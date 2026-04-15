Xử phạt vứt rác bừa bãi qua camera giám sát tại xã Bình Chánh

Ngày 14.4, UBND xã Bình Chánh (TP.HCM) thông tin qua camera giám sát, lực lượng chức năng vừa ra quyết định xử phạt đối với một cá nhân có hành vi đổ chất thải không đúng nơi quy định.

Camera ghi lại trường hợp vứt rác bừa bãi ra môi trường ẢNH: TRÍCH XUẤT TỪ CAMERA

Trước đó, nhận tin phản ánh từ người dân về tình trạng rác thải bủa vây các khu vực đất trống, Tổ kiểm tra xử lý các trường hợp bỏ rác, xả rác không đúng nơi quy định xã Bình Chánh đã phối hợp cùng Công an xã trích xuất dữ liệu camera giám sát.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông H.V.K có hành vi điều khiển phương tiện chở rác đến đổ tại đường Đê bao rạch Cầu Già (ấp 33, xã Bình Chánh). Đây vốn là khu vực đất trống, xa khu dân cư, thường xuyên bị các đối tượng lợi dụng lúc vắng người để lén lút xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, ông K. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Ông K. chấp hành quyết định xử phạt hành chính, đồng thời trực tiếp thu gom, xử lý lại toàn bộ lượng rác đã đổ sai quy định và cam kết không tái phạm.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường tại địa bàn dù được thực hiện thường xuyên, nhưng tình trạng xả rác tại các bãi đất trống, ven đường vẫn diễn biến phức tạp.

Để giải quyết tình trạng này, từ ngày 1.7.2025, xã đã triển khai lắp đặt hệ thống 46 camera an ninh tại các "điểm nóng". Hệ thống camera không chỉ phục vụ an ninh trật tự mà còn là công cụ đắc lực để giám sát, xử lý nghiêm các hành vi hủy hoại môi trường. Việc ứng dụng công nghệ đã tạo tính răn đe mạnh mẽ, thay đổi dần ý thức của người dân.

Trong thời gian tới, xã Bình Chánh dự kiến tiếp tục vận động xã hội hóa để lắp đặt thêm camera tại nhiều vị trí mới, kết hợp tăng cường tuần tra đột xuất. Chính quyền địa phương cũng kêu gọi mỗi người dân nâng cao ý thức, trở thành một "tuyên truyền viên" để cùng chung tay xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, kiên quyết nói không với việc xả rác bừa bãi.

Trước đó, cuối tháng 3.2026, Công an phường Đông Hưng Thuận đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng đối với anh Đ.P.P (26 tuổi) về hành vi vứt rác không đúng nơi quy định. Toàn bộ hành vi này của anh P. cũng được camera an ninh ghi lại.