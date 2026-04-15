Rác thải bủa vây kênh 19 Tháng 5, nước đen kịt ám ảnh người dân

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên về tình trạng ô nhiễm trên tuyến kênh 19 Tháng 5 đoạn qua phường Tân Sơn Nhì và phường Tây Thạnh (TP.HCM), cơ quan chức năng cho cắt tỉa cây dại ven bờ, lòng kênh nên có phần thoáng hơn. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế vào chiều ngày 14.4, tình trạng ô nhiễm trên đoạn tuyến kênh này vẫn ở mức nghiêm trọng. Rác thải ùn ứ, bốc mùi hôi nồng nặc, dưới lòng kênh vẫn còn đầy rác các loại túi ni lông, hộp xốp...

Ám ảnh mùi hôi "ngày nắng là cực hình"

Theo người dân sống dọc tuyến đường này, nỗi ám ảnh lớn nhất là vào những ngày nắng gắt. Khi mực nước rút thấp, sình lầy lộ ra, nước đen đặc quánh tạo các lớp màn bên trên khiến mùi hôi từ lòng kênh bốc lên nồng nặc.

Một hộ dân bán hàng ăn tại khu vực chia sẻ: "Tầm 2 giờ chiều là nắng nóng nước kênh bốc mùi lên hôi thối nồng nặc. Ngày mưa nước dâng cao còn đỡ xíu, chứ ngày nắng là cực hình".

Nước dưới lòng kênh 19 Tháng 5 đen, đặc quánh tạo các lớp màng bên trên, bốc mùi hôi

ẢNH: TRẦN KHA

Đáng chú ý, bên cạnh lượng rác từ thượng nguồn trôi về bị mắc kẹt tại các đoạn nước nông, thì tình trạng xả rác tại chỗ vẫn diễn ra công khai. Trong chiều 14.4, PV Thanh Niên chứng kiến cảnh một người bán hàng rong khi đang bày biện bàn ghế dọc bờ kênh đã thản nhiên quét rác, đẩy thẳng xuống lòng nước. Khi phát hiện có người ghi hình, người này mới lập tức dừng lại và quay lưng đi.

Nhiều người dân còn bày tỏ nghi vấn về việc xả thải từ phía khu công nghiệp lân cận. Anh T., một người dân địa phương, cho biết: "Nước thường xuyên có màu đen thui, lâu lâu lại thấy dòng nước đen từ phía khu công nghiệp gần đó chảy qua".

Rác thải tràn ngập lòng kênh 26 Tháng 3 ẢNH: TRẦN KHA

Nối dài với tuyến kênh 19 Tháng 5 là tuyến kênh 26 Tháng 3 (qua phường Bình Hưng Hòa) cũng chung tình trạng ô nhiễm, đầy rác. Các tấm lưới bằng sắt đặt dưới lòng kênh chắn rác tại hai khu vực này cũng bị hỏng nên khi nước lớn, rác trôi qua lại giữa hai khu vực này.

Khi nước trong kênh dâng cao rác thải trôi, dồn xuống các vị trí thấp ẢNH: TRẦN KHA

Chờ phương án xử lý từ Sở Xây dựng

Theo người dân, dù đơn vị quản lý tuyến đường vẫn định kỳ cắt tỉa cành nhánh để đảm bảo hành lang an toàn, tránh sạt lở, nhưng việc thu gom rác thải dưới lòng kênh 19 Tháng 5 dường như vẫn bị bỏ ngỏ. Một số người dân cho biết từ cuối năm 2025 đến nay, họ chưa thấy đơn vị chuyên trách nào tiến hành vớt rác quy mô dưới lòng kênh.

Một người bán hàng rong đang quét dọn và lùa rác thải xuống lòng kênh 19 Tháng 5 ẢNH: TRẦN KHA

Trước đó, vị trí này lòng kênh đầy cây dại nay được dọn dẹp nhưng rác dưới lòng kênh vẫn còn ẢNH: TRẦN KHA

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Tân Sơn Nhì cho biết tuyến kênh 19 Tháng 5 theo phân cấp quản lý thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng TP.HCM. Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, phía phường đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng để có phương án xử lý tình trạng ô nhiễm.

Báo Thanh Niên đã chuyển các thông tin phản ánh người dân đến Sở Xây dựng TP.HCM và đang chờ thông tin phản hồi chính thức về kế hoạch xử lý, cải thiện môi trường tại khu vực này.