Tháp, làm việc gần 4 năm tại đây) nghẹn ngào: "Càng ngày làm càng cực, có hôm rác nhiều quá tôi phải làm trễ cả tiếng đồng hồ để dọn phụ con gái. Người dân cứ lén xách từng bịch rác ra để ké vào lề đường hoặc vứt luôn xuống mép kênh nước. Rác ứ đọng, hôi thối chịu không nổi. Công việc mình phụ trách thì mình phải làm thôi nhưng mong sao người dân nâng cao ý thức hơn, giữ vệ sinh chung có như vậy đường phố mới sạch đẹp".

Hiệu quả từ "mắt thần" camera phạt nguội của xã Bình Chánh

Trái ngược với cảnh nhếch nhác ở các khu vực trên, đoạn đường Nguyễn Văn Linh đi qua địa bàn xã Bình Chánh thời gian gần đây đã có sự chuyển biến rõ rệt nhờ giải pháp lắp đặt camera an ninh để "phạt nguội".

Mới đây, Tổ kiểm tra, xử lý hành vi xả rác không đúng nơi quy định của xã Bình Chánh phối hợp với công an xã đã trích xuất camera, phát hiện và xử phạt hành chính 5 trường hợp đổ rác bừa bãi tại nút giao Bình Thuận (ấp 21, xã Bình Chánh). Mỗi trường hợp bị phạt 1,5 triệu đồng (tổng số tiền phạt là 7,5 triệu đồng), đồng thời bị buộc phải thu gom toàn bộ số rác thải đã đổ bậy và cam kết không tái phạm.

Một trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định tại nút giao Bình Thuận (xã Bình Chánh) được camera ghi lại

ẢNH: LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Lực lượng chức năng xã Bình Chánh lập biên bản xử phạt người có hành vi vứt rác không đúng nơi quy định ẢNH: LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Đại diện UBND xã Bình Chánh cho biết, việc ứng dụng công nghệ đã mang lại hiệu quả tức thì, nâng cao tính răn đe và từng bước hình thành ý thức tự giác của người dân. Trong thời gian tới, xã sẽ phối hợp với công an đẩy mạnh xử lý phạt nguội qua hệ thống camera trên các tuyến trọng điểm như đường Huỳnh Văn Trí, đường Bờ Huệ, đường T12, đường Lê Khả Phiêu và đặc biệt là đường Nguyễn Văn Linh.

"Để hướng tới môi trường sống xanh - sạch - đẹp, bên cạnh việc tăng cường phạt nguội bằng camera, UBND xã Bình Chánh kêu gọi mỗi người dân hãy nâng cao ý thức, đổ rác đúng nơi quy định và trở thành một 'tuyên truyền viên' tích cực, cùng vận động gia đình, hàng xóm chung tay bảo vệ môi trường, chấm dứt vấn nạn xả rác bừa bãi", đại diện UBND xã Bình Chánh nhấn mạnh.