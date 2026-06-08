3 ngày thu gom hơn 60 tấn rác ở TP.HCM: Vỏ dừa chất đống dài cả trăm mét

Mở đầu chiến dịch, các lực lượng chức năng ở TP.HCM đã tập trung xử lý dứt điểm tình trạng vứt rác thải bừa bãi gây ô nhiễm nghiêm trọng tại các tuyến đường, kênh rạch trọng điểm. Trong 3 ngày ra quân (từ mùng 4 đến 6.6.2026), UBND phường Tân Tạo đã phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường và người dân các khu phố thu gom hàng chục tấn rác tồn đọng.

Trong 3 ngày ra quân, hàng chục tấn rác tồn đọng được thu gom trên địa bàn phường Tân Tạo, TP.HCM ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Cụ thể, tại khu vực lòng cầu Ông Búp, các lực lượng đã vớt gần 1 tấn rác thải ngập ngụa dưới kênh rạch. Tại giao lộ đường Nguyễn Văn Cự và đường Kênh số 2, khối lượng rác được thu gom lên tới gần 20 tấn.

Đặc biệt, tại tuyến đường Võ Trần Chí (đoạn gần giao lộ với đường Trần Đại Nghĩa), lực lượng chức năng đã phải dọn dẹp, di dời gần 40 tấn rác thải các loại do người dân vứt trộm. Ngoài ra, công viên CV3 (đường số 4, thuộc Khu phố 36) cũng được trả lại cảnh quan thông thoáng sau khi thu gom hơn 0,3 tấn rác.

Hoạt động ra quân không chỉ giải quyết các "điểm đen" ô nhiễm mà còn góp phần lan tỏa thông điệp thiết thực, nâng cao ý thức cộng đồng, thúc đẩy phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp".

Người dân bức xúc vì nạn "bỏ bom" vỏ dừa

Ghi nhận thực tế tại tuyến đường Võ Trần Chí (đoạn gần giao lộ đường Võ Trần Chí và đường Trần Đại Nghĩa), bãi rác tự phát kéo dài cả trăm mét chủ yếu là vỏ trái dừa chất thành đống cao. Tình trạng này khiến người dân sinh sống tại khu vực vô cùng bức xúc và mệt mỏi.

Vỏ dừa bị vứt bỏ ven đường Võ Trần Chí ẢNH: TRẦN KHA

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Văn Đoàn (ở đường Võ Trần Chí) bất bình cho biết, ban đầu có người xin đổ một ít vỏ dừa để tận dụng làm chất đốt, tuy nhiên sau đó nhiều người từ nơi khác tới đổ vô tội vạ, tràn cả ra đường.

"Bây giờ họ toàn rình rình chạy xe máy, xe tải tới đổ trộm vào ban đêm lẫn ban ngày. Có hôm tôi ra phát hiện, la lên thì họ phóng xe chạy mất. Đổ nhiều quá, phiền hà vô cùng, chúng tôi ở đây lo sợ ảnh hưởng môi trường, rồi mang tiếng là đất nhà mình chứa rác phát sinh tranh chấp", ông Đoàn bức xúc nói.

ẢNH: TRẦN KHA

Vỏ dừa được vứt bỏ ven đường Võ Trần Chí kéo dài cả trăm mét ẢNH: TRẦN KHA

Xe rác được huy động đến thu gom các bao tải chứa vỏ dừa vứt bỏ ven đường Võ Trần Chí ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Cũng theo ông Đoàn, tình trạng đổ trộm vỏ dừa diễn ra phức tạp suốt thời gian dài khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. Ông Đoàn và người dân ở đây mong mỏi chính quyền địa phương và lực lượng công an vào cuộc, xử phạt nghiêm. Đồng thời kiến nghị cắm ngay các biển cấm cảnh báo đổ rác tại khu vực này để răn đe các xe đổ trộm.